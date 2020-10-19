В города Свердловской области могут вернуться прямые выборы мэра

Законопроект Народной инициативы по возврату прямых выборов мэра успешно проходит одну инстанцию за другой. Сначала подписи были верифицированы областным ЦИКом, 11723 штук признали действительными. Всего надо было собрать 10 тысяч. Затем законопроект был принят к рассмотрению областными депутатами (41 – «ЗА», 1 – против, 1 воздержался) и утверждён профильным комитетом при Законодательном собрании Свердловской области. Следующий, последний шаг – рассмотрение законопроекта по существу, которое пройдёт 17 ноября сего года. Ранее, лидер местной фракции «Единой России» заявляла, что не будет противодействовать принятию законопроекта. Фракция КПРФ также поддержала саму идею возврата выборов мэров. Неужели состоится победа гражданского общества по законным, утверждённым властью, процедурам?

Напоминаю, что законопроект предусматривает внесение изменений в областной закон о порядке замещения должности мэрами городов. Они просты: вернуть избираемость мэров напрямую населением соответствующих муниципалитетов. О полномочиях вопрос не ставился, т.к. они уже были возвращены мэрам в полном объёме, с 2018 года.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.

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