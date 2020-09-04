Дайджест новостей на 04.09.20

 

Дайджест новостей на 04.09.20

 

[В мире]

 

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

 

В Минске прошла встреча послов стран ЕС

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Швейцария возобновили авиасообщение

 

Стоимость канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ увеличилась в два раза

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

 

[Экономика]

 

Уровень безработицы в России в июле вырос до 6,4%

 

[Общество]

 

Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%

 

[Происшествия]

 

В Керчи ввели режим ЧС после взрыва и пожара в многоэтажке

 

[Протесты]

 

10 августа правозащитники заявили о задержании 213 человек на протестах в Минске

 

10 августа граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства в Варшаве

 

10 августа на беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков

 

10 августа после беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек

 

[Пенсии]

 

Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты

 

[Культура]

 

Сильный дождь затопил Новую Третьяковку

 

[В мире]

 

Штаб Тихановской призвал власти признать поражение на выборах

 

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности поздравил  Лукашенко с победой на выборах

 

[Внешняя политика]

 

В Белом доме опровергли информацию о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов

 

Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму

 

[Внутренняя политика]

 

Москва спустя 85 лет прекратила троллейбусное движение

 

[Экономика]

 

В Татарстане численность безработных с начала года выросла до 79 тысяч человек

 

[Общество]

 

Бывшую замминистра здравоохранения Бурятии задержали по делу о мошенничестве

 

[Происшествия]

 

В Подмосковье загорелся цех по деревообработке и склад на площади 1,3 тыс. кв. м

 

[Протесты]

 

10 августа Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

 

10 августа Белорусский металлургический завод приостановил работу

 

10 августа в Витебск стянули силовиков и частично заблокировали движение

 

10 августа у здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

 

[Пенсии]

 

Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда

 

[Культура]

 

Ребенок разбил скульптуру Камероновской галереи Царского Села

Рабкор.ру
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4-9-2020 События, , 27
Дайджест новостей на 02.09.20
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