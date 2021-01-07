Дайджест новостей на 07.01.2021

 

Дайджест новостей на 07.01.2021

 

[В мире]

 

Более 40 пленных доставили из Азербайджана в Армению

 

[Внешняя политика]

 

Азербайджан передал Армении трех пленных при посредничестве России

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство согласовало программу газификации регионов

 

[Экономика]

 

В Минпромторге сообщили, что в России могут выпускать 30 млн медицинских масок в день

 

[Общество]

 

На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолета Ил-80 украли детали

 

[Происшествия]

 

10 декабря на Байкале произошло еще одно землетрясение

 

[Протесты]

 

8 октября число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу

 

8 октября в Бишкеке прошел митинг сторонников Жапарова

 

9 октября в Бишкеке произошли столкновения между митингующими

 

10 октября в Минске несколько человек задержали за участие в незаконных акциях

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

 

[Культура]

 

Одежду и предметы быта крымских караимов конца XIX века представили в Крыму

 

[В мире]

 

В Карабахе прокомментировали данные о требованиях Баку передать три села

 

[Внешняя политика]

 

В Совете Федерации прокомментировали доклад ПАСЕ по ситуации в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации одобрил закон о регулировании дистанционной работы

 

[Экономика]

 

Средний размер «займа до зарплаты» в октябре снизился до 8,18 тысяч рублей

 

[Общество]

 

Почти 26 млн рублей похитили у москвича, когда он хотел обменять их на валюту

 

[Происшествия]

 

10 декабря обрушилась кровля в горящем Научном центре Федерального медико-биологического агентства в Красногорске

 

[Протесты]

 

11 октября милиция применила водометы против протестующих в Минске

 

11 октября в Минске прошли новые задержания

 

12 октября на акции пенсионеров прошли задержания

 

12 октября милиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске

 

[Пенсии]

 

Путин призвал рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров

 

[Культура]

 

Елена Проничева возглавила Политехнический музей в Москве

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7-1-2021 События, , 39
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