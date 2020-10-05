Хроники коронавируса 26

«Рабкор» продолжает следить за распространением пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю впервые за долгое время инфекция проникла еще в одну страну: на Соломоновы острова. Также на прошлой неделе пополнился список стран, где эпидемия прошла. В него добавились три страны: Гренада, Гренландия и Монтсеррат. У всех этих стран закончилась вторая вспышка инфекции. Однако, есть страны, где улучшавшаяся было ситуация снова ухудшилась. На этой неделе ими стали Андорра, Португалия, Майотта, Болгария, Того и Польша. В Того и Польше ситуация ухудшается уже во второй раз. Число стран, где положение выправляется, на этой неделе пополнили США, Ливия, Хорватия, Мальдивские острова, Конго и Белиз.

В России по данным официальной статистики по-прежнему наблюдается небольшая тенденция к ухудшению ситуации, но летний антирекорд по количеству болеющих пока не перекрыт. Россия все еще остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на двенадцатом месте в мире по числу летальных исходов. Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва, где количество новых случаев за неделю повысилось с 2217 до 2884 в день, при этом максимальное количество выздоровевших составило 1349 в день. Второе место по ежедневному приросту больных продолжает удерживать Санкт-Петербург, где количество новых случаев за неделю увеличилось с 237 до 358, а максимальное число выздоровевших за день составило 179. Третье место по числу новых случаев занимает Московская область. В этом регионе темпы заражения увеличились с 212 новых случаев в день до 259, а максимальное число выздоровевших составило 194 человека в день. Таким образом, в трех регионах с наихудшей эпидемиологической ситуацией положение ухудшается.

В Хабаровском крае тоже наблюдается рост числа новых случаев с 61 до 80 в день, при этом максимальное число выздоровевших за день составило 75 человек. Общее количество болеющих в крае составляет 2323 человека, это опять больше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области количество новых случаев за неделю увеличилось с 83 до 97 случаев в день, при чем максимальное число выздоровевших за неделю составило 156 человек в день. В Иркутской области болеет 2689 человек, то есть меньше чем на прошлой неделе. В Хабаровском крае действует третий этап снятия ограничений, в Иркутской области – второй.

Лилия Светлова.

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Италия, Ирландия, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Эстония, Уругвай, Сингапур, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Гондурас, Намибия, Люксембург, Суринам, Руанда, США, Ливия, Хорватия, Мальдивские острова, Конго, Белиз.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), Макао (46), Гренада (24), Гренландия(14), Монтсеррат (12).