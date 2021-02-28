Дайджест новостей 28 февраля
[В мире]
В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции
14 февраля в Мьянме отключили интернет
В Японии произошло мощное землетрясение
[Внешняя политика]
Китай осудил комментарии США по несанкционированным акциям в России
Послу США заявили протест из-за поддержки несанкционированных акций в России
Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избежать митингов
[Внутренняя политика]
В Думе предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД, Росгвардии и Службы внешней разведки
Некоторым категориям граждан увеличены пособия
Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно входить на пенсию
[Экономика]
Предприятия малого и среднего бизнеса потеряли в 2020 году 2,8 трлн рублей
В России число торгов по арестованному имуществу выросло в 14 раз в 2020 году
В Москве реализовали на 11% больше объектов недвижимости в 2020 году
[Общество]
Капитана сахалинского судна оштрафовали за незаконный вылов 105 тонн минтая
Количество ДТП сократилось на 17% в Московской области в 2020 году
В Подмосковье в 2020 году возбудили более 350 уголовных дел, связанных с коррупцией
[Происшествия]
В Воронеже жильцы 170 многоквартирных домов остались без тепла
9 февраля рядом с Курильскими островами произошло шесть землетрясений магнитудой до 5,1 балла
Возгорание на крыше школы в Саратовской области ликвидировано
[Протесты]
6 января в Вашингтоне протестовали десятки тысяч сторонников Трампа
6 января акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией
6 января протестующие прорвались через оцепление у Капитолия
6 января сторонники Трампа ворвались в зал сената
6 января в здании конгресса США произошла стрельба
7 января спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие
6 января при стрельбе в здании Конгресса ранены пять человека
7 января в Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа провели митингах
7 января здание Капитолия очистили от сторонников Трампа
7 января в ходе протестов в Вашингтоне задержали не менее 13 человек
7 января умерла женщина, раненая в Капитолии
7 января в Виргинии объявили режим ЧС и комендантский час
9 января в Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек
[Пенсии]
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России
Миронов прокомментировал кадровые перестановки в Пенсионном фонде
[Культура]
Министерство культуры проверит закупки в Третьяковской галерее за предыдущие годы
В Тверской области обрушилось историческое здание Прохоровской мануфактуры
[Образование]
Ректора одного из самарских вузов заподозрили в нецелевом расходовании средств