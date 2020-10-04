Дайджест новостей на 04.10.2020
[В мире]
Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
[Внешняя политика]
Захарова пояснила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»
[Внутренняя политика]
Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе построят стационары-трансформеры вместо временных госпиталей
[Экономика]
Число бедных россиян выросло во втором квартале 2020 года до 19,9 млн
[Общество]
Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году не достиг планового значения
[Происшествия]
Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га
[Протесты]
25 августа в Минске прошла акция протеста у здания Министерства образования
25 августа в Белоруссии задержали несколько работников «Гродно Азот»
25 августа в Минске прошли акции сторонников Лукашенко и оппозиции
25 августа в Минске прошел митинг оппозиции
26 августа в Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
[Пенсии]
В Госдуме не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
[Образование]
В 38 школах Воронежской области выявили коронавирус
[В мире]
Глава МВД Белоруссии извинился перед случайными пострадавшими на акциях
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
[Внешняя политика]
В Париже возложили цветы к Вечному огню в память о героях авиаполка «Нормандия-Неман»
[Внутренняя политика]
В Петербурге более 6 тысяч медиков, которые заразились коронавирусом на работе, получили выплаты
[Экономика]
Препараты от коронавируса в аптеках будут стоить около 12 тысяч рублей
[Общество]
Россияне назвали основные недостатки онлайн-обучения
[Происшествия]
Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Главное
[Протесты]
26 августа в Петербурге работники Метроподземстроя протестовали из-за задержки зарплаты
26 августа в МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста, прошедших накануне
26 августа протест у мэрии Портленда полиция объявила бунтом
26 августа лидера стачкома Минского завода колесных тягачей арестовали на десять суток
26 августа лидер стачкома «Гродно Азота» уехал в Польшу, опасаясь задержания
[Пенсии]
Путин сообщил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
[Образование]
В МГУ рассказали о ситуации с распространением коронавируса в вузе