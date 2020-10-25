Дайджест новостей на 25.10.2020

 

Дайджест новостей на 25.10.2020

 

[В мире]

 

18 августа юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета

 

18 августа штаб Бабарико обратился к послам России и ЕС

 

18 августа в Совбезе ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

 

19 августа премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Последний вывозной рейс для россиян вылетел из Ларнаки в Москву 25 сентября

 

[Внутренняя политика]

 

В России могут ввести семейный патент с декабря 2020 года

 

[Экономика]

 

Российские микрофинансовые организации выдали в августе на 3,8% больше займов «до зарплаты», ем в июле

 

[Общество]

 

В Петербурге раскрыли схему хищения препаратов для лечения рака на 100 млн рублей

 

[Происшествия]

 

В Москве возник пожар в производственном здании, где хранятся аккумуляторы

 

[Протесты]

 

3 сентября Минский театр объявил десятидневную забастовку

 

[Пенсии]

 

В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

 

[Культура]

 

Международная неделя консерваторий пройдет в Петербурге в форматах офлайн и онлайн

 

[В мире]

 

19 августа канцлер Австрии призвал к новым выборам в Белоруссии

 

19 августа Китай выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии

 

19 августа Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции

 

Казахстан рассматривает возможность оказания помощи Белоруссии

 

19 августа в Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»

 

[Внешняя политика]

 

Все граждане Узбекистана покинули временный лагерь в Самарской области

 

[Внутренняя политика]

 

В Бурятии разворачивают дополнительные койки для зараженных коронавирусом

 

[Экономика]

 

В России число сокращающих персонал компаний  увеличилось вдвое

 

[Общество]

 

Экс-министра образования Архангельской области заключили под домашний арест

 

[Происшествия]

 

В Москве возбуждено уголовное дело после стрельбы в ходе дорожного конфликта

 

[Протесты]

 

3 сентября в Минске прошел митинг в поддержку Лукашенко

 

[Культура]

 

В Петербурге подсветку получат более 180 памятников и скульптур

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
25-10-2020 События, , 33
Оптимизация в Нижнем Новгороде
  См. также  
 
 
 