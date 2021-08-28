Штаб Михаила Лобанова приглашает на работу!

Михаил Лобанов — преподаватель Мехмата МГУ, сооснователь профсоюза «Университетская солидарность» и активный участник многих общественных кампаний на западе Москвы. В этом году Лобанов выдвигается на выборах в Государственную Думу по Кунцевскому избирательному округу, где идёт против телеведущего-единоросса Евгения Попова.

Сейчас его штаб активно набирает людей на оплачиваемые позиции:

— агитаторов, которые находятся на передовой всей кампании и много общаются с людьми на агитационных «кубах»;

— водителей для доставки «кубов»;

— операторов колл-центра;

— оцифровщиков контактов.

Зарплата только «белая», по договору, выплаты еженедельно. Агитаторы работают каждый день с 15 до 21, рабочие дни вы выбираете сами. Все агитационные «кубы» расположены в ЗАО, чаще всего около метро.

Беседа Михаила Лобанова и Бориса Кагарлицкого тут:

https://www.youtube.com/watch?v=ey7mp1YkXME

Для записи в команду кликайте по ссылке.

https://clck.ru/WSf9i