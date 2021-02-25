Дайджест новостей 25 февраля

 

Дайджест новостей 25 февраля

 

[В мире]

 

Саудовский суд отменил казнь племянника шиитского проповедника ан-Нимра

 

Байден потребовал от военных в Мьянме немедленно сложить полномочия

 

Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу оппозиционера Цепкало

 

США ввели санкции против Мьянмы

 

[Внешняя политика]

 

Лидер правящей партии Германии призвал освободить Навального

 

Близкие к Кремлю олигархи не попадут под санкции из-за ситуации с Навальным

 

Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим

 

Двое жителей Ярославской области получили условные сроки за передачу технологий Китаю

 

[Внутренняя политика]

 

Зюганов пригрозил выгнать Рашкина из КПРФ из-за поддержки Навального

 

Власти запретили КПРФ и оппозиции акции из-за коронавируса, а потом разрешили их «Единой России»

 

Мэр Якутска объявила о том, что уходил со своего поста из-за состояния здоровья

 

Больницы Оренбургской области получили 55 автомобилей для обслуживания пациентов на дому

 

[Экономика]

 

Россияне в 2020 году приобрели рекордное за шесть лет количество ноутбуков

 

Минсельхоз заявил о снижении цен на сахар и подсолнечное масло

 

Экспорт мяса и мясной продукции из России в 2020 году вырос на 55%

 

Выручка 55% российских предпринимателей сократилась в 2020 году

 

[Общество]

 

Суд в Москве арестовал на 25 суток художника Крисевича за акцию на Арбате

 

Россияне в 2020 году почти удвоили количество операций по картам «Мир»

 

Дальневостночный профсоюз помог морякам вернуть более $1 млн долга по зарплате

 

Следственный комитет расследует дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину

 

[Происшествия]

 

В Краснодаре из-за аварии без тепла остались более 16 тысяч человек

 

На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв

 

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Адлерском районе в Сочи

 

Взрыв в супермаркете во Владикавказе. Главное

 

[Протесты]

 

14 февраля в Казани состоялся согласованный митинг оппозиции

 

22 декабря молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства

 

22 декабря протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства

 

22 декабря в Киеве предприниматели провели шествие против карантина

 

23 декабря противники Пашиняна собрались на центральной площади Еревана

 

24 декабря в Ереване задержали 77 человек на акции протеста

 

25 декабря протестующие перекрыли проспект в центре Еревана

 

25 декабря оппозиция заявила о задержании 34 протестующих в Ереване

 

28 декабря противники Пашиняна собрались у здания парламента Армении

 

28 декабря на акции протеста в Армении задержали восемь противников Пашиняна

 

28 декабря в Ереване задержали более 30 участников акций протеста

 

29 декабря в Ереване прошло шествие противников Пашиняна

 

В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки

 

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин

 

4 января на Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа

 

6 января правозащитники заявили о задержаниях в Минске на дворовых акциях протестах

 

[Пенсии]

 

В Кремле рассказали об усилиях по улучшению жизни пенсионеров

 

«Коммунисты России» просят снизить пенсионный возраст у перенесших коронавирус

 

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 2,3%  в 2020 году

 

Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян

 

[Образование]

 

Ректор МГУ заявил, что пандемия не повлияла  на количество обучающихся в МГУ иностранных студентов

 

Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ в 2021 году

 

[Культура]

 

Покупатель портрета Боттичелли за $92,2 млн предположительно был русским

 

Топ-10 самых дорогих картин старых мастеров

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25-2-2021 События, , 41
Дайджест новостей на 21 февраля
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