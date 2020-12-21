Дайджест новостей на 21.12.2020
[В мире]
Избранный президент Молдавии Майя Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства
Эрдоган планирует посетить военный парад в Азербайджане
МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху
[Внешняя политика]
Apple обжаловала решение ФАС об устранении нарушений на рынке приложений
[Внутренняя политика]
Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу
[Экономика]
Отгрузка нефти через крупнейшие порты России в ноябре упала на 20%
[Общество]
Авиакомпания «Победа» прогнозирует падение пассажиропотока в 2020 году почти на 13%
[Происшествия]
Похолодание привело к перебоям в энергоснабжении на Ставрополье
[Протесты]
14 сентября экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста
14 сентября под Могилевом задержали отряд «партизан»
[Пенсии]
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
[Культура]
Азербайджан планирует привлечь ЮНЕСКО к восстановлению культурного наследия Карабаха
[В мире]
Семь человек погибли в результате наводнений в Иране
Более 30 человек пострадали при взрыве на юге Афганистана
Более 60 тысяч коал погибли в результате лесных пожаров в Австралии
[Внешняя политика]
Мишустин назначил Дахновского торгпредом в Китае
[Внутренняя политика]
Сократившие штат более чем на 20% предприятия в РФ должны будут погасить кредиты под 2%
[Экономика]
Средний размер лимита по кредитным картам в России вырос в октябре на 7%
[Общество]
В России пассажиропоток аэропортов сократился почти на четверть
[Происшествия]
В школе в Орехово-Зуеве обрушился потолок
[Протесты]
19 сентября сторонники оппозиции провели мирные акции в различных районах Минска
19 сентября участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков
[Пенсии]
Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года
[Культура]
Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова