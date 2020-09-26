Дайджест новостей на 27.09.2020

Дайджест новостей на 27.09.2020

 

[В мире]

 

Белоруссия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в агросфере

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Минтруд предлагает направлять безработных на переподготовку дистанционно

 

[Экономика]

 

Два рыбоперерабатывающих завода завода построят в Карелии в 2021 году

 

[Общество]

 

Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Пятигорска

 

[Происшествия]

 

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана

 

[Протесты]

 

19 августа умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов

 

19 августа у здания Еврокоммиссии прошла акция белорусской оппозиции

 

19 августа в Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков

 

19 августа в Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собрались идти митингующие

 

19 августа в Минске прошла акция оппозиции на площади Независимости

 

20 августа в Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции

 

20 августа в Минске задержали лидера стачкома МАЗа

 

[Культура]

 

Большой театр отменил спектакль «Дон Карлос» из-за болезни Ильдара Абдразакова

 

[В мире]

 

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

19 августа Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Минэкономразвития обсуждает возможность продления моратория на банкротство

 

[Экономика]

 

Сбербанк откроет «Ленте» кредитную линию на 15 млрд рублей

 

[Общество]

 

В Москве задержали бывшего главу МВД Карачаево-Черкесии

 

[Происшествия]

 

Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге

 

[Протесты]

 

20 августа сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска

 

20 августа профсоюзный лидер из Белоруссии заявил, что крупные заводы создают стачкомы

 

20 августа стачком «Беларуськалия» заявил о задержании своего активиста

 

21 августа в Минске прошла акция оппозиции «Цепь покаяния»

 

22 августа Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия

 

22 августа в Гродно прошел митинг в поддержку Лукашенко

 

22 августа украинские шахтеры отказались быть штрейхбрехерами в Белоруссии

 

[Культура]

 

Судьба пяти мавзолеев XX века

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26-9-2020 События, , 11
Дайджест новостей на 25.09.2020
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