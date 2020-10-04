Дайджест новостей на 04.10.2020

 

Дайджест новостей на 04.10.2020

 

[В мире]

 

Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии

 

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

 

[Внешняя политика]

 

Захарова пояснила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

 

[Внутренняя политика]

 

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе построят стационары-трансформеры вместо временных госпиталей

 

[Экономика]

 

Число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн

 

[Общество]

 

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году не достиг планового значения

 

[Происшествия]

 

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

 

[Протесты]

 

25 августа в Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования

 

25 августа в Белоруссии задержали несколько работников «Гродно Азот»

 

25 августа в Минске прошли акции сторонников Лукашенко и оппозиции

 

25 августа в Минске прошел митинг оппозиции

 

26 августа в Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков

 

[Пенсии]

 

В Госдуме не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам

 

[Образование]

 

В 38 школах Воронежской области выявили коронавирус

 

[В мире]

 

Глава МВД Белоруссии извинился перед случайными пострадавшими на акциях

 

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

 

[Внешняя политика]

 

В Париже возложили цветы к Вечному огню в память о героях авиаполка «Нормандия-Неман»

 

[Внутренняя политика]

 

В Петербурге более 6 тысяч медиков, которые заразились коронавирусом на работе, получили выплаты

 

[Экономика]

 

Препараты от коронавируса в аптеках будут стоить около 12 тысяч рублей

 

[Общество]

 

Россияне назвали основные недостатки онлайн-обучения

 

[Происшествия]

 

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Главное

 

[Протесты]

 

26 августа в Петербурге работники Метроподземстроя протестовали из-за задержки зарплаты

 

26 августа в МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста, прошедших накануне

 

26 августа протест у мэрии Портленда полиция объявила бунтом

 

26 августа лидера стачкома Минского завода колесных тягачей арестовали на десять суток

 

26 августа лидер стачкома «Гродно Азота» уехал в Польшу, опасаясь задержания

 

[Пенсии]

 

Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

 

[Образование]

 

В МГУ рассказали о ситуации с распространением коронавируса в вузе

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4-10-2020 События, , 19
Дайджест новостей на 02.10.2020
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