Хроники коронавируса 44

«Рабкор» продолжает освещать тему пандемии нового коронавируса. За три недели, прошедшие с прошлого впуска в Индии заразилось еще около миллиона человек, всего случаев заражения теперь – 30 миллионов. В Бразилии прибавка составила 2 миллиона заражений, всего на сегодняшний день 19. К числу стран, где общее число случаев заражения превысило миллион присоединился Бангладеш (см. Приложение). За последние три недели эпидемия прошла в Вануату и на Фолклендских островах. Болезнь опять пришла в Таджикистан по крайней мере официально. Вновь сильно ухудшилась ситуация на Гаити, в Киргизстане, Тунисе, Индонезии, Доминиканской республике, Руанде, Сьерра-Леоне, Мексике, Демократической Республике Конго, в Уганде, Зимбабве, и на Маврикие. Улучшение наблюдается в Бразилии, Франции, Турции, Аргентине, Украине, На Филиппинах, в Канаде, Уругвае, Палестине, Эфиопии, Боснии и Герцеговине, Камбодже, на Мадагаскаре, в Реуньене, Габоне, Папуа-Новой Гвинее, на Сейшельских островах, в Кюрасао, в Востчоном Тиморе, Йемене, Лаосе и на Фарерских островах.

За последние три недели коллективный иммунитет был выработан в Исландии, на Каймановых островах, в Объединенных Арабских Эмиратах и на Бермудских островах. В прошлом выпуски рассматривалось влияние вакцинации на заболеваемость в Израиле, где в настоящее время полностью привито 55-57% населения вакцинами Pfizer и Moderna, в этом рассмотрим Объединенные Арабские Эмираты, где привито двумя дозами 65% населения. В Арабски Эмиратах используются вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinofarm и Спутник V. Вакцинация началась 5 января 2021 года перед зимним всплеском заболеваемости. В день начала вакцинации заболело 1 967 человек, умерло 3 человека, больных было 22 693. 19 января количество больных было 27 546 человек – максимум для этой страны. Больше всего случаев заражения в день было 3 февраля – 3 977. Больше всего летальных исходов – 19 февраля, когда умерло 20 человек. 23 февраля было полностью привито 22% населения. Больных к этому времени осталось 7 823. Заболело 23 февраля 3005 человек. 5 июля в Арабских Эмиратах было привито более 64% населения, в этот день там заболело 1573 человека, умерло 5 человек, всего больных было 19 916 человек. Итак, вакцинация в Арабских Эмиратах прежде всего повлияла на летальность инфекции. Увеличение числа больных, вероятно, связано с тем, что негативный эффект, связанный с новым штаммом вируса, пока не удалось преодолеть. Как и в случае с Израилем, первые изменения к лучшему произошли после того, как было полностью привито более 20% населения.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжает ухудшаться, на сегодняшний день в нашей стране примерно столько же больных, сколько было в начале февраля. Наша страна поднялась на четвертое место по общему количеству случаев заражения, обогнав Турцию и Францию. По количеству летальный исходов Россия остается на шестом месте в мире. В нашей стране полностью привито 13% населения.

Центрам распространения инфекции в России продолжает оставаться Москва. В столице полностью привито более 15% процентов населения. За последние три недели заболеваемость в Москве падала с 8 598 случаев заражения 24 июня до 6 643 случаев 9 июля. Больше всего выздоровело 16 июля – 8 032 человека. На сегодняшний день в столице 163 651 больной, что больше, чем три недели назад. На втором месте по количеству случаев заражения остается Санкт-Петербург, где заболеваемость постепенно возрастала с 1 046 случаев 21 июня до 2 029 случаев 12 июля, потом незначительно снизилась до 1 948 случаев на сегодняшний день. Больше всего выздоровевших за день в городе на Неве было 9 июля – 3 868. Больных в Санкт-Петербурге 4 403 человека, это меньше, чем три недели назад. В Петербурге привито полностью более 14% населения. На третьем месте по количеству заражений находится Московская область, где заболеваемость сначала поднялась с 1 811 случаев 21 июня до 2 722 случаев 28 июня, потом немного опустилась до 2 566 случаев 12 июля. Больше всего выздоровевших у области было 9 июля – 2 149 человек. Больных в области 62 930 человек, это больше, чем три недели назад. Полностью привито в области 16% населения.

В Иркутской области наблюдается неуклонный рост заболеваемости со 140 случаев 21 июня до 389 случаев 16 июля. Больше всего выздоровело 16 июля – 143 человека. Больных в области 5 956 человек, что больше, чем три недели назад. Полностью привито 13% населения. В Хабаровском крае тоже наблюдается рост числа новых случаев: если 21 июня заболели 102 человека, то 16 июля уже 333. Больше всего выздоровевших было 15 июля – 276 человек. Больных в крае 4 581, это примерно в два раза больше, чем три недели назад. Полностью привито в этом регионе 10% населения.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Гамбия, Аруба, Синт-Мартен, Багамские острова, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Грузия, Хорватия, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Россия, Испания, Германия, Южно-Африканская Республика, Израиль, Португалия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Азербайджан, Словения, Литва, Ливия, Нигерия, Южная Корея, Латвия, Куба, Малави, Судан, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, коронное владение Джерси, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Дания, Мозамбик, Сенегал, Лесото, Нигер, остров Мэн, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда, Чехия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Венгрия, Албания, Эстония, Ботсвана, Южный Судан, Бенин, Бермудские острова, Мали, Греция, Ирландия, Молдавия, Камерун, Мальта, Гвинея, Того, Сан-Марино, Бразилия, Аргентина, Франция, Турция, Украина, Филиппины, Канада, Уругвай, Палестина, Эфиопия, Босния и Герцеговина, Камбоджа, Мадагаскар, Реуньен, Габон, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские острова, Кюрасао, Восточный Тимор, Йемен, Лаос, Фарерские острова.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3), Танзания (509), острова Уоллис и Футуна (445), Монтсеррат (20), Соломоновы острова (20), остров св. Елены (2), Фолклендские острова (63), Вануату (4).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак, Филиппины, Бельгия, Швеция, Бангладеш.

Страны, выработавшие коллективный иммунитет (по данным сайта index.minfin.com.ua/)

Гибралтар, Сейшельские острова, Сан-Марино, Мальта, Исландия, Каймановы острова, Объединенные Арабские Эмираты, Бермудские острова.