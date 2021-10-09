Дайджест новостей на 10 октября
[В мире]
В Афганистане похитили экс-губернатора провинции Хост
Таджикистан выразил протест США из-за высказывания Байдена
В Японии сообщили о втором пуске ракеты с территории КНДР
15 сентября белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины
Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды
[Внутренняя политика]
Ветеранов боевых действий Поморья освободят от уплаты транспортного налога
Счетная палата назвала самые затратные статьи бюджета России
[Экономика]
Россия снизила производство бензина в августе на 3,1%
Россия с начала года нарастила экспорт электроэнергии в 2,3 раза
Добыча нефти в России в августе выросла на 5,5%
[Общество]
В ЦБ заявили, что помогать пенсионерам уже поздно
Как пропадают деньги, собранные на лечение спинальной мышечной атрофии
Верховный суд освободил пенсионерку от уголовного наказания по запросу омбудсмена
[Протесты]
13 сентября в Польше врачи установили палатки перед здание правительства
18 сентября десять полицейских пострадали на протестах в Мельбульне
18 сентября в Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости
18 сентября во Франции тысячи человек вышли на протесты против запрета охоты на птиц
[Пенсии]
В России пособия и выплаты будут начисляться автоматически
Глава Минтруда рассказал, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента
[Культура]
Площадь Национальной библиотеки Удмуртии после реконструкции увеличилась в два раза
Посвященная отношениям России и Франции выставка открылась в Музеях Московского Кремля
В Туве нашли изображение быка из камней, чей возраст может быть старше 4 тысяч лет
Мультимедийная выставка, посвященная Ивану Грозному, открылась в парке «Зарядье»
Новосибирский театр представил биографический спектакль к 200-летию Достоевского
Музей Достоевского в Петербурге обновил экспозицию в год 200-летия писателя