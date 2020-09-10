Дайджест новостей на 10.09.2020

 

Дайджест новостей на 10.09.2020

 

[В мире]

 

В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим

 

Американский сенатор пригрозил ввести санкции против Лукашенко

 

[Внешняя политика]

 

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

 

[Внутренняя политика]

 

Предвыборная агитация перед днем голосования будет запрещена 12 и 13 сентября

 

[Экономика]

 

В Москве зарегистрировано более 320 тыс. самозанятых

 

[Общество]

 

Количество волонтеров в Москве увеличилось на 10 тысяч человек с начала года

 

[Происшествия]

 

В Приморье из-за урагана без света остались 79,5 тысяч человек

 

[Протесты]

 

11 августа в Минске прошли столкновения протестующих с ОМОНом

 

11 августа в Минске милиция применила резиновые пули против протестующих

 

11 августа ОМОН штурмовал подъезды жилых домов в Минске

 

11 августа в Минске силовики применили светошумовые гранаты

 

12 августа протестующие в Минске разбили стекла у милицейского автобуса

 

13 августа в Белоруссии задержали около 700 человек за сутки

 

[Образование]

 

В детдомах Крыма выявили системные нарушения

 

[В мире]

 

Тихановская уехала в Литву

 

11 августа в Белоруссии третий день подряд были проблемы с интернетом

 

[Внешняя политика]

 

Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в присутствии наблюдателей в ходе всех трех дней голосования

 

[Экономика]

 

Россияне во время пандемии стали меньше платить за услуги ЖКХ

 

[Общество]

 

Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

 

[Происшествия]

 

В Саратовской области ликвидировали лесной пожар на площади 100 гектар

 

[Протесты]

 

12 августа в Минске ОМОН обыскивал припаркованные на проспекте Рокоссовского машины

 

12 августа число задержанных на протестах в Белоруссии превысило шесть тысяч человек

 

12 августа в Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

 

12 августа в Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение

 

12 августа жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

 

13 августа белорусская диаспора объявила голодовку в Польше

 

[Образование]

 

Российские школьники напишут итоговое сочинение 2 декабря

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10-9-2020 События, , 37
Дайджест новостей на 08.09.2020
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