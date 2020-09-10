Дайджест новостей на 10.09.2020
[В мире]
В США призвали Минск воздержаться от применения силы к протестующим
Американский сенатор пригрозил ввести санкции против Лукашенко
[Внешняя политика]
Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу
[Внутренняя политика]
Предвыборная агитация перед днем голосования будет запрещена 12 и 13 сентября
[Экономика]
В Москве зарегистрировано более 320 тыс. самозанятых
[Общество]
Количество волонтеров в Москве увеличилось на 10 тысяч человек с начала года
[Происшествия]
В Приморье из-за урагана без света остались 79,5 тысяч человек
[Протесты]
11 августа в Минске прошли столкновения протестующих с ОМОНом
11 августа в Минске милиция применила резиновые пули против протестующих
11 августа ОМОН штурмовал подъезды жилых домов в Минске
11 августа в Минске силовики применили светошумовые гранаты
12 августа протестующие в Минске разбили стекла у милицейского автобуса
13 августа в Белоруссии задержали около 700 человек за сутки
[Образование]
В детдомах Крыма выявили системные нарушения
[В мире]
11 августа в Белоруссии третий день подряд были проблемы с интернетом
[Внешняя политика]
Песков объяснил создание резерва силовиков для помощи Белоруссии
[Внутренняя политика]
Памфилова заявила, что ЦИК заинтересован в присутствии наблюдателей в ходе всех трех дней голосования
[Экономика]
Россияне во время пандемии стали меньше платить за услуги ЖКХ
[Общество]
Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис
[Происшествия]
В Саратовской области ликвидировали лесной пожар на площади 100 гектар
[Протесты]
12 августа в Минске ОМОН обыскивал припаркованные на проспекте Рокоссовского машины
12 августа число задержанных на протестах в Белоруссии превысило шесть тысяч человек
12 августа в Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
12 августа в Бресте милиция открывала по протестующим огонь на поражение
12 августа жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
13 августа белорусская диаспора объявила голодовку в Польше
[Образование]
Российские школьники напишут итоговое сочинение 2 декабря