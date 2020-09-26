Дайджест новостей на 27.09.2020
[В мире]
Белоруссия и КНР подписали соглашение о сотрудничестве в агросфере
[Внешняя политика]
В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Минтруд предлагает направлять безработных на переподготовку дистанционно
[Экономика]
Два рыбоперерабатывающих завода завода построят в Карелии в 2021 году
[Общество]
Третье уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Пятигорска
[Происшествия]
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана
[Протесты]
19 августа умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов
19 августа у здания Еврокоммиссии прошла акция белорусской оппозиции
19 августа в Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков
19 августа в Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собрались идти митингующие
19 августа в Минске прошла акция оппозиции на площади Независимости
20 августа в Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции
20 августа в Минске задержали лидера стачкома МАЗа
[Культура]
Большой театр отменил спектакль «Дон Карлос» из-за болезни Ильдара Абдразакова
[В мире]
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
[Внешняя политика]
19 августа Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Минэкономразвития обсуждает возможность продления моратория на банкротство
[Экономика]
Сбербанк откроет «Ленте» кредитную линию на 15 млрд рублей
[Общество]
В Москве задержали бывшего главу МВД Карачаево-Черкесии
[Происшествия]
Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге
[Протесты]
20 августа сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
20 августа профсоюзный лидер из Белоруссии заявил, что крупные заводы создают стачкомы
20 августа стачком «Беларуськалия» заявил о задержании своего активиста
21 августа в Минске прошла акция оппозиции «Цепь покаяния»
22 августа Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия
22 августа в Гродно прошел митинг в поддержку Лукашенко
22 августа украинские шахтеры отказались быть штрейхбрехерами в Белоруссии
[Культура]