Дайджест новостей на 21.01.2021

 

Дайджест новостей на 21.01.2021

 

[В мире]

 

Против Тихановской возбудили дело о создании экстремистского формирования

 

Китай выразил США протест из-за новых санкций

 

22 декабря армянская оппозиция потребовала отмены военного положения в стране

 

Во Франции полиции запретили наблюдать за манифестациями с помощью дронов

 

В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну

 

США ввели новые санкции против Белоруссии

 

25 декабря Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

 

[Внешняя политика]

 

В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»

 

Путин прокомментировал протесты в Киргизии

 

Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата

 

Лидер Нагорно-Карабахской республики поблагодарил российские власти за помощь Карабаху

 

Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте

 

[Внутренняя политика]

 

Путин предложил Сергею Куликову возглавить «Роснано»

 

Володин заявил, что закон о хранении агрохимикатов в портах позволит создать рабочие места

 

Автоперевозчиков обяжут заблаговременно сообщать об изменении платы за проезд

 

Минздрав назвал предельную отпускную цену вакцины «Спутник V»

 

Минпромторг развернул дополнительные мощности для выпуска антибиотиков

 

В Бурятии задержали зампреда правительства республики

 

В Росгвардии прокомментировали информацию о хищениях при закупке обмундирования

 

[Экономика]

 

В 2020 году в России открылось почти в три раза меньше торговых центров, чем годом ранее

 

Мировые цены на продовольствие в ноябре достигли почти шестилетнего максимума

 

В России средняя стоимость авиаперелета в новогодние каникулы снизилась на 20%

 

Четверть желающих оформить ипотеку россиян хотят взять кредит на первоначальный взнос

 

Цены на повседневные товары выросли за год на 14% из-за роста курса валют

 

Банк «Открытие» продает свой офис на Садовом кольце

 

[Общество]

 

В Петербурге задержали организаторов подпольного казино

 

В Москве с начала года пресекли деятельность 65 нелегальных игорных заведений

 

Суд в Москве оштрафовал «Дом с маяков» за нарушение оборота наркосодержащих препаратов

 

Дело о невыплате зарплаты 160 работникам хлебокомбината возбудили в Свердловской области

 

МВД задержало подозреваемых в краже 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка

 

Жителя Москвы арестовали за использование своей десятилетней дочери для сбыта наркотиков

 

«Карта сопротивления» баров в Петербурге прекратила существование

 

[Происшествия]

 

13 декабря в центре Москвы возник пожар в жилом доме начала XX века

 

13 декабря в Чечне произошли еще два землетрясения

 

13 декабря в Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

 

Массовое отравление водой в Буйнакске. Главное

 

В России зафиксирована максимальная с начала года смертность от коронавируса

 

В Петербурге летальность от коронавируса выше 9%

 

[Протесты]

 

18 октября в Минске милиция открыла стрельбу резиновыми пулями

 

22 октября в Британии активист залез на Биг-Бен из-за новых ограничений по коронавируса

 

24 октября в центре Минска прошел несанкционированный женский марш

 

25 октября в Бангкоке после трехдневного перерыва возобновились протесты

 

25 октября в Миске прошла несанкционированная акция оппозиции

 

25 октября милиция применила светошумовые гранаты на акции в Минске

 

25 октября митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции

 

25 октября в Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек

 

26 октября в Белоруссии у завода «Гродно Азот» задержали несколько человек

 

26 октября в белорусском правительстве заявили о работе предприятий в штатном режиме

 

25 октября МВД Белоруссии задержало 523 человека на акциях протеста

 

26 октября оппозиция устроила шествие в центре Минска

 

27 октября правозащитники сообщили почти о 300 задержанных на протестах в Белоруссии

 

27 октября участников акции протеста медиков в Минске доставили в милицию

 

27 октября участвовавших в забастовке сотрудников «Белоруснефти» уволили

 

28 октября в Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов

 

28 октября в Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста

 

28 октября в Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов

 

30 октября в «Гродно Азоте» пообещали отстранять мешающих работе завода сотрудников

 

1 ноября в Тбилиси оппозиция провела акцию с требованием повторных выборов

 

1 ноября в Минске и области задержали около 300 протестующих

 

2 ноября в Минске прошла акция протеста пенсионеров

 

3 ноября в Киеве прошел митинг в поддержку закона о государственном языке

 

2 ноября на протестах в Минске задержали 25 человек

 

4 ноября в Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих

 

4 ноября в Тбилиси задержали трех человек на митинге

 

5 ноября в Детройте протестующие требовали остановить подсчет голосов

 

5 ноября на Манхэттене протестующие требовали учета всех голосов на выборах

 

5 ноября в Нью-Йорке прошли задержания протестующих

 

5 ноября в центре Минска прошила акция протеста инвалидов

 

5 ноября в Словении полиция применила водометы против протестующих

 

6 ноября в Минске прошли задержания на протестном женском марше

 

6 ноября в Миннеаполисе задержали более 600 человек на акции протеста против Трампа

 

6 ноября в Лондоне задержали 190 человек на акции протеста

 

6 ноября в Греции полиция применила светошумовые гранаты на акции протеста

 

6 ноября у Белого дома прошла акция протеста против Трампа

 

7 ноября демонстранты заняли автомобильную дорогу в центре Нью-Йорка

 

7 ноября в Минске задержали несколько десятков протестующих на «марше медиков»

 

[Пенсии]

 

В Госдуме допустили индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны

 

[Культура]

 

Усадебный дом на Большой Ордынке в Москве признан памятником культурного наследия

 

В Санкт-Петербурге открыли выставку копий работ Рафаэля, созданных художниками XIX века

 

«Мелодия» выпустила три цифровых альбома к 250-летию со дня рождения Бетховена

 

Новый главный дирижер и главный режиссер приступили к работе в Михайловском театре

 

В  Гатчине появится памятник Александру III по эскизам конца XIX века

 

Русский музей открыл выставку плакатов начала XX века на тему образования и просвещения

 

В Сенате Франции требуют разработать программу возвращения Африке культурных ценностей

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
20-1-2021 События, , 12
Всероссийская акция в поддержку Азата Мифтахова
  См. также  
 
 
 