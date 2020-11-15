Дайджест новостей на 15.11.2020
[В мире]
Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении Эш-Шарара
Потомки Ротшильдов подали Вене иск в рамках дела о реституции имущества на 110 млн евро
В США в городе, названном в честь Людовика XVI, демонтировали его статую
Украина запустила сайт про иммиграцию для белорусских IT-специалистов
[Внешняя политика]
МИД назвал высылку российского военного пенсионера из Латвии провокацией
[Внутренняя политика]
Правительство направит 8,2 млрд рублей на создание опреснителей воды в Крыму и Севастополе
[Экономика]
Москва вошла в топ-100 рейтинга городов мира по росту цен на жилье
[Общество]
В Самарской области на 20% сократились случаи отравления наркотиками
[Происшествия]
В Сочи задержали наркоторговца с 9,5 кг героина
[Протесты]
28 сентября в Екатеринбурге впервые оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска
[Пенсии]
Минфин назвал индексацию пенсий неработающих россиян справедливой
[Образование]
Минпросвещения сообщило об увеличении длительности каникул в большинстве школ
[В мире]
США расширили санкции против Венесуэлы
Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии
Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово
В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
[Внешняя политика]
МИД обвинило Евросоюз в нарушении Устава ООН
[Внутренняя политика]
Минюст разработал законопроект об удаленном участии в судебных заседаниях
[Экономика]
Россияне стали тратить на посещение стоматолога на 15% больше, чем год назад
[Общество]
Большинство россиян стараются снизить потребление бумаги
[Происшествия]
В Карелии произошел прорыв дамбы на реке Чирко-Кемь
[Протесты]
3 октября около 500 человек вышли на незаконную акцию в поддержку Фургала
[Пенсии]
В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам»
[Образование]
Умер декан Философского факультета МГУ
[В мире]
5 сентября член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова выехала в Варшаву
Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
8 сентября белорусских оппозиционеров Кравцова и Роденкова задержали на Украине
В Латвии намерены спонсировать лечение белорусских оппозиционеров
[Внешняя политика]
Япония выразила протест из-за учений на Южных Курилах
[Внутренняя политика]
В Петербурге ограничили время работы ресторанов
[Экономика]
Подмосковные компании могут выпускать до 3 млн медицинских масок ежедневно
[Общество]
Большинство россиян занимаются самолечением при болезни во время отпуска
[Происшествия]
Возбудитель сибирской язвы выявили у двух госпитализированных пациентов в Дагестане
[Протесты]
5 сентября на шествии в Минске задержали оператора польского телеканала
[Пенсии]
В Совете Федерации оценили идею начислять пенсии «по рангам»
[Культура]
“КБ Стрелка” разработала мастер-план по благоустройству Суздаля
[В мире]
Китай сделал предостережение Индии из-за последнего обострения на границе
8 сентября члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе
9 сентября в квартире члена президиума координационного совета белорусской оппозиции прошел обыск
9 сентября силовики изъяли компьютеры и документы после обыска в штабе Бабарико
[Внешняя политика]
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
[Внутренняя политика]
Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя
[Экономика]
Оборот поддельной косметики и парфюмерии в России оценили в более 10 млрд рублей в год
[Общество]
Россияне считают самой важной национальной целью здоровье и благополучие людей
[Происшествия]
В Иране произошло землетрясение
[Протесты]
5 сентября милиция в Минске отпустила 25 задержанных во время протестов студентов
[Пенсии]
Депутат Госдумы прокомментировала идею начисления пенсий «по рангам»
[Культура]
Умер итальянский актер Джиджи Пройети
[В мире]
11 сентября бывшего журналиста госТВ Белоруссии арестовали на 15 суток
11 сентября на Украине завели 15 новых дел против Порошенко
11 сентября премьер Чехии призвал Белоруссию не повторять украинский сценарий
11 сентября в Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова
[Внешняя политика]
Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
[Внутренняя политика]
Следственный комитет завершил расследование по делу против депутата Галяминой
[Экономика]
Выручка магазинов обуви в России упала в сентябре на 17%
[Общество]
Проблемы с трудоустройством испытывает 1% выпускников колледжей в 2020 году
[Происшествия]
Пожар на территории завода «Серп и молот» в Москве потушили
[Протесты]
6 сентября в Рочестере полиция применила слезоточивый газ против протестующих
[Пенсии]
Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России
[Культура]
В Пермском театре оперы и балета наградили победителей конкурса артистов балета «Арабеск»
[В мире]
11 сентября в Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея
11 сентября Генсек ООН призвал к диалогу
12 сентября юриста штаба Бабарико арестовали на два месяца по делу о захвате власти
12 сентября глава МИД Чехии заявил, что Лукашенко «потерял связь с реальностью»
[Внешняя политика]
Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС
[Внутренняя политика]
С сотрудника ФБК взыскали более 3,1 миллиона рублей
[Экономика]
Россияне в сентябре значительно чаще продавали доллары и евро, чем покупали
[Общество]
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток с 1 сентября
[Происшествия]
В Сахалинской области за сутки произошли четыре землетрясения
[Протесты]
5 сентября в Белоруссии на акциях протеста задержали более 90 человек
[Пенсии]
В Минтруде прокомментировали идею о начислении пенсий «по рангам»
[Культура]
Минкультуры считает, что государственные меры поддержки помогут театрам выжить в 2021 году
[В мире]
13 сентября в Минске были проблемы с интернетом
13 сентября временное правительство на востоке Ливии подало прошение об отставке
14 сентября в ООН призвали отследить расследование случаев насилия в Белоруссии
15 сентября Совет Европы призвал Минск начать диалог с гражданским обществом
[Внешняя политика]
7 октября Путин призвал к мирному решению конфликта в Киргизии
[Внутренняя политика]
Политолога Соловья оштрафовали за несогласованную акцию
[Экономика]
Бюджет Дагестана вырос за последние годы в 1,7 раза
[Общество]
Москвичей, скрывших результаты тестов после загранпоездок, оштрафовали на 1,8 млн рублей
[Происшествия]
Два землетрясения магнитудой до 5 баллов произошли в Камчатском крае за сутки
[Протесты]
6 сентября в Минске на акции протеста задержали около десяти человек
[Пенсии]
Уполномоченный по правам человека в России призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам
[Культура]
Мишустин назвал Ассамблею фонда «Русский мир» одним из главных событий в культурной жизни России