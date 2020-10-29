Дайджест новостей на 29.10.2020
[В мире]
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне
Евросоюз признал право белорусов решать, нужны ли им новые выборы
Евросоюз выделит 53 миллиона евро «для поддержки белорусского народа»
[Внешняя политика]
11 сентября Лавров прокомментировал заявления Тихановской
[Внутренняя политика]
Памфилова назвала пикет против трехдневного голосования клоунадой
[Экономика]
Россияне не стали скупать валюту во время сентябрьского ослабления рубля
[Общество]
В Петербурге медсестру отправили под домашний арест по делу о краже медпрепаратов
[Происшествия]
В Уссурийске ликвидировали открытое горение на складе
[Протесты]
3 сентября в Минске прошла акция протеста журналистов
[Пенсии]
Собянин утвердил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров
[Культура]
«Ленфильм» получил от Минкультуры 486 млн рублей на погашение части долга по кредиту ВТБ
[В мире]
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
19 августа МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
19 августа Совет белорусской оппозиции провел консультации с послами ЕС
Президент Палестины на 30 дней продлил режим ЧП в рамках борьбы с коронавирусом
[Внешняя политика]
11 сентября госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко
[Внутренняя политика]
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для ли старше 65 лет до 18 октября
[Экономика]
В Федеральной налоговой службе заявили, что порядка 37 тысяч российских компаний сейчас оформляют банкротство
[Общество]
В Удмуртии призвали врачей-пенсионеров консультировать больных коронавирусной инфекцией
[Происшествия]
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное
[Протесты]
В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих
[Пенсии]
Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам
[Культура]
Театр Пушкина переносит спектакли на декабрь 2020 года
[В мире]
20 августа глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии
Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков
20 августа глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
20 августа в Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела страны
[Внешняя политика]
14 сентября Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
[Внутренняя политика]
Вакцинация медиков Петербурга от коронавируса началась 5 октября
[Экономика]
Количество постояльцев в столичных гостиницах сократилось в два раза
[Общество]
Дело о массовом хищении нефтепродуктов в Приморье передали в суд
[Происшествия]
Росприроднадзор обнаружил превышение концентрации трех веществ в пробах воды на Камчатке
[Протесты]
В Кеноше в США задержали более 250 человек с начала протестов
[Пенсии]
Минтруд прокомментировал решение об отказе от накопительной пенсии
[Культура]
Эрмитаж не будет спешить с возвращением льгот, чтобы не провоцировать скоплений людей
[В мире]
22 августа в Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории
22 августа Лукашенко сменил губернатора Гродненской области
23 августа в Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
24 августа Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
24 августа главы МИД Украины и Германии обсудили ситуацию в Белоруссии
[Внешняя политика]
14 сентября Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Порядка 250 млн рублей федеральной субсидии направят Крыму на разведку подземных вод
[Экономика]
Мировые цены на растительные масла достигли максимального за восемь месяцев значения
[Общество]
Около 300 обманутых дольщиков получили квартиры во Владивостоке
[Происшествия]
В Дагестане 42 ребенка госпитализировали с отравлением
[Протесты]
4 сентября МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете
[Пенсии]
Госдума приняла в первом чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии
[Культура]
Собрание работ Шекспира XVII века продали за рекордные $ 9,97 млн на аукционе Christie’s