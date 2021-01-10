Дайджест новостей на 10.01.2021

 

Дайджест новостей на 10.01.2021

 

[В мире]

 

Евросоюз подготовил новые санкции против Лукашенко

 

Азербайджан выделит более миллиарда долларов на реконструкцию в Карабахе

 

В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывшего посла в Аргентине

 

[Внешняя политика]

 

МЧС России направит в Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью

 

Министр обороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию в Карабахе

 

В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации продлил приостановку выплат по вкладам СССР до 2024 года

 

Совет Федерации закон о приостановке индексации зарплат помощников депутатов и сенаторов

 

В Волгограде впервые за 36 лет капитально отремонтируют линию скоростного трамвая

 

[Экономика]

 

Загрузка столичных отелей стала самой низкой в истории гостиничного рынка Москвы

 

«Роснано» продает Ростеху долю в проекте по строительству мусорозаводов

 

Объем сделок с офисами в Москве уменьшился на 40% по итогам 2020 года

 

[Общество]

 

В Таганроге возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды

 

Арсенал боеприпасов, в том числе минометные мины, нашли в квартире в Москве

 

В Ленинградской области силовики задержали депутата во время кражи рельсов

 

[Происшествия]

 

11 декабря более 64 тысяч человек в Липецке остались без тепла и горячей воды

 

13 декабря в Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе

 

[Протесты]

 

13 октября в Париже сотрудники ресторанов заблокировали дорогу из-за мер по коронавирусу

 

13 октября в Минске здание милиции закидали коктейлями Молотова

 

13 октября Тихановская обсудила забастовки со стачкомами госпредприятий Белоруссии

 

14 октября в Бишкеке прошел митинг с требованием отставки президента

 

14 октября сторонники Лукашенко провели шествие в Минске

 

14 октября в Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства

 

15 октября сотрудник «Беларуськалия» приковал себя цепью в знак протеста

 

15 октября в центре Бангкока начались новые массовые протесты

 

16 октября в Бангкоке прошла вторая массовая акция протеста с момента введения режима ЧП

 

17 октября в Минске задержали участников студенческой акции протеста

 

17 октября в Минске прошел женский марш

 

[Пенсии]

 

В Госдуме рассказали, какой должна быть пенсия в России

 

Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

 

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

 

[Культура]

 

Музей русского языка планируется создать в Москве

 

В Ораниенбауме приступили к реставрации одного из любимых интерьеров Екатерины II

 

[Образование]

 

«Союзмультфильм» откроет факультет анимации совместно с университетом «Синергия»

Рабкор.ру
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10-1-2021 События, , 45
Дайджест новостей на 07.01.2021
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