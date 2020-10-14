Дайджест новостей на 14.10.2020

 

Дайджест новостей на 14.10.2020

 

[В мире]

 

Лукашенко допустил изменения в составе правительства Белоруссии

 

Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

 

Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти

 

США считают, что выборы в Белоруссии не были честными

 

[Внешняя политика]

 

Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР

 

[Внутренняя политика]

 

В России с 2021 года запретят курить на складах и базах, а также в местах торговли

 

[Экономика]

 

«Роснефть» обновила состав правления компании

 

[Общество]

 

Губернатор Ростовской области заявил, что безработица в регионе превысила 5%

 

[Происшествия]

 

Что известно о пожаре на складе боеприпасов под Рязанью

 

[Протесты]

 

 3 сентября прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов

 

[Пенсии]

 

В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года

 

[Образование]

 

РЭУ им. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение до 28 октября

 

[В мире]

 

Раскрыты детали санкции ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов

 

МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС

 

Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям

 

В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало

 

[Внешняя политика]

 

Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране

 

[Внутренняя политика]

 

В Ростовской области возобновили морские пассажирские перевозки

 

[Экономика]

 

Росстат подтвердил оценку падения ВВП России во II квартале на 8%

 

[Общество]

 

Половина сотрудников Банка России в Москве работают в удаленном режиме

 

[Происшествия]

 

Умерла женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах под Рязанью

 

[Протесты]

 

1 сентября в Минске милиция пресекла акцию оппозиции у МТЗ

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон о возврате переплаты страховых взносов в Пенсионный фонд

 

[Образование]

 

В России около 3% школ находятся на карантине

 

[В мире]

 

Лукашенко оценил предложения о посредничестве

 

Тумошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии

 

В Организации договора о коллективной безопасности рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью

 

15 августа Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В России ввели запрет на пиротехнику на митингах, кроме хлопушек и бенгальских огней

 

[Экономика]

 

Площадь под озимые увеличится на 10% в Кабардино-Балкарии в 2020 году

 

[Общество]

 

Суд отказался вернуть в прокуратуру дело об аргентинском кокаине

 

[Происшествия]

 

В Приморье охранявшие поле конопли люди устроили перестрелку с полицией

 

[Протесты]

 

1 сентября в Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

 

[Пенсии]

 

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

 

[Образование]

 

Минпросвещения намерено выработать новые нормативы оплаты труда учителей к 2021 году

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
14-10-2020 События, , 60
Хроники коронавируса 27
  См. также  
 
 
 