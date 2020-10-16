В прокуратуре тоже осеннее обострение?

Сайт профсоюза «Университетская солидарность» опубликовал уникальный документ. Оказывается Никулинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры города Москвы вчера инициировала «проверку исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Прокуратура просит вузы предоставить информацию о лицензии, аккредитации, организации электронного обучения и многом другом. А второй раздел документа касается попыткам найти признаки антигосударственной деятельности в университетах.

Ниже мы публикуем полностью фрагмент, обнародованный на сайте профсоюза. Заметим, что никаких возражений или опровержений со стороны прокуратуры не поступало, так что у нас нет оснований сомневаться в том, что документ подлинный. От вузовских работников требуют сообщать:

о реализации проектов (программ), финансируемые из иностранных источников, а также о реализации образовательных программ высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка (информацию детализировать в приложении No 2);

наличие фактов заключения договоров на реализацию мероприятий и программ, цели которых не соответствуют целям создания и деятельности организаций и задачам, предусмотренным их уставами;

соответствие форм и направлений международного сотрудничества в рамках реализации проектов (программ), финансируемых из иностранных источников, формам и направлениям, предусмотренным федеральным законодательством;

соблюдение установленных федеральным законодательством требований к порядку и условиям осуществления научной, научно-исследовательской и (или) научно-технической деятельности при реализации проектов (программ), финансируемых иностранными источниками;

наличие случаев заключения соглашении (договоров) на реализацию проектов (программ), отдельных мероприятии с иностранными и международными неправительственными организациями в отсутствие международного договора Российской Федерации с государством, на территории которого они учреждены или зарегистрированы, а также с иностранными и международными неправительственными организациями, зарегистрированными в предусмотренном ст. 2 Федерального закона от 12.02.1996 No 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Закон No 7-ФЗ) порядке (в отсутствие отделений, представительств, филиалов);

наличие фактов осуществления деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, в отношении которых приняты решения о признании их деятельности на территории России нежелательной,соблюдение запретов и ограничений, связанных с принятием таких решений и предусмотренных ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 No 272 — ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее — Закон No 272-ФЗ);

участие в реализации проектов (программ) иностранных и международных неправительственных организаций, которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства, как посредством использования преподавательского состава и студентов, так и с привлечением сотрудников, экспертов сторонних организаций. Имеют ли при этом место мероприятия, направленные:

— на разжигание этносепаратизма в приграничных регионах России и национальных республиках, дискредитацию политики федерального центра по отношению к ним, пропаганду их отделения от страны;

— вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществления наблюдения на выборах, обеспечения мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов и др.);

— дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики (в частности, подготовка и публикация по заказам иностранных и международных неправительственных организаций различных научных исследований, статей, обзоров, содержащих тенденциозные оценки социально-экономического развития России и общественно-политической обстановки ней, подрывающих авторитет руководства страны и доверие населения к власти, и др.);

— формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе, например, с использованием существующих социально-экономических проблем, этнических и религиозных факторов;

— идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями для достижения своих деструктивных целей (через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов и др.);

— вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, деятельность органов государственной власти и местного самоуправления (например, путем внесения предложений по совершенствованию и оптимизации их работы, проведения различных мониторингов и публикации их результатов и т.д.);

— приобретение позиций влияния в органах государственной власти с целью изменения федерального и регионального законодательства, получения информации о религиозных конфликтах, сведений о нарушениях прав граждан в России, а также по другим общественно значимым вопросам;

— фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил;

— разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодежной среде;

наличие случаев участия в мероприятиях, направленных на формирование и развитие в молодежной среде навыков «гражданского протеста», подготовке молодежных лидеров и активистов, обучении их приемам политической борьбы и организации массовых публичных мероприятий, способам защиты своих прав в случае задержанияправоохранительными органами в ходе таких мероприятий.

При этом необходимо дать краткий анализ массовых публичных мероприятий и протестной активности, отразить количество несанкционированных массовых протестных акций, а также количество участвовавших в них учащихся и студентов, из них привлеченных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), причины их участия в протестных акциях и способы получения информации о них, кто выступал в качестве их организаторов, определял места сбора участников; какие российские некоммерческие организации участвовали в их подготовке и проведении; на какой основе осуществлялось участие в протестных акциях, получали ли участники акций денежное вознаграждение, в какой сумме и каким образом производились выплаты, принимали ли участники массовых публичных акций участие в обменных образовательных программах, иных мероприятиях иностранных и международных неправительственных организаций и др. Сообщите о причинах и условиях участия учащихся и студентов в несанкционированных протестных акциях, а также сообщите о состоянии работы по профилактике правонарушений среди учащихся и студентов, об их влиянии на снижение протестной активности среди молодежи;

участие в мероприятиях по подбору одаренной и перспективной российской молодежи с целью дальнейшего приглашения на учебу в зарубежные высшие учебные заведения(далее — вуз) либо трудоустройства в иностранные компании, осуществления обменных образовательных проектов (программ) и стажировок, организации различных конкурсов и др. Следует перечислить организации, заключившие договоры на осуществление обменных программ, с указанием дат, сторон, целей, условий реализации, количества сотрудников (студентов) организаций, участвовавших в таких программах с каждой стороны, приведите конкретные примеры выезда за границу Российской Федерации окончивших вуз студентов, участвовавших в обменных программах и стажировках (результаты отразить в приложении No 3).

участие в проведении антироссийских информационно-пропагандистских кампаний, а также в мероприятиях, направленных на подрыв международного авторитета Россиии доверия международного сообщества к проводимой Российской Федерации внешней и внутренней политике, а также создание ей имиджа государства-агрессора. Сообщите, имеют ли место факты привлечения научного и преподавательского сообщества к подготовке в интересах иностранных международных неправительственных организаций тенденциозных материалов с критикой внешней и внутренней политики России, действий руководства страны, а также содержащих недостоверные сведения о якобы имеющих место массовых нарушениях прав граждан, провокационных статей; различных исследований, рекомендаций и докладов для руководства иностранных государств и международных структур, выводы которых учитываются при принятии внешнеполитических решений, заявлений и призывов к международным организациям и правительствам иностранных государств (например,о «политических репрессиях» в Российской Федерации, «оккупации полуострова Крым, информационных угрозах мировому сообществу со стороны России, о необходимости усилить военное, политическое и экономическое давление на нее и др.);

участие организаций в подготовке по заказам иностранных международных неправительственных организаций различных исследований,направленных на подрыв экономических основ Российской Федерации(в частности, предусматривающих поддержку экономических санкцийи разработку рекомендаций по введению новых санкций против России; призывающих к воспрепятствованию под предлогом защиты окружающей среды освоению природных ресурсов, строительству газопровода «Северный поток — 2» и т.д.);

соблюдение организациями, участвующими в политической деятельности, требований ст. 13.1 Закона No 7-ФЗ о подаче заявления о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Имеет ли при этом место финансированиетаких организаций, оппозиционных структур, физических лиц, а также участие в реализации проектов (программ) и отдельных мероприятий некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента;

исполнение Федерального законаот 25.07.2002 No П4 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»(далее — Закон No 114-ФЗ)в части:

— соблюдения предусмотренных статьей 15 Закона No7- ФЗ требований к учредителям организаций;

— наличия в изданных правовых актах дискриминационных норм;

— реализации мероприятий, ограничивающих права граждан по признакам национальной, расовой, религиозной, социальной или языковой принадлежности, происхождения, должностного, имущественного и социального положения, а также других обстоятельств, способствующих нарушению межнационального мира и согласия, возбуждению национальной ненависти или религиозной розни;

— финансирования террористической или экстремистской деятельности;

— массового распространения, а также хранения в целях распространения экстремистских материалов вопреки ст. 13 Закона No 114-ФЗ;

— призывов, публикаций, иных действий, направленных на пересмотр истории, итогов Великой Отечественной войны и прославление нацизма и фашизма;

— обеспеченности средствами и устройствами, исключающими доступ учащихся, студентов к ресурсам, содержащим экстремистские материалы, а также информации, несовместимой с задачами образования и воспитания;

причины и условия совершения учащимися и студентами экстремистских правонарушений, участия в межнациональных конфликтах, а также несанкционированных протестных акциях. Сообщите о состоянии работы по профилактике экстремистских правонарушений среди учащихся и студентов, а также о соответствии предъявляемым требованиям;

15.соблюдение требований федерального законодательства о государственном языке Российской Федерации и языках народов России в части возможного использования языкового фактора для наращивания сепаратистских настроений и протестной активности населения, активизации деятельности националистических структур;

содержание, характер направленность проектов (программ), осуществляемых зарегистрированными Минюстом России структурными подразделениями иностранных международных неправительственных организаций в научной и образовательной сферах. Имеются ли не отвечающие интересам Российской Федерации проекты (программы), направьте копии соглашений (договоров) на их реализацию, а также копии проектов (программ) (результаты отразите в приложении No 4);

реализация образовательных программ образования в области безопасности и обороны государства, обеспечения законности и правопорядка.

представьте отчеты образовательной организации, направляемые источникам иностранного финансирования.

Информация ожидается с приложением заверенных копии документов, подтверждающих соответствующие выводы.

Источник: https://unisolidarity.ru/?p=8611