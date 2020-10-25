Дайджест новостей на 25.10.2020
[В мире]
18 августа юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета
18 августа штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС
18 августа в Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии
19 августа премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
[Внешняя политика]
Последний вывозной рейс для россиян вылетел из Ларнаки в Москву 25 сентября
[Внутренняя политика]
В России могут ввести семейный патент с декабря 2020 года
[Экономика]
Российские микрофинансовые организации выдали в августе на 3,8% больше займов «до зарплаты», ем в июле
[Общество]
В Петербурге раскрыли схему хищения препаратов для лечения рака на 100 млн рублей
[Происшествия]
В Москве возник пожар в производственном здании, где хранятся аккумуляторы
[Протесты]
3 сентября Минский театр объявил десятидневную забастовку
[Пенсии]
В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
[Культура]
Международная неделя консерваторий пройдет в Петербурге в форматах офлайн и онлайн
[В мире]
19 августа канцлер Австрии призвал к новым выборам в Белоруссии
19 августа Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
19 августа Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции
Казахстан рассматривает возможность оказания помощи Белоруссии
19 августа в Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»
[Внешняя политика]
Все граждане Узбекистана покинули временный лагерь в Самарской области
[Внутренняя политика]
В Бурятии разворачивают дополнительные койки для зараженных коронавирусом
[Экономика]
В России число сокращающих персонал компаний увеличилось вдвое
[Общество]
Экс-министра образования Архангельской области заключили под домашний арест
[Происшествия]
В Москве возбуждено уголовное дело после стрельбы в ходе дорожного конфликта
[Протесты]
3 сентября в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко
[Культура]
В Петербурге подсветку получат более 180 памятников и скульптур