Дайджест новостей на 10.01.2021
[В мире]
Евросоюз подготовил новые санкции против Лукашенко
Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе
В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывшего посла в Аргентине
[Внешняя политика]
МЧС России направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью
Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Карабахе
В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка
[Внутренняя политика]
Совет Федерации продлил приостановку выплат по вкладам СССР до 2024 года
Совет Федерации закон о приостановке индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов
В Волгограде впервые за 36 лет капитально отремонтируют линию скоростного трамвая
[Экономика]
Загрузка столичных отелей стала самой низкой в истории гостиничного рынка Москвы
«Роснано» продает Ростеху долю в проекте по строительству мусорозаводов
Объем сделок с офисами в Москве уменьшился на 40% по итогам 2020 года
[Общество]
В Таганроге возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды
Арсенал боеприпасов, в том числе минометные мины, нашли в квартире в Москве
В Ленинградской области силовики задержали депутата во время кражи рельсов
[Происшествия]
11 декабря более 64 тысяч человек в Липецке остались без тепла и горячей воды
13 декабря в Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе
[Протесты]
13 октября в Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по коронавирусу
13 октября в Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова
13 октября Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии
14 октября в Бишкеке прошел митинг с требованием отставки президента
14 октября сторонники Лукашенко провели шествие в Минске
14 октября в Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства
15 октября сотрудник «Беларуськалия» приковал себя цепью в знак протеста
15 октября в центре Бангкока начались новые массовые протесты
16 октября в Бангкоке прошла вторая массовая акция протеста с момента введения режима ЧП
17 октября в Минске задержали участников студенческой акции протеста
17 октября в Минске прошел женский марш
[Пенсии]
В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России
Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
[Культура]
Музей русского языка планируется создать в Москве
В Ораниенбауме приступили к реставрации одного из любимых интерьеров Екатерины II
[Образование]
«Союзмультфильм» откроет факультет анимации совместно с университетом «Синергия»