Дайджест новостей на 08.11.2020

 

Дайджест новостей на 08.11.2020

 

[В мире]

 

31 августа в Латвии обнародовали список белорусских чиновников, кому запретили въезд

 

31 августа Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

 

1 сентября штаб Бабарико поддержал программу Тихановской

 

1 сентября глава МИД Нидерландов призвал власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

 

[Внешняя политика]

 

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Подмосковье с 21 октября запретили массовые мероприятия и закрыли музеи

 

[Экономика]

 

Сахар в сентябре подорожал на 7,8%

 

[Общество]

 

Турпоток в Сочи с начала года сократился более чем на 20% из-за пандемии

 

[Происшествия]

 

В Петербурге убили преподавателя одного из местных вузов

 

[Протесты]

 

5 сентября на женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран

 

[Пенсии]

 

В России возобновят выдачу пенсионных удостоверений

 

[Культура]

 

Почти половина жителей Москвы и Московской области ни разу не были в музее за последний год

 

[В мире]

 

2 сентября Литва утвердила план помощи жителям Белоруссии

 

Кувейт оказался на пороге банкротства

 

Во Франции резко выросли продажи компьютеров на фоне пандемии

 

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

 

[Внешняя политика]

 

Посольство в Латвии осудило высылку российского военного пенсионера

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Подмосковья обязали торговые центры не впускать посетителей с температурой

 

[Экономика]

 

Россияне стали больше продавать подержанные телефоны

 

[Общество]

 

Смертность от болезней сердца в Петербурге из-за пандемии выросла на 10%

 

[Происшествия]

 

Что известно о ЧП на танкере в Азовском море

 

[Протесты]

 

5 сентября в Минске задержали около 30 участников акций протестов

 

[Пенсии]

 

Миронов раскритиковал позицию Минфина по индексации пенсий

 

[Образование]

 

Фонд «История Отечества» учредит стипендии для студентов-историков

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8-11-2020 События, , 27
Дайджест новостей на 06.11.2020
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