25 июля прошлого года лидеры Иорданского союза учителей были посажены в тюрьму.

Интернационал образования, объединяющий учителей со всего мира, начал глобальную акцию протеста, в том числе онлайн-кампанию на LabourStart. 23 августа лидеры профсоюза учителей были освобождены из тюрьмы, потому что иорданские законы разрешают содержание под стражей только в течение 30 дней.

Но четыре месяца спустя все стало намного хуже.

31 декабря магистратский суд Аммана санкционировал роспуск профсоюза учителей и задержание всех 13 членов правления профсоюза на год.

Задержанные профсоюзные лидеры были освобождены под залог, а профсоюз обжаловал судебное решение.

Как и прошлым летом, мы должны завалить иорданское правительство требованиями о том, чтобы преследования учителей немедленно прекратилось.

Как говорится в кампании: “Работникам должна быть предоставлена свобода ассоциации и право на ведение коллективных переговоров, гарантированное национальной конституцией, а также международными договорами, участником которых является Иордания”.

Пожалуйста, потратьте минуту, чтобы продемонстрировать свою поддержку иорданским учителям – нажмите здесь

https://www. labourstartcampaigns.net/show_ campaign.cgi?c=4756

И, пожалуйста, поделитесь этим сообщением со своими друзьями, семьей и членами профсоюза.

Спасибо!

Эрик Ли