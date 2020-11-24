Дайджест новостей на 24.11.2020

 

Дайджест новостей на 24.11.2020

 

[В мире]

 

6 октября экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО

 

6 октября в Бишкеке восстановили сотовую связь

 

6 октября губернатор Иссык-Кульской области Киргизии сообщил о своей отставке

 

6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент

 

[Внешняя политика]

 

Москва окажет необходимое содействие Киргизии, заявили в МИД

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции

 

[Экономика]

 

В Минпромторге назвали критической ситуацию в некоторых секторах потребительского рынка

 

[Общество]

 

Семьям умерших от коронавируса врачей отказывают в компенсации

 

[Происшествия]

 

Что известно о взрыве в челябинской поликлинике

 

[Протесты]

 

31 октября в Хабаровске около 300 человек вышли на несанкционированную акцию

 

[Пенсии]

 

Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений

 

[Культура]

 

В Суздале восстановят историческую мозаику на усыпальнице Дмитрия Пожарского

 

[В мире]

 

6 октября Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций

 

6 октября в Киргизии отключили банкоматы

 

6 октября Тихановская раскрыла детали встречи с Меркель

 

6 октября премьер Киргизии подал в отставку

 

[Внешняя политика]

 

Песков заявил о приостановке финансовой помощи Киргизии

 

[Внутренняя политика]

 

Кабмин выделит почти 900 млн рублей на цифровизацию услуг в здравоохранении

 

[Экономика]

 

Москвичи почти погасили долг за услуги ЖКХ в 3 млрд рублей

 

[Общество]

 

Россияне резко увеличили расходы на комнатные растения

 

[Происшествия]

 

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 60

 

[Протесты]

 

7 сентября сторонники Ассанжа собрались на митинг у здания суда в Лондоне

 

[Пенсии]

 

В Госдуме оценили идею пересмотра порога выплат пенсионных накоплений

 

[Культура]

 

Умер екатеринбургский режиссер Илья Ротберг

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
24-11-2020 События, , 37
Хроники коронавируса 33
  См. также  
 
 
 