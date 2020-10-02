Дайджест новостей на 02.10.2020

 

Дайджест новостей на 02.10.2020

 

[В мире]

 

США пригрозили приостановкой поставок нефти в Белоруссию

 

В Польше заявили, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

20 августа Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с председателем ОБСЕ

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесен законопроект о реновации в регионах

 

[Экономика]

 

Коллекторы зафиксировали снижение среднего долгового платежа в августе до 4,2 тыс рублей

 

[Общество]

 

Население России сократилось на 316 тысяч человек за семь месяцев

 

[Происшествия]

 

Уровень Амура у Хабаровска упал ниже опасных отметок

 

[Протесты]

 

26 сентября очередная несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 500 человек

 

23 августа министерство обороны Белоруссии взяло под охрану памятники, возле которых собираются протестующие

 

23 августа ветераны конфликта в Приднестровье потребовали отставки властей Молдавии

 

23 августа в Портленде протестующие  забросали полицию камнями

 

24 августа МВД Белоруссии оценило число участников акций протеста, прошедших накануне

 

[Пенсии]

 

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

 

[Образование]

 

ГИТИС планирует вернуть онлайн-формат обучения из-за роста заболеваемости студентов

 

[В мире]

 

В Европейском парламенте призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

 

Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Белорусская оппозиция готова контактировать с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесли законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги

 

[Экономика]

 

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 2,3% в годовом выражении

 

[Общество]

 

Суд в России взыскал 289 млрд рублей с бывших руководителей банка «Открытие»

 

[Происшествия]

 

Карантин по бешенству ввели в поселении Краснопахорское в Новой Москве

 

[Протесты]

 

24 августа в Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

 

24 августа задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей

 

24 августа протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

 

24 августа лидера стачкома «Беларуськалия» оштрафовали на 264 доллара

 

24 августа в Минске на площади Независимости арестовали двух протестующих

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде России опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

 

[Экология]

 

В Татарстане около 80% очистных сооружений предприятий не соответствуют нормативам

 

[В мире]

 

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

 

Глава Европейского парламента призвал Лукашенко остановить насилие против демонстрантов

 

[Внешняя политика]

 

22 августа бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

 

[Внутренняя политика]

 

Мерия Москвы рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы

 

[Экономика]

 

Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе упал на 5,1%

 

[Общество]

 

Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже театральных билетов

 

[Происшествия]

 

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине превысило 50 человек

 

[Протесты]

 

24 августа в Минске прошли задержания у Дома правительства

 

24 августа в Минске прошла акция протеста

 

25 августа в МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста, прошедших накануне

 

25 августа в Минске прошла несанкионированная акция у Академии наук

 

25 августа члена Координационного совета оппозиции Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

 

[Пенсии]

 

Совет Федерации одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в Пенсионный фонд

 

[Образование]

 

Студенты, помогавшие лечить коронавирусную инфекцию, получили преференции при поступлении в ординатуру

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2-10-2020 События, , 2
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