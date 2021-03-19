Дайджест новостей 19 марта
[В мире]
В Тбилиси во время операции по аресту Мелии задержали более 20 человек
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна
Евросоюз прокомментировал ситуацию в Армении
[Внешняя политика]
В России задержали четырех организаторов беспорядков в Белоруссии
Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Словения выдала России экс-министра правительства Дагестана, обвиняемого в мошенничестве
Посла РФ в Мексике допросили по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу
[Внутренняя политика]
В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
Депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» со столицей в Екатеринбурге
За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы
В России предложили налоговую амнистию для пострадавших из-за пандемии
[Экономика]
В России доля просроченных микрозаймов выросла до 37%
Цены на подсолнечное масло могут остаться на нынешнем уровне до конца августа
Средний чек по ипотеке в январе достиг рекордных значений
В России подорожали куриное мясо и яйца
[Общество]
В Карелии возбудили четыре уголовных дела после контрабанды леса в Финляндию
Житель Калининграда похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль с помощью эвакуатора
Трое жителей Саратовской области осуждены за хищение продукции с оборонного предприятия
На Сахалине в суд передали дело о контрабанде в Китай почти 51 тысячи тонн краба
[Происшествия]
«Газпром» начал восстановительные работы на газопроводе в Оренбургской области
На месте прорыва газопровода в Оренбургской области установили заглушку
В Оренбургской области полностью восстановили газоснабжение после разрыва трубопровода
Вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае
[Протесты]
25 февраля КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских
23 февраля противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улицах в Ереване
24 февраля в Киеве задержали семнадцать участников протестов у офиса Зеленского
24 февраля более двух тысяч человек приняли участие в акции протеста в Киеве
24 февраля в Барселоне левые радикалы забросали полицию бутылками
24 февраля в Ереване прошла акция протеста с требованием отставки Пашиняна
24 февраля в Тбилиси прошла акция с требованием освободить оппозиционера Мелию
25 февраля армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста
25 февраля протестующие построили баррикады у здания парламента в Ереване
26 февраля оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна
27 февраля в Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
[Пенсии]
Депутат Госдумы выступил за плоскую шкалу взносов в Пенсионный фонд
Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
В Совете Федерации предложили включать в пенсионный стаж службу по призыву
Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Волковский театр представит спектакль, посвященный 200-летию со дня рождения Некрасова
Дом-музей Третьяковых откроют в июле 2021 года
Умер швейцарский поэт Филипп Жакоте
Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков