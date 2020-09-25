Дайджест новостей на 25.09.2020
[В мире]
Латвия, Литва, и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
[Внешняя политика]
18 августа посол России в Минске рассказал о встрече в МИД Белоруссии
[Внутренняя политика]
Россиянам могут разрешить оплачивать газификацию участка маткапиталом
[Экономика]
Рост безналичных транзакций за время пандемии увеличился в пять раз
[Общество]
Суд отклонил иск к Елены Батуриной о взыскании акций «Интеко» на 13 млрд рублей
[Происшествия]
«Мосводосток» объяснил причину скопления воды на дорогах в столице
[Протесты]
18 августа в МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов
18 августа глава Минздрава Белоруссии опроверг сообщения, что скорые возили милицию
18 августа белорусские профсоюзы предложили создать национальный стачечный комитет
18 августа МВД Белоруссии обратилось к жителям страны
18 августа в Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
18 августа «Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки
[Пенсии]
Пенсионерам могут прибавить по пять тысяч рублей
[Культура]
Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры
[В мире]
Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии
[Внешняя политика]
Лавров убежден, что народ Белоруссии сам разберется в нынешней ситуации
[Внутренняя политика]
Губернатор Белгородской области ушел в отставку
[Экономика]
Дом правительства России признали аварийным
[Общество]
Директор «Открытой России» снова арестован за призывы к несогласованной акции в Москве
[Происшествия]
Две женщины пострадали при обрушении балкона на Сахалине
[Протесты]
18 августа в Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
18 августа в МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека
18 августа в Гомеле митинг в поддержку Лукашенко прошел с песнями и флагами
18 августа власти Гродно согласились выполнить требования протестующих
18 августа в центре Минска прошла акция оппозиции
19 августа у Минского тракторного завода задержали двух человек
20 августа мэр Минска призвал горожан не ходить на несанкионированные акции
[Культура]
В России объявили конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина