Дайджест новостей на 23.09.2020
[В мире]
В Литве призвали Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии
[Внешняя политика]
Зюганов назвал происходящее в Белоруссии рейдерским захватом
[Внутренняя политика]
Министерство природы заявило, что шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения
[Экономика]
Башкирская содовая компания планирует разработать карьер Шахтау ниже уровня воды
[Общество]
Главе района в Башкирии вынесено замечание за нарушение этики во время событий на Куштау
[Происшествия]
В Центре Хруничева обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны
[Протесты]
Илья Латыпов о протестах в Хабаровске
17 августа в Москве у посольства Белоруссии прошла акция протеста
16 августа в Минске прошли митинги сторонников Лукашенко и оппозиции
17 августа ряд работников Минского тракторного завода объявили забастовку
17 августа часть коллектива Белтелерадиокомпании вышла на забастовку
17 августа протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа
[Пенсии]
В Минтруде рассказали о выделенных средствах на пенсии в 2021 году
[Культура]
Музеям и архивам Чувашии разрешили возобновить работу
[В мире]
МИД Литвы назвал результаты выборов в Белоруссии сомнительными
[Внешняя политика]
18 августа Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Безработные россияне с детьми получат доплаты
[Экономика]
Под Мурманском открылся рыбоперерабатывающий завод «Мурман СиФуд» стоимостью 2 млрд рублей
[Общество]
В Санкт-Петербурге в Гостином дворе произошел конфликт между арендаторами и администрацией
[Происшествия]
Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровском крае полностью потушили спустя почти сутки
[Протесты]
17 августа в Белоруссии более 600 человек заявили о травмах при задержании
17 августа в Белоруссии оппозиция провела митинг у офисов гостелеканалов СТВ и ОНТ
17 августа в Минске колонна протестующих подошла к Белтелерадиокомпании
17 августа в центр Минска перебросили военных
17 августа глава Минздрава Белоруссии вышел к протестующим врачам
17 августа «Беларуськалий» остановил работу
[Пенсии]
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
[Культура]
Английский двор передается от музея Москвы парку «Зарядье»
[В мире]
12 августа в Минске закрыли центральные станции метро
[Внешняя политика]
18 августа глава Евросовета обсудил с Путиным кризис в Белоруссии
[Внутренняя политика]
Защитники леса получат больше социальных гарантий
[Экономика]
Как Европа выходит из коронакризиса
[Общество]
Назван самый «смертоносный» возраст россиян
[Происшествия]
Что известно об убийстве двух школьниц в Рыбинске
[Протесты]
17 августа в Белоруссии после акций протеста 158 пострадавших оказались в больницах
17 августа у Дома правительства в Минске прошла несанкционированная акция протеста
17 августа в Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги
17 августа начальник Гродненского УВД извинился за применение силы к протестующим
18 августа Минстрой Белоруссии попросил бастующих не мешать работе стройкомплекса
18 августа протестующие освистали и. о. Министра культуры в Минске
[Пенсии]
В Пенсионном фонде рассказали о перерасчете «советских» пенсий
[Культура]
Семь картин Франсиско Гойи переатрибутированы