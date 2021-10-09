Дайджест новостей на 10 октября

 

Дайджест новостей на 10 октября

 

[В мире]

 

В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост

 

Таджикистан выразил протест США из-за высказывания Байдена

 

В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР

 

15 сентября белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины

 

На юге Йемена объявили ЧП

 

Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды

 

[Внутренняя политика]

 

Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога

 

Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России

 

[Экономика]

 

Россия снизила производство бензина в августе на 3,1%

 

Россия с начала года нарастила экспорт электроэнергии в 2,3 раза

 

Добыча нефти в России в августе выросла на 5,5%

 

[Общество]

 

В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно

 

Как пропадают деньги, собранные на лечение спинальной мышечной атрофии

 

Верховный суд освободил пенсионерку от уголовного наказания по запросу омбудсмена

 

[Протесты]

 

13 сентября в Польше врачи установили палатки перед здание правительства

 

18 сентября десять полицейских пострадали на протестах в Мельбульне

 

18 сентября в Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости

 

18 сентября во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц

 

[Пенсии]

 

В России пособия и выплаты будут начисляться автоматически

 

Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году

 

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента

 

[Культура]

 

Площадь Национальной библиотеки Удмуртии после реконструкции увеличилась в два раза

 

Посвященная отношениям России и Франции выставка открылась в Музеях Московского Кремля

 

В Туве нашли изображение быка из камней, чей возраст может быть старше 4 тысяч лет

 

Мультимедийная выставка, посвященная Ивану Грозному, открылась в парке «Зарядье»

 

Новосибирский театр представил биографический спектакль к 200-летию Достоевского

 

Музей Достоевского в Петербурге обновил экспозицию в год 200-летия писателя

 

 

Рабкор.ру
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9-10-2021 События, , 34
Борис Кагарлицкий арестован
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