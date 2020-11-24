Дайджест новостей на 24.11.2020
[В мире]
6 октября экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО
6 октября в Бишкеке восстановили сотовую связь
6 октября губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке
6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент
[Внешняя политика]
Москва окажет необходимое содействие Киргизии, заявили в МИД
[Внутренняя политика]
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
[Экономика]
В Минпромторге назвали критической ситуацию в некоторых секторах потребительского рынка
[Общество]
Семьям умерших от коронавируса врачей отказывают в компенсации
[Происшествия]
Что известно о взрыве в челябинской поликлинике
[Протесты]
31 октября в Хабаровске около 300 человек вышли на несанкционированную акцию
[Пенсии]
Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений
[Культура]
В Суздале восстановят историческую мозаику на усыпальнице Дмитрия Пожарского
[В мире]
6 октября Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций
6 октября в Киргизии отключили банкоматы
6 октября Тихановская раскрыла детали встречи с Меркель
6 октября премьер Киргизии подал в отставку
[Внешняя политика]
Песков заявил о приостановке финансовой помощи Киргизии
[Внутренняя политика]
Кабмин выделит почти 900 млн рублей на цифровизацию услуг в здравоохранении
[Экономика]
Москвичи почти погасили долг за услуги ЖКХ в 3 млрд рублей
[Общество]
Россияне резко увеличили расходы на комнатные растения
[Происшествия]
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 60
[Протесты]
7 сентября сторонники Ассанжа собрались на митинг у здания суда в Лондоне
[Пенсии]
В Госдуме оценили идею пересмотра порога выплат пенсионных накоплений
[Культура]
Умер екатеринбургский режиссер Илья Ротберг