Силовики пришли с обысками к студенческому журналу DOXA.

Следственные действия проходят в редакции издания, у редактора Армена Арамяна и троих корреспондентов: Натальи Тышкевич, Володи Метелкина и Аллы Гутниковой. Правоохранительные органы также пришли к родителям некоторых из них.

В редакции выломана входная дверь. К Армену Арамяну не пускают адвоката. После обыска его и других журналистов отвезли на допрос в Следственный комитет.

Обыски связаны с уголовным делом о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия, возбужденным против Тышкевич. Как сообщает DOXA, силовики пришли из-за видео, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора еще в январе. В нем четверо журналистов обратились к студентам и школьникам с призывом не бояться угроз руководства школ и вузов перед протестами 23 января. Роскомнадзор внес это обращение в реестр запрещенных материалов по требованию Росмолодежи. 1 марта DOXA обжаловала это решение.

Журнал DOXA начали издавать студенты Высшей школы экономики в 2017 году.

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