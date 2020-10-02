Дайджест новостей на 02.10.2020
[В мире]
США пригрозили приостановкой поставок нефти в Белоруссию
В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
[Внешняя политика]
20 августа Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с председателем ОБСЕ
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах
[Экономика]
Коллекторы зафиксировали снижение среднего долгового платежа в августе до 4,2 тыс рублей
[Общество]
Население России сократилось на 316 тысяч человек за семь месяцев
[Происшествия]
Уровень Амура у Хабаровска упал ниже опасных отметок
[Протесты]
26 сентября очередная несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 500 человек
23 августа министерство обороны Белоруссии взяло под охрану памятники, возле которых собираются протестующие
23 августа ветераны конфликта в Приднестровье потребовали отставки властей Молдавии
23 августа в Портленде протестующие забросали полицию камнями
24 августа МВД Белоруссии оценило число участников акций протеста, прошедших накануне
[Пенсии]
Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах
[Образование]
ГИТИС планирует вернуть онлайн-формат обучения из-за роста заболеваемости студентов
[В мире]
В Европейском парламенте призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии
[Внешняя политика]
Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесли законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги
[Экономика]
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 2,3% в годовом выражении
[Общество]
Суд в России взыскал 289 млрд рублей с бывших руководителей банка «Открытие»
[Происшествия]
Карантин по бешенству ввели в поселении Краснопахорское в Новой Москве
[Протесты]
24 августа в Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции
24 августа задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей
24 августа протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
24 августа лидера стачкома «Беларуськалия» оштрафовали на 264 доллара
24 августа в Минске на площади Независимости арестовали двух протестующих
[Пенсии]
В Пенсионном фонде России опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
[Экология]
В Татарстане около 80% очистных сооружений предприятий не соответствуют нормативам
[В мире]
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Глава Европейского парламента призвал Лукашенко остановить насилие против демонстрантов
[Внешняя политика]
22 августа бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
[Внутренняя политика]
Мерия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы
[Экономика]
Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе упал на 5,1%
[Общество]
Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже театральных билетов
[Происшествия]
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине превысило 50 человек
[Протесты]
24 августа в Минске прошли задержания у Дома правительства
24 августа в Минске прошла акция протеста
25 августа в МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста, прошедших накануне
25 августа в Минске прошла несанкионированная акция у Академии наук
25 августа члена Координационного совета оппозиции Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию
[Пенсии]
Совет Федерации одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
[Образование]
Студенты, помогавшие лечить коронавирусную инфекцию, получили преференции при поступлении в ординатуру