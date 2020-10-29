Дайджест новостей на 29.10.2020

 

Дайджест новостей на 29.10.2020

 

[В мире]

 

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

 

Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне

 

Евросоюз признал право белорусов решать, нужны ли им новые выборы

 

Евросоюз выделит 53 миллиона евро «для поддержки белорусского народа»

 

[Внешняя политика]

 

11 сентября Лавров прокомментировал заявления Тихановской

 

[Внутренняя политика]

 

Памфилова назвала пикет против трехдневного голосования клоунадой

 

[Экономика]

 

Россияне не стали скупать валюту во время сентябрьского ослабления рубля

 

[Общество]

 

В Петербурге медсестру отправили под домашний арест по делу о краже медпрепаратов

 

[Происшествия]

 

В Уссурийске ликвидировали открытое горение на складе

 

[Протесты]

 

3 сентября в Минске прошла акция протеста журналистов

 

[Пенсии]

 

Собянин утвердил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров

 

[Культура]

 

«Ленфильм» получил от Минкультуры 486 млн рублей на погашение части долга по кредиту ВТБ

 

[В мире]

 

Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства

 

19 августа МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

 

19 августа Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС

 

Президент Палестины на 30 дней продлил режим ЧП в рамках борьбы с коронавирусом

 

[Внешняя политика]

 

11 сентября госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко

 

[Внутренняя политика]

 

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для ли старше 65 лет до 18 октября

 

[Экономика]

 

В Федеральной налоговой службе заявили, что порядка 37 тысяч российских компаний сейчас оформляют банкротство

 

[Общество]

 

В Удмуртии призвали врачей-пенсионеров консультировать больных коронавирусной инфекцией

 

[Происшествия]

 

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

 

[Протесты]

 

В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих

 

[Пенсии]

 

Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам

 

[Культура]

 

Театр Пушкина переносит спектакли на декабрь 2020 года

 

[В мире]

 

20 августа глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии

 

Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков

 

20 августа глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета

 

20 августа в Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела страны

 

[Внешняя политика]

 

14 сентября Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

 

[Внутренняя политика]

 

Вакцинация медиков Петербурга от коронавируса началась 5 октября

 

[Экономика]

 

Количество постояльцев в столичных гостиницах сократилось в два раза

 

[Общество]

 

Дело о массовом хищении нефтепродуктов в Приморье передали в суд

 

[Происшествия]

 

Росприроднадзор обнаружил превышение концентрации трех веществ в пробах воды на Камчатке

 

[Протесты]

 

В Кеноше в США задержали более 250 человек с начала протестов

 

[Пенсии]

 

Минтруд прокомментировал решение об отказе от накопительной пенсии

 

[Культура]

 

Эрмитаж не будет спешить с возвращением льгот, чтобы не провоцировать скоплений людей

 

[В мире]

 

22 августа в Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории

 

22 августа Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

 

23 августа в Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

 

24 августа Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей

 

24 августа главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

14 сентября Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Порядка 250 млн рублей федеральной субсидии направят Крыму на разведку подземных вод

 

[Экономика]

 

Мировые цены на растительные масла достигли максимального за восемь месяцев значения

 

[Общество]

 

Около 300 обманутых дольщиков получили квартиры во Владивостоке

 

[Происшествия]

 

В Дагестане 42 ребенка госпитализировали с отравлением

 

[Протесты]

 

4 сентября МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла в первом чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии

 

[Культура]

 

Собрание работ Шекспира XVII века продали за рекордные $ 9,97 млн на аукционе Christie’s

 

 

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