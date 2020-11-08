Дайджест новостей на 08.11.2020
[В мире]
31 августа в Латвии обнародовали список белорусских чиновников, кому запретили въезд
31 августа Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
1 сентября штаб Бабарико поддержал программу Тихановской
1 сентября глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией
[Внешняя политика]
Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Подмосковье с 21 октября запретили массовые мероприятия и закрыли музеи
[Экономика]
Сахар в сентябре подорожал на 7,8%
[Общество]
Турпоток в Сочи с начала года сократился более чем на 20% из-за пандемии
[Происшествия]
В Петербурге убили преподавателя одного из местных вузов
[Протесты]
5 сентября на женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран
[Пенсии]
В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений
[Культура]
Почти половина жителей Москвы и Московской области ни разу не были в музее за последний год
[В мире]
2 сентября Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии
Кувейт оказался на пороге банкротства
Во Франции резко выросли продажи компьютеров на фоне пандемии
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
[Внешняя политика]
Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера
[Внутренняя политика]
Власти Подмосковья обязали торговые центры не впускать посетителей с температурой
[Экономика]
Россияне стали больше продавать подержанные телефоны
[Общество]
Смертность от болезней сердца в Петербурге из-за пандемии выросла на 10%
[Происшествия]
Что известно о ЧП на танкере в Азовском море
[Протесты]
5 сентября в Минске задержали около 30 участников акций протестов
[Пенсии]
Миронов раскритиковал позицию Минфина по индексации пенсий
[Образование]
Фонд «История Отечества» учредит стипендии для студентов-историков