Дайджест новостей на 27 июня

 

Дайджест новостей на 27 июня

 

[В мире]

 

В Белоруссии завели дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

 

В Литве считают высылаемых белорусских дипломатов разведчиками

 

Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича

 

МИД Украины предложил ввести санкции против ряда белорусских политиков

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой

 

Партия «Справедливая Россия – За правду» выступила за признание ДНР и ЛНР

 

В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву

 

[Внутренняя политика]

 

Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным

 

МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях

 

Суд продлил Любови Соболь меру пресечения по «санитарному делу» на полгода

 

[Экономика]

 

Профицит бюджета России за январь-апрель составил 204,991 млрд рублей

 

Число ипотечных сделок в России в первом квартале выросло на 18%

 

Продажи квартир в новостройках в первом квартале выросли на 27%

 

Погрузка на ЮВЖД выросла на 11% в апреле

 

Перевозки контейнеров на СКЖД выросли в январе-апреле более чем на 7%

 

«Роснефть» заключила с Минэнерго соглашение по строительству мощностей на четырех НПЗ

 

[Общество]

 

Роскомнадзор пригрозил замедлить Facebook и Youtube из-за противоправного контента

 

Доход главы Карелии в 2020 году вырос на более чем 1,5 млн рублей

 

Доход главы Чувашии Олега Николаева в 2020 году превысил 5,5 млн рублей

 

Многодетную семью из Дмитрова медленно убивает плесень

Главред «Ведомостей» ушел из издания

 

Как россиянин не мог выбраться из китайского телешоу и стал «звездой лентяев»

 

[Происшествия]

 

3 июня в Приангарье произошел разлив битума из-за ДТП с грузовиком, груженным нефтепродуктами

 

В Удмуртии ликвидировали нарколабораторию

 

Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» составил 284 млн рублей

 

[Пенсии]

 

Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима

 

В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных родителей

 

[Экология]

 

Глава «Лукойла» заявил, что экосистема после разлива нефтепродуктов в Коми восстановлена

 

[Культура]

 

Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской

 

В залах Третьяковской галереи на Крымском Валу представили новую экспозицию отечественного искусства XX-XXI веков

 

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
27-6-2021 События, , 29
Хроники коронавируса 43
  См. также  
 
 
 