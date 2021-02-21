Дайджест новостей на 21 февраля

 

Дайджест новостей на 21 февраля

 

[В мире]

 

Уровень безработицы в Гонконге достиг максимума за 16 лет

 

Белоруссия инициировала международный розыск оппозиционера Латушко

 

Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах

 

Белорусские профсоюзы подготовили открытое письмо к МОТ против санкций

 

Меркель рассказала о плане поддержке оппозиции Белоруссии

 

Токио выразил протест Пекину из-за патрульных кораблей в районе Сенкаку

 

[Внешняя политика]

 

Мексика намерена закупить 7,4 млн доз российской вакцины от коронавируса до апреля

 

Белоруссия ограничила ввоз птицы из Краснодарского края

 

Россия увеличила квоту Турции на поставки томатов

 

Россия с февраля начала поставлять «Спутник V» в Венгрию

 

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Турции

 

Лавров обвинил технологических гигантов в неуважении к конституциям стран

 

МИД заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

 

[Внутренняя политика]

 

В Пермском крае экс-депутата арестовали за организацию несанкционированной акции

 

Песков назвал оправданными действия полиции на несанкционированных акций

 

Кабмин выделит 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб

 

Кабмин утвердил перечень российских программ для предустановки на продаваемые в РФ гаджеты

 

Медики уголовно-исполнительной системы получат выплаты за помощь заболевшим коронавирусом

 

Кабмин сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год

 

Путин назвал важнейшей задачей снижение безработицы и стабильный заработок россиян

 

[Экономика]

 

Чистый отток капитала из России в 2020 году вырос в 2,2 раза

 

Профицит внешней торговли России за 2020 год упал на 45,9%

 

Траты россиян на такси в 2020 году увеличились почти в 1,5 раза

 

Российские банки на четверть сократили выдачу потребительских кредитов в 2020 году

 

Пассажиропоток аэропортов Сибири снизился в 2020 году в среднем на 40%

 

Более 200 ресторанов и кафе закрылись за год в центре Москвы

 

Спрос на доставку в Москве и Петербурге вырос на треть

 

[Общество]

 

Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест

 

Омбудсмен в Петербурге предложил отсрочить арест задержанных 31 января

 

Россия вошла в пятерку стран с самым высоким числом мигрантов в мире

 

4 февраля соратник Навального заявил о прекращении несанкционированных акций до весны

 

Суд  обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

 

В Башкирии суд лишил компанию права на добычу полезных ископаемых на горе Куштау

 

В России получили более 13,5 млн «новогодних» выплат на детей до 7 лет

 

[Происшествия]

 

В Ивановской области пресекли деятельность организованной группировки по сбыту наркотиков

 

В Перми на пороховом заводе произошел пожар

 

В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла

 

Пожар на северо-западе Москвы локализован

 

В Москве потушили пожар на рынке «Каширский двор»

 

[Протесты]

 

Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции 31 января

 

В Перми семь подростков задержали на несанкционированной акции 31 января

 

1 февраля в Челябинске завели дело о порче транспорта после несанкционированной акции

 

1 февраля суд арестовал организатора несанкционированной акции в Челябинске

 

1 февраля омбудсмен Москвы получила более 20 обращений после несанкционированной акции

 

1 февраля в Нижнем Новгороде после несанкционированной акции задержали почти 340 человек

 

1 февраля в Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских

 

В Москве после несогласованной акции 31 января 14 человек доставили в больницы

 

1 февраля в Красноярске возбудили три уголовных дела после несанкционированных акций

 

1 февраля в Петербурге арестовали более 60 участников несанкционированной акции

 

2 февраля суд арестовал жителя Югры, вышедшего на несанкционированную акцию с молотком

 

2 февраля в Сургуте оштрафовали организатора несанкционированной акции 31 января

 

2 февраля в Новосибирске блогера арестовали за ролик с анонсом несанкционированной акции

 

В Петербурге более 190 человек арестовали после несанкционированной акции 31 января

 

3 февраля в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии

 

13 декабря милиция в Минске препятствовала попыткам оппозиции провести шествия

 

13 декабря в Варшаве протестовали противники закона об абортах

 

13 декабря противники Пашиняна перекрывали дорогу к аэропорту

 

13 декабря в Минске задержали более 300 участников акций протеста

 

13 декабря на протестных акциях в Вашингтоне задержали 33 человека

 

14 декабря на акциях протеста в Белоруссии задержали 271 человека

 

14 декабря в Минске провели задержания на «марше пенсионеров»

 

14 декабря в Ереване прошло шествие сторонников Пашиняна

 

15 декабря в центре Киева предприниматели протестовали против карантина

 

15 декабря в Киеве прошли стыки протестующих с силовиками

 

15 декабря в Кишиневе фермеры заблокировали движение тракторами

 

15 декабря в Ереване прошло шествие противников Пашиняна

 

16 декабря молдавские фермеры устроили стычку с полицией во время протеста

 

16 декабря в Молдавии полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

 

16 декабря армянская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку

 

17 декабря в Ереване началось шествие противников Пашиняна

 

18 декабря в Кишиневе протестовали фермеры и водители транспорта

 

20 декабря правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии

 

21 декабря протестующие сорвали поездку Пашиняна в Сюникскую область

 

22 декабря протестующие в Армении перекрыли две междугородние трассы

 

[Пенсии]

 

В Госдуме попросили Мишустина представить предложения по индексации пенсий

 

Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Реставрацию музея-квартиры Достоевского в Москве планируют завершить до конца 2021 года

 

В Хабаровском крае 28 домов культуры получат новое оборудование и мебель в 2021 году

 

[Образование]

 

Сроки ЕГЭ в 2021 году увяжут с приемной кампанией в вузах

 

Аттестаты в 9-х классах будут выдавать на основе ОГЭ только по двум предметам

 

BЭБ и Минобрнауки готовят проект развития межвузовских кампусов в России

 

Рособрнадзор начнет проверять вузы в соответствии их категорией риска

 

[Наука]

 

Заммэра Москвы заявил о подготовке на треть площадки под научную долину МГУ

 

Рабкор.ру
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21-2-2021 События, , 1
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