В центре Красноярске уничтожили крутую советскую вывеску: Енисей выкинули на помойку.

Печально, что городские власти не понимают важности подобных деталей для истории. Важно сохранять не только отдельные здания, для качественной исторической среды ещё нужны детали прошлых эпох, даже такие вывески. Часто в них заложен уникальный шрифт, и они просто близки многим жителям. Мне вот очень сложно представить этот дом и улицу без вывески.

При этом мы видим коммуникационный провал работы пресс-службы: вместо признания ошибки и сохранения истории, занимается откровенной манипуляцией и логической подменой.

В принципе, я тоже так могу: если бы мэр любил Красноярск, то вывеску давно бы поставили на охрану и следили за её состоянием.

И не могу не вспомнить про команду «Вспомнить всё» из Москвы. Тут подобные вывески и мозаики иногда находят под слоями краски и на задворках заводов, после чего команда «Вспомнить всё» начинает работу: изучают архивы, зовут реставраторов, собирают деньги на восстановление и собственно начинают работу с вывеской.

Попутно идёт работа с городом и охранными ведомствами. Некоторые вывески ставят на охрану — собственник не может их убрать или закрыть, зато должен поддерживать в нормальном состоянии.

Это хороший пример низовой инициативы, как жители объединяются ради сохранения важных для них и истории деталей, а после идёт легализация и системная охрана артефактов прошлого.