Дайджест новостей 7 марта
[В мире]
В Тихом океане у Новой Каледонии зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6 балла
Спасатели начали бурить тоннель для поиска пропавших при сходе ледника в Индии
Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Колумбии
[Внешняя политика]
Меркель призвала освободить Навального
Правительство Японии выразило солидарность с позицией большой семерки по Навальному
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному
[Внутренняя политика]
Бывшего главу Пенсионного фонда уволили из Министерства финансов по сокращению
Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре
Путин поручил упростить привлечение иностранных строителей
[Экономика]
В России побит рекорд по микрозаймам
Суд признал банкротом Белгородский нефтеперерабатывающий завод
Минэкономразвития спрогнозировало сроки восстановления доходов россиян
[Общество]
В Мордовии возбудили дело из-за организации азартных игр в трех регионах России
Пострадавшей во время несанкционированной акции в Петербурге стало хуже
Следственный комитет возбудил дело из-за сокрытия на заводе под Смоленском 4,5 млн рублей от уплаты налогов
[Происшествия]
[Протесты]
17 января в Тунисе полиция применила слезоточивый газ на акции протеста
16-17 января в Минске задержали 30 участников акций протеста
18 января белорусского оппозиционера Дашкевича арестовали на 15 суток
18 января в Судане 129 человек погибли в ходе вооруженных столкновений
20 января в Белоруссии женщину задержали за призывы к насилию над милиционерами
20 января в Минске за участие в протестах задержали двух несовершеннолетних девушек
23 января в Минске задержали около ста участников несанкционированной акции
23 января в Париже прошла акция протеста против сокращения рабочих мест
24 января в Тбилиси прошла акция с требованием снятия ограничений из-за коронавируса
24 января в Нидерландах полиция применила водометы на акциях протеста
25 января число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
25 января возле офиса Зеленского в Киеве прошел митинг против повышения тарифов
26 января на протестах фермеров в Индии погиб один человек
27 января протестующие похитили дипломатический паспорт Пашиняна
27 января в Ливане демонстранты бросали в полицейских боевые гранаты
28 января для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию
28 января число пострадавших при столкновениях в ливанском Триполи выросло до 226
28 января в Ереване протестующие пытались захватить здание правительства
[Пенсии]
[Наука]
Следственный комитет начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым
Из научного института в Петербурге украли черепа леопардов и орангутанов
Следователи изъяли бухгалтерскую документацию Института цитологии и генетики СО РАН