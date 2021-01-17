Всероссийская акция в поддержку Азата Мифтахова

Головинский районный суд Москвы перенес вынесение приговора по делу о разбитом окне офиса «Единой России» в Ховрино и брошенной внутрь шашке. Подсудимыми стали математик и анархист Азат Мифтахов, а также левые активисты Елена Горбань и Андрей Ейкин. Прокурор потребовал признать их виновными в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и приговорить Мифтахова к шести годам колонии, а Горбань и Ейкина — к четырем и двум годам условно. Оглашение приговора перенесли на 18 января без объяснения причин.

Челябинское Дело и дело Голунова показало — всероссийская огласка и обычный пикет может вытащить человека из-за решетки, а потому мы призываем к участию в кампании освобождения Азата Мифтахова. В субботу 16 января в Москве, Иркутске, Самаре и Новосибирске прошли акции в поддержку политзаключенного. Также письма в поддержку Мифтахова написали видные ученые со всего мира.

Редакция «Рабкора» полностью поддерживает кампанию в защиту Мифтахова и надеется, что на вынесение приговора 18 января придет не меньше людей, чем в прошлый раз.