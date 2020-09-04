Дайджест новостей на 04.09.20
[В мире]
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
В Минске прошла встреча послов стран ЕС
[Внешняя политика]
Россия и Швейцария возобновили авиасообщение
Стоимость канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ увеличилась в два раза
[Внутренняя политика]
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
[Экономика]
Уровень безработицы в России в июле вырос до 6,4%
[Общество]
Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%
[Происшествия]
В Керчи ввели режим ЧС после взрыва и пожара в многоэтажке
[Протесты]
10 августа правозащитники заявили о задержании 213 человек на протестах в Минске
10 августа граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства в Варшаве
10 августа на беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков
10 августа после беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
[Пенсии]
Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
[Культура]
Сильный дождь затопил Новую Третьяковку
[В мире]
Штаб Тихановской призвал власти признать поражение на выборах
Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности поздравил Лукашенко с победой на выборах
[Внешняя политика]
В Белом доме опровергли информацию о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов
Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму
[Внутренняя политика]
Москва спустя 85 лет прекратила троллейбусное движение
[Экономика]
В Татарстане численность безработных с начала года выросла до 79 тысяч человек
[Общество]
Бывшую замминистра здравоохранения Бурятии задержали по делу о мошенничестве
[Происшествия]
В Подмосковье загорелся цех по деревообработке и склад на площади 1,3 тыс. кв. м
[Протесты]
10 августа Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
10 августа Белорусский металлургический завод приостановил работу
10 августа в Витебск стянули силовиков и частично заблокировали движение
10 августа у здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки
[Пенсии]
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
[Культура]
Ребенок разбил скульптуру Камероновской галереи Царского Села