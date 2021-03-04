Дайджест новостей 4 марта
[В мире]
Британский суд признал водителей Uber сотрудниками
Землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее
Власти Индии назвали сумму ущерба от схода ледника на севере страны
Пираты захватили в Гвинейском заливе судно и используют его для нападений
[Внешняя политика]
Россия направила США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц
МИД прокомментировал заявления Запада по Навальному
Захарова прокомментировала действия посольств в ситуации с Навальным
МИД Британии призвал отпустить Навального
[Внутренняя политика]
Путин разрешил приватизировать земли нацпарков
Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
В ЛДПР предложили снизить размер пени для предприятий ЖКХ с долгами за электроэнергию
[Экономика]
В России в 2020 году собрали рекордный урожай плодов и ягод
«Алроса» в 2020 году снизила добычу алмазов на 22%
Цифровая выручка «Почты России» выросла в 2020 году на 77%
Средний чек покупок россиян достиг рекорда в декабре
[Общество]
Прокурор назвала обоснованным решение суда по апелляции Навального
Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана
Роскомнадзор завел два дела на «Новую газету» из-за фейков
Чиновника на Камчатке подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч рублей
[Происшествия]
10 февраля рядом с Курилами за сутки произошло два землетрясения магнитудой 3,4 балла и 4,3 балла
В Петербурге локализовали пожар на складе пиломатериалов
В Петербурге 73 дома остались без газа из-за повреждения газопровода
[Протесты]
Коммунисты отказались от акции 23 февраля в Москве. Ее хотели провести, несмотря на запреты властей
15 февраля суд в Казани оштрафовал двух участниц согласованного митинга
16 февраля в Калининграде пенсионера оштрафовали за за участие в несогласованной акции
20 февраля суд арестовал пензенского депутата за организацию несогласованной акции
9 января в США предъявили обвинения «викингу» ворвавшемуся в Капитолий
10 января в Сан-Диего произошли столкновения сторонников и противников Трампа
10 января в Казахстане участники митингов призвали к бойкоту выборов в парламент
9-10 января во время протестов в Белоруссии задержали 40 человек
11 января двоим ворвавшимся в Капитолий людям предъявили обвинения
11 января противники Пашиняна попытались сорвать его визит в Москву
13 января в Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков
1 января милиция Минска сообщила о задержании 1 участников акций протеста
13 января у Капитолия прошли протесты против Трампа
13 января в Брюсселе вспыхнули протесты
14 января в Белоруссии вынесли приговор участнице протестов, укусившей силовика
15 января в Киеве прошел митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию
15 января в Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
16 января в Париже прошла первая с начала года акция протеста
16 января в Вене прошла акция протеста из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом
17 января в Амстердаме полиция применила водометы на акции протеста
[Пенсии]
В Госдуме удивились грифу «секретно» на законопроекте по пенсиям
[Культура]
Произошел пожар в областном театре юного зрителя в Москве
[Образование]
В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
[Наука]
Марсоход «Персеверанс» совершил посадку на Марс