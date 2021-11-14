Дайджест новостей на 14 ноября
[В мире]
14 октября боевики трижды выстрелили из РПГ по зданиям в Бейруте
14 октября ливанская армия задержала девять человек после стрельбы в Бейруте
В ООН заявили, что нацелены на сотрудничество с белорусскими властями
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР
[Внешняя политика]
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет
В Чехии оценили перспективы отношений с Россией
В Японии пожаловались на безразличие России из-за Курил
[Внутренняя политика]
Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от короновируса в регионах
Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней
Все регионы России объявили о введении системы QR-кодов
Липецкие власти мобилизуют дополнительные силы медиков
[Экономика]
МТС закрыла сделку по приобретению 70% долей «Система капитал»
Рост промпроизводства в Северной Осетии за восемь месяцев 2021 года составил более 30%
Власти Подмосковья прогнозируют рост урожая яблок в два раза в 2021 году
Банки нарастили выдачу кредитов наличными в августе до рекордных 612 млрд рублей
[Общество]
Следственный комитет проверяет причастность депутата Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области
Омбудсмен сообщил, что в калужской колонии двое осужденных ранили себя
Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Суд предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа в 26 млн рублей
Фонд дольщиков решит проблемы более 900 обманутых граждан из семи регионов
Полицейские изъяли на Камчатке из незаконного оборота более тонн красной икры
В Иркутской области осудили 12 членов банды, распространявшей наркотики
Против экс-министра экологии Мурманской области возбудили два уголовных дела
[Протесты]
11 октября активисты перекрыли Даунинг-стрит статуей Джонсона, измазанной нефтью
15 октября жители Рима вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов
15 октября более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу
16 октября в Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ
[Пенсии]
В Пенсионном фонде объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
В Пенсионном фонде объяснили, как получить пенсию за умершего родственника
Более 77 тысяч человек получат выплаты к годовщине открытия Дороги жизни
Дума одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсий
[Наука]
Член-корреспондент РАН Борис Алешин возглавил Совет директоров АО «Роснано»
[Образование]
Группа «Роснано» и Белгородский университет определили направления сотрудничества
[Экология]
Массовая гибель перелетных птиц произошла на озере Сиваш в Крыму
Разлив нефтепродуктов произошел на Сахалине
[В мире]
В Италии ввели обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места
Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы безопасности
КНДР испытала баллистическую ракету подводных лодок
[Внешняя политика]
В МИД России прокомментировали ситуацию в Судане
Минобороны вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
В МИД заявили об усилении давления на российских журналистов в США
[Внутренняя политика]
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Счетная палата предложила упростить использование маткапитала
В России изменится порядок выплаты детских пособий
[Экономика]
Фармкомпания «Полисан» начала в Петербурге выпуск вакцины «Спутник V»
Доля убыточных организаций в России в январе-июле сократилась до 28,5%
Как элиты влияют на мировое потребление и инвестиции
[Общество]
Вандалы в Челябинской области повредили Вечный огонь
МВД проводит проверку в «Шанинке» в связи с делом экс-главы Минпросвещения Раковой
Чиновника в Архангельске подозревают в получении взятки в размере 650 тысяч рублей
Суд в Кемерове установил, то руководители ТРЦ «Зимняя вишня» оказывали небезопасные услуги
Суд в Кемерове установил, что тушившие ТРЦ «Зимняя вишня» пожарные совершили халатность
В Москве выявили почти 1,5 тысячи правонарушений в сфере недвижимости
[Протесты]
16 октября более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку
16 октября в Милане на акциях протеста произошли стычки с полицией
17 октября в Варшаве проел митинг против жестокого обращения с мигрантами
[Пенсии]
Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей
Пенсионный фонд перечислит выплату к 80-й годовщине открытия Дороги жизни
[Культура]
Дом купца Шахова XIX века сгорел в Вологде
В Дагестане обследуют Гунибскую крепостную стену, часть которой обрушилась из-за ливня
Кто хочет убрать Салавата Юлаева