Дайджест новостей на 9 сентября

 

Дайджест новостей на 9 сентября

 

[В мире]

 

Опубликовано исследование о результатах вакцинации в Израиле

 

19 августа в Афганистане произошла давка на митинге в День независимости, есть жертвы

 

У лидера объединения предпринимателей в Белоруссии прошел обыск

 

Алиев обвинил Армению в препятствовании визиту миссии ЮНЕСКО в Карабах

 

[Внешняя политика]

 

Россия получила $18 млрд от МВФ

 

Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса

 

МИД России призвал Украину не посягать на территориальную целостность России

 

[Внутренняя политика]

 

Губернатор Тверской области объявил о том, что в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте

 

[Экономика]

 

Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих

 

[Общество]

 

Юрий Хованский написал письмо из СИЗО

 

Скандал вокруг фонда «Птицы». Главное

 

Блокаднице дали гражданство РФ после статьи в СМИ

 

Почему Москву сотрясают массовые драки мигрантов

 

[Происшествия]

 

Наводнения в четырех регионах Дальнего Востока признаны ЧС федерального уровня

 

13 августа в Краснодарском крае более 29 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

 

13 августа около 3,2 тысяч жителей Самары остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

 

14 августа вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом высотой до 2,5 км

 

14 августа крупный пожар повредил восемь домов в Оренбурге

 

14 августа вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2 км

 

15 августа более 21 тысячи человек оставались без электроэнергии на Кубани из-за непогоды

 

[Протесты]

 

18 августа сотни афганцев вышли на митинг у здания Еврокомиссии

 

21 августа противники санитарных пропусков в Париже протестовали шестую субботу подряд

 

21 августа в Монпелье на акции протеста произошли беспорядки

 

23 августа в Киеве сотрудники телеканала «НАШ» устроили акцию протеста

 

[Пенсии]

 

Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным – по 15

 

На разовые выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 миллиардов рублей

 

Глава Минтруда утвердил порядок информирования о размере будущей пенсии

 

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

 

Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии

 

Пенсионный фонд подготовил проект о порядке назначения страховой пенсии по старости

 

Бизнес-омбудсмен Титов предложил реформировать пенсионную систему

 

[Культура]

 

Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 4 млрд рублей на «Пушкинские карты»

 

Минкультуры предложило организовать обучение русскому языку  в модельных библиотеках

 

В Петербурге намерены направить 4,5 млрд рублей на реставрацию домов-памятников

 

Бесплатные экскурсии и фестиваль воздухоплавания пройдут в Орле к 455-летию города

 

В Пятигорске восстановят памятник архитекторам, создавшим достопримечательности города

 

 

 

Рабкор.ру
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