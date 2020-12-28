Дайджест новостей на 28.12.2020

 

Дайджест новостей на 28.12.2020

 

[В мире]

 

Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению Конституции

 

В Азербайджане отменили военное положение

 

[Внешняя политика]

 

Россельхознадзор обеспокоен многократным обнаружением опасных объектов в молдавских сливах

 

[Внутренняя политика]

 

Глава Забайкалья предложил заместителю председателя правительства совместно составить план автономной газификации региона

 

[Экономика]

 

Добыча нефти в России снизилась на 11,3%

 

[Общество]

 

Число картельных дел на фармацевтическом рынке в первом полугодии выросло на 8-9%

 

[Происшествия]

 

9 декабря в Оренбургской области произошел пожар на нефтяной скважине

 

[Протесты]

 

25 сентября в Луисвилле задержали более 20 участников протестов

 

25 сентября в Портленде задержали 14 человек после поджога Ассоциации полиции

 

26 сентября в Белоруссии задержали 150 человек за участие в акциях протеста

 

[Пенсии]

 

«Единая Россия» предложила беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности

 

[Культура]

 

Музейные дары и покупки 2020 года

 

[В мире]

 

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

 

В Иране повесили главу новостного портала «Амад Ньюс»

 

[Внешняя политика]

 

Российские военные развернули госпиталь в Степанакерте

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство планирует упростить еще около трети строительных норм

 

[Экономика]

 

Средняя сумма ипотечных кредитов в России в октябре достигла рекордных 2,75 млн рублей

 

[Общество]

 

Роскачество выяснило, как часто россияне покупают вино

 

[Происшествия]

 

Десятикратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов выявили на месте схода вагонов под Владимиром

 

[Протесты]

 

27 сентября в Белоруссии на акциях протеста задержали более 350 человек

 

27 сентября в Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ

 

27 сентября в Минске протестующие перекрыли проспект Независимости

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов

 

[Культура]

 

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Рабкор.ру
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28-12-2020 События, , 8
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