Дайджест новостей на 17.11.2020
[В мире]
15 сентября двенадцать белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию
15 сентября МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом
16 сентября представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана
16 сентября Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ
[Внешняя политика]
Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД России
[Внутренняя политика]
«Справедливая Россия» намеревалась проголосовать против проекта бюджета
[Экономика]
Кудрин заявил, что падение ВВП России по итогам 2020 года будет в пределах 4-5%
[Общество]
Дефицит рабочей силы на некоторых стройплощадках в Москве достигает 30%
[Происшествия]
Авария на трубопроводе оставила без тепла округ Архангельска с населением около 30 тысяч человек
[Протесты]
10 октября ОМОН провел задержания на несанкционированной акции в Хабаровске
[Пенсии]
ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
[Наука]
Российские академии наук и художеств отпразднуют 300-летие со дня основания вместе
[В мире]
16 сентября Лукашенко лишил ранга трех дипломатов
17 сентября в Колумбии коренные жители снесли памятник испанскому конкистадору
17 сентября Европарламент не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
17 сентября Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
[Внешняя политика]
Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, заявил Песков 9 октября
[Внутренняя политика]
Мэр Уфы умер из-за осложнений после заражения коронавирусом
[Экономика]
Цены на вторичное жилье за III квартал выросли в 61 российском городе
[Общество]
Экс-главу Коми Гайзера этапируют в Сыктывкар для рассмотрения нового дела
[Происшествия]
Поврежденный взрывом газа дом в Ярославле подлежит сносу
[Протесты]
17 октября на несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек
[Пенсии]
В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионатах
[Культура]
В Череповце привели в порядок дом-музей Верещагиных, его двор и сквер