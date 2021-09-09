Дайджест новостей на 9 сентября
[В мире]
Опубликовано исследование о результатах вакцинации в Израиле
19 августа в Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы
У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск
Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах
[Внешняя политика]
Россия получила $18 млрд от МВФ
Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса
МИД России призвал Украину не посягать на территориальную целостность России
[Внутренняя политика]
Губернатор Тверской области объявил о том, что в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте
[Экономика]
Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих
[Общество]
Юрий Хованский написал письмо из СИЗО
Скандал вокруг фонда «Птицы». Главное
Блокаднице дали гражданство РФ после статьи в СМИ
Почему Москву сотрясают массовые драки мигрантов
[Происшествия]
Наводнения в четырех регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня
13 августа в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
13 августа около 3,2 тысяч жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе
14 августа вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом высотой до 2,5 км
14 августа крупный пожар повредил восемь домов в Оренбурге
14 августа вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км
15 августа более 21 тысячи человек оставались без электроэнергии на Кубани из-за непогоды
[Протесты]
18 августа сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии
21 августа противники санитарных пропусков в Париже протестовали шестую субботу подряд
21 августа в Монпелье на акции протеста произошли беспорядки
23 августа в Киеве сотрудники телеканала «НАШ» устроили акцию протеста
[Пенсии]
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным – по 15
На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей
Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии
Пенсионный фонд подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости
Бизнес-омбудсмен Титов предложил реформировать пенсионную систему
[Культура]
Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 4 млрд рублей на «Пушкинские карты»
Минкультуры предложило организовать обучение русскому языку в модельных библиотеках
В Петербурге намерены направить 4,5 млрд рублей на реставрацию домов-памятников
Бесплатные экскурсии и фестиваль воздухоплавания пройдут в Орле к 455-летию города
В Пятигорске восстановят памятник архитекторам, создавшим достопримечательности города