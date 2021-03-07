Дайджест новостей 7 марта

 

Дайджест новостей 7 марта

 

[В мире]

 

В Тихом океане у Новой Каледонии зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6 балла

 

Спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии

 

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Колумбии

 

[Внешняя политика]

 

Меркель призвала освободить Навального

 

Правительство Японии выразило солидарность с позицией большой семерки по Навальному

 

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

 

[Внутренняя политика]

 

Бывшего главу Пенсионного фонда уволили из Министерства финансов по сокращению

 

Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре

 

Путин поручил упростить привлечение иностранных строителей

 

[Экономика]

 

В России побит рекорд по микрозаймам

 

Суд признал банкротом Белгородский нефтеперерабатывающий завод

 

Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян

 

[Общество]

 

В Мордовии возбудили дело из-за организации азартных игр в трех регионах России

 

Пострадавшей во время несанкционированной акции в Петербурге стало хуже

 

Следственный комитет возбудил дело из-за сокрытия на заводе под Смоленском 4,5 млн рублей от уплаты налогов

 

[Происшествия]

[Протесты]

 

17 января в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста

 

16-17 января в Минске задержали 30 участников акций протеста

 

18 января белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток

 

18 января в Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

 

20 января в Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами

 

20 января в Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек

 

23 января в Минске задержали около ста участников несанкционированной акции

 

23 января в Париже прошла акция протеста против сокращения рабочих мест

 

24 января в Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за коронавируса

 

24 января в Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста

 

25 января число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

 

25 января возле офиса Зеленского в Киеве прошел митинг против повышения тарифов

 

26 января на протестах фермеров в Индии погиб один человек

 

27 января протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна

 

27 января в Ливане демонстранты бросали в полицейских боевые гранаты

 

28 января для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию

 

28 января число пострадавших при столкновениях в ливанском Триполи выросло до 226

 

28 января в Ереване протестующие пытались захватить здание правительства

 

[Пенсии]

[Наука]

 

Следственный комитет начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым

 

Из научного института в Петербурге украли черепа леопардов и орангутанов

 

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию Института цитологии и генетики СО РАН

 

 

Рабкор.ру
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7-3-2021 События, , 1
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