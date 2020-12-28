Дайджест новостей на 28.12.2020
[В мире]
Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции
В Азербайджане отменили военное положение
[Внешняя политика]
Россельхознадзор обеспокоен многократным обнаружением опасных объектов в молдавских сливах
[Внутренняя политика]
Глава Забайкалья предложил заместителю председателя правительства совместно составить план автономной газификации региона
[Экономика]
Добыча нефти в России снизилась на 11,3%
[Общество]
Число картельных дел на фармацевтическом рынке в первом полугодии выросло на 8-9%
[Происшествия]
9 декабря в Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине
[Протесты]
25 сентября в Луисвилле задержали более 20 участников протестов
25 сентября в Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции
26 сентября в Белоруссии задержали 150 человек за участие в акциях протеста
[Пенсии]
«Единая Россия» предложила беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности
[Культура]
Музейные дары и покупки 2020 года
[В мире]
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
В Иране повесили главу новостного портала «Амад Ньюс»
[Внешняя политика]
Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте
[Внутренняя политика]
Правительство планирует упростить еще около трети строительных норм
[Экономика]
Средняя сумма ипотечных кредитов в России в октябре достигла рекордных 2,75 млн рублей
[Общество]
Роскачество выяснило, как часто россияне покупают вино
[Происшествия]
Десятикратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов выявили на месте схода вагонов под Владимиром
[Протесты]
27 сентября в Белоруссии на акциях протеста задержали более 350 человек
27 сентября в Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
27 сентября в Минске протестующие перекрыли проспект Независимости
[Пенсии]
В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов
[Культура]
Умер автор шпионских романов Джон ле Карре