Дайджест новостей на 21.12.2020

 

Дайджест новостей на 21.12.2020

 

[В мире]

 

Избранный президент Молдавии Майя Санду на акции протеста в Кишиневе потребовала отставки правительства

 

Эрдоган планирует посетить военный парад в Азербайджане

 

МИД Азербайджана вызовет французского посла из-за резолюции по Карабаху

 

[Внешняя политика]

 

Apple обжаловала решение ФАС об устранении нарушений на рынке приложений

 

[Внутренняя политика]

 

Жириновский попросил перевести Фургала на лечение в больницу

 

[Экономика]

 

Отгрузка нефти через крупнейшие порты России в ноябре упала на 20%

 

[Общество]

 

Авиакомпания «Победа» прогнозирует падение пассажиропотока в 2020 году почти на 13%

 

[Происшествия]

 

Похолодание привело к перебоям в энергоснабжении на Ставрополье

 

[Протесты]

 

14 сентября экс-глава профсоюза горняков Белоруссии получил 15 суток ареста

 

14 сентября под Могилевом задержали отряд «партизан»

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии

 

[Культура]

 

Азербайджан планирует привлечь ЮНЕСКО к восстановлению культурного наследия Карабаха

 

[В мире]

 

Семь человек погибли в результате наводнений в Иране

 

Более 30 человек пострадали при взрыве на юге Афганистана

 

Более 60 тысяч коал погибли в результате лесных пожаров в Австралии

 

[Внешняя политика]

 

Мишустин назначил Дахновского торгпредом в Китае

 

[Внутренняя политика]

 

Сократившие штат более чем на 20% предприятия в РФ должны будут погасить кредиты под 2%

 

[Экономика]

 

Средний размер лимита по кредитным картам в России вырос в октябре на 7%

 

[Общество]

 

В России пассажиропоток аэропортов сократился почти на четверть

 

[Происшествия]

 

В школе в Орехово-Зуеве обрушился потолок

 

[Протесты]

 

19 сентября сторонники оппозиции провели мирные акции в различных районах Минска

 

19 сентября участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

 

[Культура]

 

Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

Рабкор.ру
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21-12-2020 События, , 16
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