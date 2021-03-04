Дайджест новостей 4 марта

 

Дайджест новостей 4 марта

 

[В мире]

 

Британский суд признал водителей Uber сотрудниками

 

Землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее

 

Власти Индии назвали сумму ущерба от схода ледника на севере страны

 

Пираты захватили в Гвинейском заливе судно и используют его для нападений

 

[Внешняя политика]

 

Россия направила США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц

 

МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному

 

Захарова прокомментировала действия посольств в ситуации с Навальным

 

МИД Британии призвал отпустить Навального

 

[Внутренняя политика]

 

Путин разрешил приватизировать земли нацпарков

 

Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи

 

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

 

В ЛДПР предложили снизить размер пени для предприятий ЖКХ с долгами за электроэнергию

 

[Экономика]

 

В России в 2020 году собрали рекордный урожай плодов и ягод

 

«Алроса» в 2020 году снизила добычу алмазов на 22%

 

Цифровая выручка «Почты России» выросла в 2020 году на 77%

 

Средний чек покупок россиян достиг рекорда в декабре

 

[Общество]

 

Прокурор назвала обоснованным решение суда по апелляции Навального

 

Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

 

Роскомнадзор завел два дела на «Новую газету» из-за фейков

 

Чиновника на Камчатке подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч рублей

 

[Происшествия]

 

10 февраля рядом с Курилами за сутки произошло два землетрясения магнитудой 3,4 балла и 4,3 балла

 

В Петербурге локализовали пожар на складе пиломатериалов

 

В Петербурге 73 дома остались без газа из-за повреждения газопровода

 

[Протесты]

 

Коммунисты отказались от акции 23 февраля в Москве. Ее хотели провести, несмотря на запреты властей

 

15 февраля суд в Казани оштрафовал двух участниц согласованного митинга

 

16 февраля в Калининграде пенсионера оштрафовали за за участие в несогласованной акции

 

20 февраля суд арестовал пензенского депутата за организацию несогласованной акции

 

9 января в США предъявили обвинения «викингу» ворвавшемуся в Капитолий

 

10 января в Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа

 

10 января в Казахстане участники митингов призвали к бойкоту выборов в парламент

 

9-10 января во время протестов в Белоруссии задержали 40 человек

 

11 января двоим ворвавшимся в Капитолий людям предъявили обвинения

 

11 января противники Пашиняна попытались сорвать его визит в Москву

 

13 января в Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков

 

1 января милиция Минска сообщила о задержании 1 участников акций протеста

 

13 января у Капитолия прошли протесты против Трампа

 

13 января в Брюсселе вспыхнули протесты

 

14 января в Белоруссии вынесли приговор участнице протестов, укусившей силовика

 

15 января в Киеве прошел митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию

 

15 января в Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов

 

16 января в Париже прошла первая с начала года акция протеста

 

16 января в Вене прошла акция протеста из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом

 

17 января в Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста

 

[Пенсии]

 

В Госдуме удивились грифу «секретно» на законопроекте по пенсиям

 

[Культура]

 

Произошел пожар в областном театре юного зрителя в Москве

 

Умер актер Андрей Мягков

 

[Образование]

 

В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста

 

[Наука]

 

Марсоход «Персеверанс» совершил посадку на Марс

 

Рабкор.ру
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4-3-2021 События, , 39
Хроники коронавируса 38
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