Дайджест новостей на 07.01.2021
[В мире]
Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению
[Внешняя политика]
Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России
[Внутренняя политика]
Правительство согласовало программу газификации регионов
[Экономика]
В Минпромторге сообщили, что в России могут выпускать 30 млн медицинских масок в день
[Общество]
На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали
[Происшествия]
10 декабря на Байкале произошло еще одно землетрясение
[Протесты]
8 октября число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу
8 октября в Бишкеке прошел митинг сторонников Жапарова
9 октября в Бишкеке произошли столкновения между митингующими
10 октября в Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях
[Пенсии]
Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий
[Культура]
Одежду и предметы быта крымских караимов конца XIX века представили в Крыму
[В мире]
В Карабахе прокомментировали данные о требованиях Баку передать три села
[Внешняя политика]
В Совете Федерации прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Совет Федерации одобрил закон о регулировании дистанционной работы
[Экономика]
Средний размер «займа до зарплаты» в октябре снизился до 8,18 тысяч рублей
[Общество]
Почти 26 млн рублей похитили у москвича, когда он хотел обменять их на валюту
[Происшествия]
10 декабря обрушилась кровля в горящем Научном центре Федерального медико-биологического агентства в Красногорске
[Протесты]
11 октября милиция применила водометы против протестующих в Минске
11 октября в Минске прошли новые задержания
12 октября на акции пенсионеров прошли задержания
12 октября милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске
[Пенсии]
Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров
[Культура]
Елена Проничева возглавила Политехнический музей в Москве