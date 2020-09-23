Дайджест новостей на 23.09.2020

 

Дайджест новостей на 23.09.2020

 

[В мире]

 

В Литве призвали Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом

 

[Внутренняя политика]

 

Министерство природы заявило, что шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

 

[Экономика]

 

Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня воды

 

[Общество]

 

Главе района в Башкирии вынесено замечание за нарушение этики во время событий на Куштау

 

[Происшествия]

 

В Центре Хруничева обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

 

[Протесты]

 

Илья Латыпов о протестах в Хабаровске

 

17 августа в Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста

 

16 августа в Минске прошли митинги сторонников Лукашенко и оппозиции

 

17 августа ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку

 

17 августа часть коллектива Белтелерадиокомпании вышла на забастовку

 

17 августа протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

 

[Пенсии]

 

В Минтруде рассказали о выделенных средствах на пенсии в 2021 году

 

[Культура]

 

Музеям и архивам Чувашии разрешили возобновить работу

 

[В мире]

 

МИД Литвы назвал результаты выборов в Белоруссии сомнительными

 

[Внешняя политика]

 

18 августа Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Безработные россияне с детьми получат доплаты

 

[Экономика]

 

Под Мурманском открылся рыбоперерабатывающий завод «Мурман СиФуд» стоимостью 2 млрд рублей

 

[Общество]

 

В Санкт-Петербурге в Гостином дворе произошел конфликт между арендаторами и администрацией

 

[Происшествия]

 

Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае полностью потушили спустя почти сутки

 

[Протесты]

 

17 августа в Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании

 

17 августа в Белоруссии оппозиция провела митинг у офисов гостелеканалов СТВ и ОНТ

 

17 августа в Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании

 

17 августа в центр Минска перебросили военных

 

17 августа глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам

 

17 августа «Беларуськалий» остановил работу

 

[Пенсии]

 

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

 

[Культура]

 

Английский двор передается от музея Москвы парку «Зарядье»

 

[В мире]

 

12 августа в Минске закрыли центральные станции метро

 

[Внешняя политика]

 

18 августа глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Защитники леса получат больше социальных гарантий

 

 

[Экономика]

 

Как Европа выходит из коронакризиса

 

[Общество]

 

Назван самый «смертоносный» возраст россиян

 

[Происшествия]

 

Что известно об убийстве двух школьниц в Рыбинске

 

[Протесты]

 

17 августа в Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших  оказались в больницах

 

17 августа у Дома правительства в Минске прошла несанкционированная акция протеста

 

17 августа в Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги

 

17 августа начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим

 

18 августа Минстрой Белоруссии попросил бастующих не мешать работе стройкомплекса

 

18 августа протестующие освистали и. о. Министра культуры в Минске

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде рассказали о перерасчете «советских» пенсий 

 

[Культура]

 

Семь картин Франсиско Гойи переатрибутированы

Рабкор.ру
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23-9-2020 События, , 5
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