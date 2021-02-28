Дайджест новостей 28 февраля

 

Дайджест новостей 28 февраля

 

 

[В мире]

 

В Минске выявили типографию, делавшую продукцию для оппозиции

 

14 февраля в Мьянме отключили интернет

 

В Японии произошло мощное землетрясение

 

[Внешняя политика]

 

Китай осудил комментарии США по несанкционированным акциям в России

 

Послу США заявили протест из-за поддержки несанкционированных акций в России

 

Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избежать митингов

 

[Внутренняя политика]

 

В Думе предложили распространить госзащиту на любых сотрудников МВД, Росгвардии и Службы внешней разведки

 

Некоторым категориям граждан увеличены пособия

 

Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно входить на пенсию

 

[Экономика]

 

Предприятия малого и среднего бизнеса потеряли в 2020 году 2,8 трлн рублей

 

В России число торгов по арестованному имуществу выросло в 14 раз в 2020 году

 

В Москве реализовали на 11% больше объектов недвижимости в 2020 году

 

[Общество]

 

Капитана сахалинского судна оштрафовали за незаконный вылов 105 тонн минтая

 

Количество ДТП сократилось на 17% в Московской области в 2020 году

 

В Подмосковье в 2020 году возбудили более 350 уголовных дел, связанных с коррупцией

 

[Происшествия]

 

В Воронеже жильцы 170 многоквартирных домов остались без тепла

 

9 февраля рядом с Курильскими островами произошло шесть землетрясений магнитудой до 5,1 балла

 

Возгорание на крыше школы в Саратовской области ликвидировано

 

[Протесты]

 

6 января в Вашингтоне протестовали десятки тысяч сторонников Трампа

 

6 января акция сторонников Трампа в Вашингтоне закончилась стычкой с полицией

 

6 января протестующие прорвались через оцепление у Капитолия

 

6 января сторонники Трампа ворвались в зал сената

 

6 января в здании конгресса США произошла стрельба

 

7 января спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие

 

6 января при стрельбе в здании Конгресса ранены пять человека

 

7 января в Лос-Анджелесе около 200 сторонников Трампа провели митингах

 

7 января здание Капитолия очистили от сторонников Трампа

 

7 января в ходе протестов в Вашингтоне задержали не менее 13 человек

 

7 января умерла женщина, раненая в Капитолии

 

7 января в Виргинии объявили режим ЧС и комендантский час

 

9 января в Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек

 

[Пенсии]

 

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда России

 

Миронов прокомментировал кадровые перестановки в Пенсионном фонде

 

[Культура]

 

Министерство культуры проверит закупки в Третьяковской галерее за предыдущие годы

 

В Тверской области обрушилось историческое здание Прохоровской мануфактуры

 

[Образование]

 

Ректора одного из самарских вузов заподозрили в нецелевом расходовании средств

 

Рабкор.ру
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28-2-2021 События, , 1
Дайджест новостей 25 февраляХроники коронавируса 38
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