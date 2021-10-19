Алексея Поднебесного отправили на полгода принудительного лечения в психбольнице

14 октября выездной суд-тройка прямо в больнице санкционировал недобровольную госпитализацию нижегородца Алексея Поднебесного в психиатрический стационар. Предложение Поднебесного пройти лечение без госпитализации было отклонено. Возражения его 82-летней матери-инвалида, указывавшей суду, что её сын – единственный, кто может за ней ухаживать, также были проигнорированы.

Теперь мы знаем, что репрессии в отношении Поднебесного были инициированы доносом нижегородского политика нодовца Романа Зыкова. Ранее этот человек уже писал доносы на «Дронт» и «Арсенал», а также изображал уральского рабочего на прямой линии с Путиным. В этот раз Роман Зыков пожаловался на посты, в которых Поднебесный связывает недавние шутинги с отсутствием сексуальных отношений у стрелков. Зыков утверждает, что Поднебесный таким образом «высказал одобрение убийцам».

Вполне вероятно, что этот донос был заказан сотрудниками силовых ведомств заранее. Вполне вероятно, что о нужном психиатрическом заключении силовикам также удалось договориться заранее.

Могут ли подобные случаи стать общей практикой? Да, у них есть очень высокий потенциал. Мы предполагаем, что этот метод ещё несколько раз обкатают на людях с неприятными взглядами наподобие Поднебесного и перенесут на всех, кто неугоден власти. Для психиатрического заключения достаточно будет пары публикаций в интернете, которые кто-то сочтёт странными.

Алексей Поднебесный не представлял никакой реальной угрозы ни для себя, ни для общества. Его поместили в условия, которые уже сейчас, до начала так называемого лечения можно назвать пыточными. На суде он показывал огромные следы от укусов тех самых клопов, которые, по-видимому, обитают не только в нижегородских спецприёмниках, но и в психбольнице на Июльских Днях.

Что с Поднебесным будет происходить дальше зависит от воли врачей — в обстановке непрозрачности, которую предоставляют условия лечебниц такого типа, возможен любой произвол. Заключение об Алексее, которое закрыло его в больнице, подписали следующие люди: психолог Замышевская Е.Н, врачи Зуйкова А.А., Данилова С.Г., Абрамов А.В.

Нас несколько удивляет, почему почти все нижегородские лидеры оппозиции предпочли промолчать о ситуации с Поднебесным. Отлично понятно, что большинству из вас, как, впрочем, и нам, либертарианцам отвратительны взгляды этого человека. Однако неправомерность этого случая буквально кричит о себе, это представляет опасность для нас всех.

Отдельно хочется упомянуть Юрия Шапошникова, который не молчал, а стал публично защищать незаконные действия силовиков в отношении Поднебесного. Причём защищать как бы от лица “адекватной части гражданского общества”. Нам не важно, делал ли он это чисто по собственной инициативе или в сговоре со структурами. Мы рекомендуем вам отказаться от любого сотрудничества с этим человеком.

Источник: https://t.me/lpr_nn