Дайджест новостей на 21 февраля
[В мире]
Уровень безработицы в Гонконге достиг максимума за 16 лет
Белоруссия инициировала международный розыск оппозиционера Латушко
Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах
Белорусские профсоюзы подготовили открытое письмо к МОТ против санкций
Меркель рассказала о плане поддержке оппозиции Белоруссии
Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку
[Внешняя политика]
Мексика намерена закупить 7,4 млн доз российской вакцины от коронавируса до апреля
Белоруссия ограничила ввоз птицы из Краснодарского края
Россия увеличила квоту Турции на поставки томатов
Россия с февраля начала поставлять «Спутник V» в Венгрию
Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции
Лавров обвинил технологических гигантов в неуважении к конституциям стран
МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
[Внутренняя политика]
В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию несанкционированной акции
Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акций
Кабмин выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб
Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты
Медики уголовно-исполнительной системы получат выплаты за помощь заболевшим коронавирусом
Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год
Путин назвал важнейшей задачей снижение безработицы и стабильный заработок россиян
[Экономика]
Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза
Профицит внешней торговли России за 2020 год упал на 45,9%
Траты россиян на такси в 2020 году увеличились почти в 1,5 раза
Российские банки на четверть сократили выдачу потребительских кредитов в 2020 году
Пассажиропоток аэропортов Сибири снизился в 2020 году в среднем на 40%
Более 200 ресторанов и кафе закрылись за год в центре Москвы
Спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос на треть
[Общество]
Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест
Омбудсмен в Петербурге предложил отсрочить арест задержанных 31 января
Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире
4 февраля соратник Навального заявил о прекращении несанкционированных акций до весны
Суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске
В Башкирии суд лишил компанию права на добычу полезных ископаемых на горе Куштау
В России получили более 13,5 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет
[Происшествия]
В Ивановской области пресекли деятельность организованной группировки по сбыту наркотиков
В Перми на пороховом заводе произошел пожар
В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла
Пожар на северо-западе Москвы локализован
В Москве потушили пожар на рынке «Каширский двор»
[Протесты]
Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции 31 января
В Перми семь подростков задержали на несанкционированной акции 31 января
1 февраля в Челябинске завели дело о порче транспорта после несанкционированной акции
1 февраля суд арестовал организатора несанкционированной акции в Челябинске
1 февраля омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после несанкционированной акции
1 февраля в Нижнем Новгороде после несанкционированной акции задержали почти 340 человек
1 февраля в Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских
В Москве после несогласованной акции 31 января 14 человек доставили в больницы
1 февраля в Красноярске возбудили три уголовных дела после несанкционированных акций
1 февраля в Петербурге арестовали более 60 участников несанкционированной акции
2 февраля суд арестовал жителя Югры, вышедшего на несанкционированную акцию с молотком
2 февраля в Сургуте оштрафовали организатора несанкционированной акции 31 января
2 февраля в Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом несанкционированной акции
В Петербурге более 190 человек арестовали после несанкционированной акции 31 января
3 февраля в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
13 декабря милиция в Минске препятствовала попыткам оппозиции провести шествия
13 декабря в Варшаве протестовали противники закона об абортах
13 декабря противники Пашиняна перекрывали дорогу к аэропорту
13 декабря в Минске задержали более 300 участников акций протеста
13 декабря на протестных акциях в Вашингтоне задержали 33 человека
14 декабря на акциях протеста в Белоруссии задержали 271 человека
14 декабря в Минске провели задержания на «марше пенсионеров»
14 декабря в Ереване прошло шествие сторонников Пашиняна
15 декабря в центре Киева предприниматели протестовали против карантина
15 декабря в Киеве прошли стыки протестующих с силовиками
15 декабря в Кишиневе фермеры заблокировали движение тракторами
15 декабря в Ереване прошло шествие противников Пашиняна
16 декабря молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста
16 декабря в Молдавии полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров
16 декабря армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку
17 декабря в Ереване началось шествие противников Пашиняна
18 декабря в Кишиневе протестовали фермеры и водители транспорта
20 декабря правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
21 декабря протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область
22 декабря протестующие в Армении перекрыли две междугородние трассы
[Пенсии]
В Госдуме попросили Мишустина представить предложения по индексации пенсий
Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам
[Культура]
Реставрацию музея-квартиры Достоевского в Москве планируют завершить до конца 2021 года
В Хабаровском крае 28 домов культуры получат новое оборудование и мебель в 2021 году
[Образование]
Сроки ЕГЭ в 2021 году увяжут с приемной кампанией в вузах
Аттестаты в 9-х классах будут выдавать на основе ОГЭ только по двум предметам
BЭБ и Минобрнауки готовят проект развития межвузовских кампусов в России
Рособрнадзор начнет проверять вузы в соответствии их категорией риска
[Наука]
Заммэра Москвы заявил о подготовке на треть площадки под научную долину МГУ