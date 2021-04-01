Дайджест новостей на 1 апреля
[В мире]
Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение по четырем статьям
В Белоруссии мужчину приговорили к колонии за оскорбление президента
Президент Армении отказался назначить нового главу Генштаба
В Польше осудили прославление Шухевича на Украине
[Внешняя политика]
МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США
Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте
Власти Черногории разъяснили правила въезда для россиян
[Внутренняя политика]
Пандемия обнажила проблему дискриминации женщин, заявила Москалькова
В России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей
Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий нуждающимся
Володин рассказал, какие темы больше всего интересуют депутатов
Кабмин закрепил возможность погашать военную ипотеку за счет маткапитала
Володин заявил, что Россия последовательно снижает зависимость от доллара
ЦИК получит право досрочно прекращать полномочия членов региональных избиркомов
Число дополнительных переносных ящиков для голосования увеличат до двух
[Экономика]
В Минэкономразвития заявили, то почти все взявшие льготный кредит бизнесмены сохранили рабочие места
Россия заняла 27-е место среди 158 стран по готовности к развитию передовых технологий
Оборот Bayer в России за 2020 год вырос на 17%
Платежная система «Мир» намерена запретить пополнение иностранных электронных кошельков
[Общество]
Женщины во время пандемии чаще регистрировались в качестве безработных
Россияне стали чаще отказываться от оплаты покупок наличными
В Москве за неуплату налогов арестовали собственника сети ресторанов «Тарас Бульба»
Число преступлений с банковскими картами в России выросло в январе более чем на 30%
[Происшествия]
Площадь пожара в Астраханском заповеднике составила 8,5 га
Рядом с Курильскими островами и Камчаткой произошло три землетрясения магнитудой 4,1 балла
В Коми возбудили уголовное дело за срыв отопительного сезона в Вуктыле
Холодное водоснабжение отключили у более 16 тыс. жителей Саратова на время аварийных работ
[Протесты]
13 марта противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД
13 марта полиция оттеснила противников Пашиняна от здания резиденции президента
13 марта на акциях протеста в Минске задержали десять человек
13 марта в Аргентине протестующие напали на микроавтобус, в котором ехал президент
13 марта на акции протеста в Бельгии полиция применила водометы и слезоточивый газ
14 марта участники митинга потребовали отставки министра экономики
14 марта в Бельгии задержали десять человек после акции протеста
14 марта в Гааге полиция применила водометы на акции протеста
[Пенсии]
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию
[Культура]
Более 100 картин художников-передвижников выставят в Воронеже осенью
Власти Дагестана попросили провести реставрацию 25 федеральных памятников в Дербенте
Выставка к 200-летию со дня рождения Афанасия Фета открылась в Москве
[Наука]
Археологи нашли следы одного из крупнейших в России кладов арабских монет