Дайджест новостей на 17.11.2020

 

Дайджест новостей на 17.11.2020

 

[В мире]

 

15 сентября двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию

 

15 сентября МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

 

16 сентября представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

 

16 сентября Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ

 

[Внешняя политика]

 

Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД России

 

[Внутренняя политика]

 

«Справедливая Россия» намеревалась проголосовать против проекта бюджета

 

[Экономика]

 

Кудрин заявил, что падение ВВП России по итогам 2020 года будет в пределах 4-5%

 

[Общество]

 

Дефицит рабочей силы на некоторых стройплощадках в Москве достигает 30%

 

[Происшествия]

 

Авария на трубопроводе оставила без тепла округ Архангельска с населением около 30 тысяч человек

 

[Протесты]

 

10 октября ОМОН провел задержания на несанкционированной акции в Хабаровске

 

[Пенсии]

 

ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Наука]

 

Российские академии наук и художеств отпразднуют 300-летие со дня основания вместе

 

[В мире]

 

16 сентября Лукашенко лишил ранга трех дипломатов

 

17 сентября в Колумбии коренные жители снесли памятник испанскому конкистадору

 

17 сентября Европарламент не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

 

17 сентября Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

 

[Внешняя политика]

 

Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, заявил Песков 9 октября

 

[Внутренняя политика]

 

Мэр Уфы умер из-за осложнений после заражения коронавирусом

 

[Экономика]

 

Цены на вторичное жилье за III квартал выросли в 61 российском городе

 

[Общество]

 

Экс-главу Коми Гайзера этапируют в Сыктывкар для рассмотрения нового дела

 

[Происшествия]

 

Поврежденный взрывом газа дом в Ярославле подлежит сносу

 

[Протесты]

 

17 октября на несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек

 

[Пенсии]

 

В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионатах

 

[Культура]

 

В Череповце привели в порядок дом-музей Верещагиных, его двор и сквер

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
17-11-2020 События, , 25
Хроники коронавируса 32Репрессии против левых в Белоруссии
  См. также  
 
 
 