25 июля прошлого года лидеры Иорданского союза учителей были посажены в тюрьму.
Интернационал образования, объединяющий учителей со всего мира, начал глобальную акцию протеста, в том числе онлайн-кампанию на LabourStart. 23 августа лидеры профсоюза учителей были освобождены из тюрьмы, потому что иорданские законы разрешают содержание под стражей только в течение 30 дней.
Но четыре месяца спустя все стало намного хуже.
31 декабря магистратский суд Аммана санкционировал роспуск профсоюза учителей и задержание всех 13 членов правления профсоюза на год.
Задержанные профсоюзные лидеры были освобождены под залог, а профсоюз обжаловал судебное решение.
Как и прошлым летом, мы должны завалить иорданское правительство требованиями о том, чтобы преследования учителей немедленно прекратилось.
Как говорится в кампании: “Работникам должна быть предоставлена свобода ассоциации и право на ведение коллективных переговоров, гарантированное национальной конституцией, а также международными договорами, участником которых является Иордания”.
Пожалуйста, потратьте минуту, чтобы продемонстрировать свою поддержку иорданским учителям – нажмите здесь
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И, пожалуйста, поделитесь этим сообщением со своими друзьями, семьей и членами профсоюза.
Спасибо!
Эрик Ли