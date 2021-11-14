Дайджест новостей на 14 ноября

 

Дайджест новостей на 14 ноября

 

[В мире]

 

14 октября боевики трижды выстрелили из РПГ по зданиям в Бейруте 

 

14 октября ливанская армия задержала девять человек после стрельбы в Бейруте

 

В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями

 

ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР

 

[Внешняя политика]

 

Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп

 

Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет

 

В Чехии оценили перспективы отношений с Россией

 

В Японии пожаловались на безразличие России из-за Курил

 

[Внутренняя политика]

 

Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от короновируса в регионах

 

Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней

 

Все регионы России объявили о введении системы QR-кодов

 

Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков

 

[Экономика]

 

МТС закрыла сделку по приобретению 70% долей «Система капитал»

 

Рост промпроизводства в Северной Осетии за восемь месяцев 2021 года составил более 30%

 

Власти Подмосковья прогнозируют рост урожая яблок в два раза в 2021 году

 

Банки нарастили выдачу кредитов наличными в августе до рекордных 612 млрд рублей

 

[Общество]

 

Следственный комитет проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области

 

Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя

 

Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

 

Суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа в 26 млн рублей

 

Фонд дольщиков решит проблемы более 900 обманутых граждан из семи регионов

 

Полицейские изъяли на Камчатке из незаконного оборота более тонн красной икры

 

В Иркутской области осудили 12 членов банды, распространявшей наркотики

 

Против экс-министра экологии Мурманской области возбудили два уголовных дела

 

[Протесты]

 

11 октября активисты перекрыли Даунинг-стрит статуей Джонсона, измазанной нефтью

 

15 октября жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов

 

15 октября более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу

 

16 октября в Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

 

В Пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию за умершего родственника

 

Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни

 

Дума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсий

 

[Наука]

 

Член-корреспондент РАН Борис Алешин возглавил Совет директоров АО «Роснано»

 

[Образование]

 

Группа «Роснано» и Белгородский университет определили направления сотрудничества

 

[Экология]

 

Массовая гибель перелетных птиц произошла на озере Сиваш в Крыму

 

Разлив нефтепродуктов произошел на Сахалине

 

[В мире]

 

В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места

 

Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации

 

ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы безопасности

 

КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок

 

[Внешняя политика]

 

В МИД России прокомментировали ситуацию в Судане

 

Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

 

В МИД заявили об усилении давления на российских журналистов в США

 

[Внутренняя политика]

 

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

 

Счетная палата предложила упростить использование маткапитала

 

В России изменится порядок выплаты детских пособий

 

[Экономика]

 

Фармкомпания «Полисан» начала в Петербурге выпуск вакцины «Спутник V»

 

Доля убыточных организаций в России в январе-июле сократилась до 28,5%

 

Как элиты влияют на мировое потребление и инвестиции

 

[Общество]

 

Вандалы в Челябинской области повредили Вечный огонь

 

МВД проводит проверку в «Шанинке» в связи с делом экс-главы Минпросвещения Раковой

 

Чиновника в Архангельске подозревают в получении взятки в размере 650 тысяч рублей

 

Суд в Кемерове установил, то руководители ТРЦ «Зимняя вишня» оказывали небезопасные услуги

 

Суд в Кемерове установил, что тушившие ТРЦ «Зимняя вишня» пожарные совершили халатность

 

В Москве выявили почти 1,5 тысячи правонарушений в сфере недвижимости

 

[Протесты]

 

16 октября более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку

 

16 октября в Милане на акциях протеста произошли стычки с полицией

 

17 октября в Варшаве проел митинг против жестокого обращения с мигрантами

 

[Пенсии]

 

Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей

 

Пенсионный фонд перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни

 

[Культура]

 

Дом купца Шахова XIX века сгорел в Вологде

 

В Дагестане обследуют Гунибскую крепостную стену, часть которой обрушилась из-за ливня

 

Кто хочет убрать Салавата Юлаева

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14-11-2021 События, , 5
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