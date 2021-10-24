При взрыве на заводе в Рязанской области погибли 16 человек

Шестнадцать человек погибли при ЧП на заводе в Рязанской области, на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе “Эластик” в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

“По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф”, — сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что в настоящее время проводится медицинская эвакуация одного пострадавшего в областную больницу, у него ожоги 80 процентов тела, состояние оценивается как тяжелое.

“По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко к оказанию помощи подключились специалисты-комбустиологи НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России”, — отметил Кузнецов.

Источник: РИА Новости