Дайджест новостей на 27 июня
[В мире]
В Белоруссии завели дело против мэра Риги и главы МИД Латвии
В Литве считают высылаемых белорусских дипломатов разведчиками
Польский сейм потребовал немедленно освободить Протасевича
МИД Украины предложил ввести санкции против ряда белорусских политиков
[Внешняя политика]
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанной в Минске россиянкой
Партия «Справедливая Россия – За правду» выступила за признание ДНР и ЛНР
В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву
[Внутренняя политика]
Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным
МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях
Суд продлил Любови Соболь меру пресечения по «санитарному делу» на полгода
[Экономика]
Профицит бюджета России за январь-апрель составил 204,991 млрд рублей
Число ипотечных сделок в России в первом квартале выросло на 18%
Продажи квартир в новостройках в первом квартале выросли на 27%
Погрузка на ЮВЖД выросла на 11% в апреле
Перевозки контейнеров на СКЖД выросли в январе-апреле более чем на 7%
«Роснефть» заключила с Минэнерго соглашение по строительству мощностей на четырех НПЗ
[Общество]
Роскомнадзор пригрозил замедлить Facebook и Youtube из-за противоправного контента
Доход главы Карелии в 2020 году вырос на более чем 1,5 млн рублей
Доход главы Чувашии Олега Николаева в 2020 году превысил 5,5 млн рублей
Многодетную семью из Дмитрова медленно убивает плесень
Главред «Ведомостей» ушел из издания
Как россиянин не мог выбраться из китайского телешоу и стал «звездой лентяев»
[Происшествия]
3 июня в Приангарье произошел разлив битума из-за ДТП с грузовиком, груженным нефтепродуктами
В Удмуртии ликвидировали нарколабораторию
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» составил 284 млн рублей
[Пенсии]
Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных родителей
[Экология]
Глава «Лукойла» заявил, что экосистема после разлива нефтепродуктов в Коми восстановлена
[Культура]
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
В залах Третьяковской галереи на Крымском Валу представили новую экспозицию отечественного искусства XX-XXI веков