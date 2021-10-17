Дайджест новостей на 17 октября
[В мире]
Талибы заявили, что в их правительстве появятся должности для женщин
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
Талибы ввели запрет на проведение акций без предварительного разрешения
В Бельгии предложили сделать вакцинацию против коронавируса обязательной
Афганская журналистка рассказала, почему не может работать при талибах
В Белоруссии завели дело на сотрудников телеканала «Белсат»
Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату
В Белоруссии заблокировали доступ к сайту «Белорусский партизан»
[Внутренняя политика]
Россиянам запретили разводить кур на дачах
ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму
Антон Котяков заявил, что в России нужна программа поддержки «первой работы»
[Экономика]
Зарплаты в российской строительной отрасли за год выросли на 20 %
Промышленный рост в Якутии за восемь месяцев составил 25%
«Русгидро» консолидирует сети Якутии на базе дочернего общества «Якутскэнерго»
ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на розничные кредиты
[Общество]
Количество краж со счетов россиян за последние полгода уменьшилось на треть
Долги россиян перед банками в 2022 году могут достичь 1 трлн рублей
В Минтруде рассказали, сколько россиян пользуются соцподдержкой
Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав на выборах онлайн
[Происшествия]
В Пермском университете произошла стрельба
[Протесты]
20 сентября в Москве прошла встреча с депутатами КПРФ на Пушкинской площади
11 сентября на акции протеста в Париже вспыхнули крупные беспорядки
11 сентября в Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии
11 сентября в Брюсселе прошла общеевропейская акция протеста против ограничений по коронавирусу
[Пенсии]
Россиянам напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров
В России расширят выплату «сельской» надбавки к пенсии
Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре
Блокадники Ленинграда получили единовременные выплаты в сентябре
[Культура]
Выставка-маршрут об отвергнутых шедеврах открылась в Третьяковской галерее
Выставка о крупнейшем в США показе русской живописи открылась в Москве
Музыкальные и литературные сюжеты по мотивам шедевров живописи покажут в залах Эрмитажа
Первую модельную библиотеку открыли в Елизаровском районе Камчатки по нацпроекту
Восстановительные работы после оползня 2020 года завершены Парке Горького в Москве
Мишустин поздравил театр Образцова с юбилеем
Ассамблея петровских музеев России объединит более 100 учреждений из 31 субъекта
[В мире]
Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
Франция отменила совместные с США празднование юбилея морского сражения
Во Франции потребовали выйти из НАТО после срыва сделки по подлодкам
Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на «мужских» должностях
[Внешняя политика]
Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября
Власти Мали объяснили обращение к «ЧВК Вагнера» тем, что страну «бросила» Франция
В российском посольстве прокомментировали ситуацию на севере Косово
В МИД выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косово
[Внутренняя политика]
Федеральная антимонопольная служба постановила «Пятерочке» и «Магниту» снизить цены на продукты в Подмосковье
Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет до 13 617 рублей
Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы
Правительство одобрило законопроект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году
[Экономика]
Ввод жилья в России в январе-августе вырос на 31%
Средний размер ипотечных кредитов в августе вырос до 3,2 млн рублей
Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде сентября составила 6,15%
Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году сократился почти в 25 раз по сравнению с планом
Массовый выпуск вакцины «Ковивак» может начаться к концу осени
Энергопотребление на юге России в 2021 году превысило исторический максимум
В Омской области, несмотря на засуху, соберут достаточно зерна для потребления и для экспорта
[Общество]
Марина Ракова уклонилась от допроса
Управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали по делу Марины Раковой
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты
В Омске запустили две котельные, отключенные от газа из-за долгов перед «Газпромом»
[Происшествия]
Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
[Протесты]
25 сентября суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади
18 сентября в Париже прошли акции против санитарных пропусков
22 сентября полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Мельбурне
23 сентября в Судане протестующие остановили работу аэропорта
[Пенсии]
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта ЛДПР об индексации пенсий
Пенсия по старости в 2022 году составит 18 521 рубль
Миронов предложил Путину вернуть пенсионный возраст
[Культура]
Творческий вечер к 80-летию Юрия Норштейна прошел в кинотеатре «Художественный»
Выставка-фестиваль об опере эпохи Екатерины II открылась в музее-заповеднике «Царицино»
Выставку современных сибирских художников впервые представят в Берлине в 2022 году
Президент Франции открыл выставку картин из коллекции Морозовых
[В мире]
Армия Судана заявила о предотвращении попытки переворота
В Британии добились судебного запрета на акции экоактивистов на дорогах
Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
[Внешняя политика]
В ФТС ожидают, то внешнеторговый оборот России на 5-7% превысит показатели 2019 года
Кабмин утвердил восстановление авиасообщения с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией
Франция ожидает скорого урегулирования вопроса о наименовании шампанского в России
[Внутренняя политика]
Господдержка ставропольских виноградарей и виноделов в 2022 году вырастет почти на 10%
Городской железнодорожный транспорт планируют запустить в восьми российских городах
Путин поручил довести до норматива региональные и муниципальные дороги в Марий Эл
[Экономика]
Кубань благодаря поддержке животноводства достигла рекорда по удою крупного рогатого скота
Производители электроники испытывают недостаток квалифицированных работников
Экспорт московской продукции машиностроения вырос почти в полтора раза в первом полугодии
В Минстрое заявили, то положительная динамика по вводу жилья сохраняется уже восемь месяцев
Средний размер потребительских кредитов в августе снизился до 268,5 тысяч рублей
Рост производства аквакультуры в России в 2021 году ожидается на уровне 15%
[Общество]
В Минстрое заявили, что более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия с начала года
В ВТБ рассказали, что россияне вдвое увеличили траты за границей в «бархатный сезон»
В России в 2021 году втрое увеличился объем выявленных контрабандных сигарет
[Протесты]
24 сентября в Барселоне прошла акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
24 сентября тысячи бельгийцев вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплат
25 сентября в Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
[Пенсии]
Зюганов предложил вернуть прежний пенсионный возраст
Минфин одобрил проект реформы накопительной пенсии
В правительстве отклонили законопроект КПРФ о пенсионном возрасте
[Культура]
Мероприятия в честь 400-летия протопопа Аввакума прошли в Бурятии в конце сентября
Итальянский мастер ленд-арта изобразил Достоевского на поле с пшеницей
Московская консерватория займется тестированием и настройкой аудиопродукции Huawei