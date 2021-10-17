Дайджест новостей на 17 октября

 

Дайджест новостей на 17 октября

 

[В мире]

 

Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин

 

Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению

 

Талибы ввели запрет на проведение акций без предварительного разрешения

 

В Бельгии предложили сделать вакцинацию против коронавируса обязательной

 

Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах

 

В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала «Белсат»

 

Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату

 

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту «Белорусский партизан»

 

[Внутренняя политика]

 

Выборы в Госдуму. Главное

 

Россиянам запретили разводить кур на дачах

 

ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму

 

Антон Котяков заявил, что в России нужна программа поддержки «первой работы»

 

[Экономика]

 

Зарплаты в российской строительной отрасли за год выросли на 20 %

 

Промышленный рост в Якутии за восемь месяцев составил 25%

 

«Русгидро» консолидирует сети Якутии на базе дочернего общества «Якутскэнерго»

 

ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на розничные кредиты

 

[Общество]

 

Количество краж со счетов россиян за последние полгода уменьшилось на треть

 

Долги россиян перед банками в 2022 году могут достичь 1 трлн рублей

 

В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой

 

Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав на выборах онлайн

 

[Происшествия]

 

В Пермском университете произошла стрельба

 

[Протесты]

 

20 сентября в Москве прошла встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади

 

11 сентября на акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки

 

11 сентября в Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии

 

11 сентября в Брюсселе прошла общеевропейская акция протеста против ограничений по коронавирусу

 

[Пенсии]

 

Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

 

В России расширят выплату «сельской» надбавки к пенсии

 

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

 

Блокадники Ленинграда получили единовременные выплаты в сентябре

 

[Культура]

 

Выставка-маршрут об отвергнутых шедеврах открылась в Третьяковской галерее

 

Выставка о крупнейшем в США показе русской живописи открылась в Москве

 

Музыкальные и литературные сюжеты по мотивам шедевров живописи покажут в залах Эрмитажа

 

Первую модельную библиотеку открыли в Елизаровском районе Камчатки по нацпроекту

 

Восстановительные работы после оползня 2020 года завершены Парке Горького в Москве

 

Мишустин поздравил театр Образцова с юбилеем

 

Ассамблея петровских музеев России объединит более 100 учреждений из 31 субъекта

 

[В мире]

 

Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением

 

Франция отменила совместные с США празднование юбилея морского сражения

 

Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам

 

Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на «мужских» должностях

 

[Внешняя политика]

 

Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября

 

Власти Мали объяснили обращение к «ЧВК Вагнера» тем, что страну «бросила» Франция

 

В российском посольстве прокомментировали ситуацию на севере Косово

 

В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово

 

[Внутренняя политика]

 

Федеральная антимонопольная служба постановила «Пятерочке» и «Магниту» снизить цены на продукты в Подмосковье

 

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет до 13 617 рублей

 

Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы

 

Правительство одобрило законопроект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

 

[Экономика]

 

Ввод жилья в России в январе-августе вырос на 31%

 

Средний размер ипотечных кредитов в августе вырос до 3,2 млн рублей

 

Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде сентября составила 6,15%

 

Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году сократился почти в 25 раз по сравнению с планом

 

Массовый выпуск вакцины «Ковивак» может начаться к концу осени

 

Энергопотребление на юге России в 2021 году превысило исторический максимум

 

В Омской области, несмотря на засуху, соберут достаточно зерна для потребления и для экспорта

 

[Общество]

 

Марина Ракова уклонилась от допроса

 

Управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали по делу Марины Раковой

 

Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты

 

В Омске запустили две котельные, отключенные от газа из-за долгов перед «Газпромом»

 

[Происшествия]

 

Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

 

[Протесты]

 

25 сентября суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади

 

18 сентября в Париже прошли акции против санитарных пропусков

 

22 сентября полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне

 

23 сентября в Судане протестующие остановили работу аэропорта

 

[Пенсии]

 

Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий

 

Пенсия по старости в 2022 году составит 18 521 рубль

 

Миронов предложил Путину вернуть пенсионный возраст

 

[Культура]

 

Творческий вечер к 80-летию Юрия Норштейна прошел в кинотеатре «Художественный»

 

Выставка-фестиваль об опере эпохи Екатерины II открылась в музее-заповеднике «Царицино»

 

Выставку современных сибирских художников впервые представят в Берлине в 2022 году

 

Президент Франции открыл выставку картин из коллекции Морозовых

 

[В мире]

 

Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота

 

В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах

 

Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово

 

[Внешняя политика]

 

В ФТС ожидают, то внешнеторговый оборот России на 5-7% превысит показатели 2019 года

 

Кабмин утвердил восстановление авиасообщения с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией

 

Франция ожидает скорого урегулирования вопроса о наименовании шампанского в России

 

[Внутренняя политика]

 

Господдержка ставропольских виноградарей и виноделов в 2022 году вырастет почти на 10%

 

Городской железнодорожный транспорт планируют запустить в восьми российских городах

 

Путин поручил довести до норматива региональные и муниципальные дороги в Марий Эл

 

[Экономика]

 

Кубань благодаря поддержке животноводства достигла рекорда по удою крупного рогатого скота

 

Производители электроники испытывают недостаток квалифицированных работников

 

Экспорт московской продукции машиностроения вырос почти в полтора раза в первом полугодии

 

В Минстрое заявили, то положительная динамика по вводу жилья сохраняется уже восемь месяцев

 

Средний размер потребительских кредитов в августе снизился до 268,5 тысяч рублей

 

Рост производства аквакультуры в России в 2021 году ожидается на уровне 15%

 

[Общество]

 

В Минстрое заявили, что более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия с начала года

 

В ВТБ рассказали, что россияне вдвое увеличили траты за границей в «бархатный сезон»

 

В России в 2021 году втрое увеличился объем выявленных контрабандных сигарет

 

[Протесты]

 

24 сентября в Барселоне прошла акция протеста против задержания Пучдемона в Италии

 

24 сентября тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат

 

25 сентября в Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт

 

[Пенсии]

 

Зюганов предложил вернуть прежний пенсионный возраст

 

Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии

 

В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте

 

[Культура]

 

Мероприятия в честь 400-летия протопопа Аввакума прошли в Бурятии в конце сентября

 

Итальянский мастер ленд-арта изобразил Достоевского на поле с пшеницей

 

Московская консерватория займется тестированием и настройкой аудиопродукции Huawei

 

 

Рабкор.ру
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17-10-2021 События, , 5
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