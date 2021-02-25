Дайджест новостей 25 февраля
[В мире]
Саудовский суд отменил казнь племянника шиитского проповедника ан-Нимра
Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия
Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало
США ввели санкции против Мьянмы
[Внешняя политика]
Лидер правящей партии Германии призвал освободить Навального
Близкие к Кремлю олигархи не попадут под санкции из-за ситуации с Навальным
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим
Двое жителей Ярославской области получили условные сроки за передачу технологий Китаю
[Внутренняя политика]
Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за поддержки Навального
Власти запретили КПРФ и оппозиции акции из-за коронавируса, а потом разрешили их «Единой России»
Мэр Якутска объявила о том, что уходил со своего поста из-за состояния здоровья
Больницы Оренбургской области получили 55 автомобилей для обслуживания пациентов на дому
[Экономика]
Россияне в 2020 году приобрели рекордное за шесть лет количество ноутбуков
Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло
Экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55%
Выручка 55% российских предпринимателей сократилась в 2020 году
[Общество]
Суд в Москве арестовал на 25 суток художника Крисевича за акцию на Арбате
Россияне в 2020 году почти удвоили количество операций по картам «Мир»
Дальневостночный профсоюз помог морякам вернуть более $1 млн долга по зарплате
Следственный комитет расследует дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину
[Происшествия]
В Краснодаре из-за аварии без тепла остались более 16 тысяч человек
На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв
Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Адлерском районе в Сочи
Взрыв в супермаркете во Владикавказе. Главное
[Протесты]
14 февраля в Казани состоялся согласованный митинг оппозиции
22 декабря молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства
22 декабря протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства
22 декабря в Киеве предприниматели провели шествие против карантина
23 декабря противники Пашиняна собрались на центральной площади Еревана
24 декабря в Ереване задержали 77 человек на акции протеста
25 декабря протестующие перекрыли проспект в центре Еревана
25 декабря оппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване
28 декабря противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении
28 декабря на акции протеста в Армении задержали восемь противников Пашиняна
28 декабря в Ереване задержали более 30 участников акций протеста
29 декабря в Ереване прошло шествие противников Пашиняна
В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин
4 января на Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа
6 января правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протестах
[Пенсии]
В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров
«Коммунисты России» просят снизить пенсионный возраст у перенесших коронавирус
Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3% в 2020 году
Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
[Образование]
Ректор МГУ заявил, что пандемия не повлияла на количество обучающихся в МГУ иностранных студентов
Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ в 2021 году
[Культура]
Покупатель портрета Боттичелли за $92,2 млн предположительно был русским
Топ-10 самых дорогих картин старых мастеров