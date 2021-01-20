Дайджест новостей на 21.01.2021
[В мире]
Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования
Китай выразил США протест из-за новых санкций
22 декабря армянская оппозиция потребовала отмены военного положения в стране
Во Франции полиции запретили наблюдать за манифестациями с помощью дронов
В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну
США ввели новые санкции против Белоруссии
25 декабря Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
[Внешняя политика]
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»
Путин прокомментировал протесты в Киргизии
Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата
Лидер Нагорно-Карабахской республики поблагодарил российские власти за помощь Карабаху
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
[Внутренняя политика]
Путин предложил Сергею Куликову возглавить «Роснано»
Володин заявил, что закон о хранении агрохимикатов в портах позволит создать рабочие места
Автоперевозчиков обяжут заблаговременно сообщать об изменении платы за проезд
Минздрав назвал предельную отпускную цену вакцины «Спутник V»
Минпромторг развернул дополнительные мощности для выпуска антибиотиков
В Бурятии задержали зампреда правительства республики
В Росгвардии прокомментировали информацию о хищениях при закупке обмундирования
[Экономика]
В 2020 году в России открылось почти в три раза меньше торговых центров, чем годом ранее
Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли почти шестилетнего максимума
В России средняя стоимость авиаперелета в новогодние каникулы снизилась на 20%
Четверть желающих оформить ипотеку россиян хотят взять кредит на первоначальный взнос
Цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют
Банк «Открытие» продает свой офис на Садовом кольце
[Общество]
В Петербурге задержали организаторов подпольного казино
В Москве с начала года пресекли деятельность 65 нелегальных игорных заведений
Суд в Москве оштрафовал «Дом с маяков» за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
Дело о невыплате зарплаты 160 работникам хлебокомбината возбудили в Свердловской области
МВД задержало подозреваемых в краже 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка
Жителя Москвы арестовали за использование своей десятилетней дочери для сбыта наркотиков
«Карта сопротивления» баров в Петербурге прекратила существование
[Происшествия]
13 декабря в центре Москвы возник пожар в жилом доме начала XX века
13 декабря в Чечне произошли еще два землетрясения
13 декабря в Чечне произошло пятое за сутки землетрясение
Массовое отравление водой в Буйнакске. Главное
В России зафиксирована максимальная с начала года смертность от коронавируса
В Петербурге летальность от коронавируса выше 9%
[Протесты]
18 октября в Минске милиция открыла стрельбу резиновыми пулями
22 октября в Британии активист залез на Биг-Бен из-за новых ограничений по коронавируса
24 октября в центре Минска прошел несанкционированный женский марш
25 октября в Бангкоке после трехдневного перерыва возобновились протесты
25 октября в Миске прошла несанкционированная акция оппозиции
25 октября милиция применила светошумовые гранаты на акции в Минске
25 октября митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
25 октября в Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
26 октября в Белоруссии у завода «Гродно Азот» задержали несколько человек
26 октября в белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме
25 октября МВД Белоруссии задержало 523 человека на акциях протеста
26 октября оппозиция устроила шествие в центре Минска
27 октября правозащитники сообщили почти о 300 задержанных на протестах в Белоруссии
27 октября участников акции протеста медиков в Минске доставили в милицию
27 октября участвовавших в забастовке сотрудников «Белоруснефти» уволили
28 октября в Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов
28 октября в Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста
28 октября в Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
30 октября в «Гродно Азоте» пообещали отстранять мешающих работе завода сотрудников
1 ноября в Тбилиси оппозиция провела акцию с требованием повторных выборов
1 ноября в Минске и области задержали около 300 протестующих
2 ноября в Минске прошла акция протеста пенсионеров
3 ноября в Киеве прошел митинг в поддержку закона о государственном языке
2 ноября на протестах в Минске задержали 25 человек
4 ноября в Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих
4 ноября в Тбилиси задержали трех человек на митинге
5 ноября в Детройте протестующие требовали остановить подсчет голосов
5 ноября на Манхэттене протестующие требовали учета всех голосов на выборах
5 ноября в Нью-Йорке прошли задержания протестующих
5 ноября в центре Минска прошила акция протеста инвалидов
5 ноября в Словении полиция применила водометы против протестующих
6 ноября в Минске прошли задержания на протестном женском марше
6 ноября в Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции протеста против Трампа
6 ноября в Лондоне задержали 190 человек на акции протеста
6 ноября в Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста
6 ноября у Белого дома прошла акция протеста против Трампа
7 ноября демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка
7 ноября в Минске задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков»
[Пенсии]
В Госдуме допустили индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны
[Культура]
Усадебный дом на Большой Ордынке в Москве признан памятником культурного наследия
В Санкт-Петербурге открыли выставку копий работ Рафаэля, созданных художниками XIX века
«Мелодия» выпустила три цифровых альбома к 250-летию со дня рождения Бетховена
Новый главный дирижер и главный режиссер приступили к работе в Михайловском театре
В Гатчине появится памятник Александру III по эскизам конца XIX века
Русский музей открыл выставку плакатов начала XX века на тему образования и просвещения
В Сенате Франции требуют разработать программу возвращения Африке культурных ценностей