Дайджест новостей на 14.10.2020
[В мире]
Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти
США считают, что выборы в Белоруссии не были честными
[Внешняя политика]
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР
[Внутренняя политика]
В России с 2021 года запретят курить на складах и базах, а также в местах торговли
[Экономика]
«Роснефть» обновила состав правления компании
[Общество]
Губернатор Ростовской области заявил, что безработица в регионе превысила 5%
[Происшествия]
Что известно о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью
[Протесты]
3 сентября прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
[Пенсии]
В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года
[Образование]
РЭУ им. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение до 28 октября
[В мире]
Раскрыты детали санкции ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов
МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС
Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям
В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало
[Внешняя политика]
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
[Внутренняя политика]
В Ростовской области возобновили морские пассажирские перевозки
[Экономика]
Росстат подтвердил оценку падения ВВП России во II квартале на 8%
[Общество]
Половина сотрудников Банка России в Москве работают в удаленном режиме
[Происшествия]
Умерла женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью
[Протесты]
1 сентября в Минске милиция пресекла акцию оппозиции у МТЗ
[Пенсии]
Путин подписал закон о возврате переплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
[Образование]
В России около 3% школ находятся на карантине
[В мире]
Лукашенко оценил предложения о посредничестве
Тумошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
В Организации договора о коллективной безопасности рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
15 августа Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
[Внешняя политика]
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
[Внутренняя политика]
В России ввели запрет на пиротехнику на митингах, кроме хлопушек и бенгальских огней
[Экономика]
Площадь под озимые увеличится на 10% в Кабардино-Балкарии в 2020 году
[Общество]
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело об аргентинском кокаине
[Происшествия]
В Приморье охранявшие поле конопли люди устроили перестрелку с полицией
[Протесты]
1 сентября в Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
[Пенсии]
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
[Образование]
Минпросвещения намерено выработать новые нормативы оплаты труда учителей к 2021 году