Дайджест новостей 19 марта

 

Дайджест новостей 19 марта

 

[В мире]

 

В Тбилиси во время операции по аресту Мелии задержали более 20 человек

 

В Донбассе начались бои

 

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна

 

Евросоюз прокомментировал ситуацию в Армении

 

[Внешняя политика]

 

В России задержали четырех организаторов беспорядков в Белоруссии

 

Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

 

Словения выдала России экс-министра правительства Дагестана, обвиняемого в мошенничестве

 

Посла РФ в Мексике допросили по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу

 

[Внутренняя политика]

 

В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов

 

Депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» со столицей в Екатеринбурге

 

За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

 

В России предложили налоговую амнистию для пострадавших из-за пандемии

 

[Экономика]

 

В России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%

 

Цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа

 

Средний чек по ипотеке в январе достиг рекордных значений

 

В России подорожали куриное мясо и яйца

 

[Общество]

 

В Карелии возбудили четыре уголовных дела после контрабанды леса в Финляндию

 

Житель Калининграда похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль с помощью эвакуатора

 

Трое жителей Саратовской области осуждены за хищение продукции с оборонного предприятия

 

На Сахалине в суд передали дело о контрабанде в Китай почти 51 тысячи тонн краба

 

[Происшествия]

 

«Газпром» начал восстановительные работы на газопроводе в Оренбургской области

 

На месте прорыва газопровода в Оренбургской области установили заглушку

 

В Оренбургской области полностью восстановили газоснабжение после разрыва трубопровода

 

Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае

 

[Протесты]

 

25 февраля КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина

 

В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских

 

23 февраля противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улицах в Ереване

 

24 февраля в Киеве задержали семнадцать участников протестов у офиса Зеленского

 

24 февраля более двух тысяч человек приняли участие в акции протеста в Киеве

 

24 февраля в Барселоне левые радикалы забросали полицию бутылками

 

24 февраля в Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна

 

24 февраля в Тбилиси прошла акция с требованием освободить оппозиционера Мелию

 

25 февраля армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

 

25 февраля протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване

 

26 февраля оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна

 

27 февраля в Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек

 

[Пенсии]

 

Депутат Госдумы выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд

 

Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию

 

В Совете Федерации предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву

 

Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Волковский театр представит спектакль, посвященный 200-летию со дня рождения Некрасова

 

Дом-музей Третьяковых откроют в июле 2021 года

 

Умер швейцарский поэт Филипп Жакоте

 

Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
19-3-2021 События, , 16
Политический террор путинской власти против независимых депутатовХроники коронавируса 39
  См. также  
 
 
 