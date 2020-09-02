Дайджест новостей на 02.09.20
[В мире]
Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии
Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником
[Внешняя политика]
В Минске освободили задержанных российских журналистов
В Совете Федерации заявили, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом
[Внутренняя политика]
Родителям первоклассников могут дать специальный выходной
[Экономика]
Урожай яблок в России в 2020 году может составить 1,2 млн тонн
[Общество]
Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена
[Происшествия]
В Кабардино-Балкарии пенсионер не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
[Протесты]
После завершения голосования 9 августа в Белоруссии начались задержания
9 августа ливанская армия начала разгонять демонстрантов в Бейруте
9 августа в Бресте произошел разгон несанкционированной акции протеста
9 августа милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске
[Пенсии]
В России выявили выплату пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов рублей
[Образование]
В Кировской области с сентября всех учеников начальных классов обеспечат горячим питанием
[В мире]
Штаб Тихановской призвал не допускать насилия против мирных демонстрантов
В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам
[Внешняя политика]
В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины
Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска
[Внутренняя политика]
Хабаровский край получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья
[Экономика]
Доля доходов бизнеса в РФ в пандемию снизилась до минимума за последние 20 лет
[Общество]
Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии
[Происшествия]
Семья заслуженных врачей из Челябинска погибла в автоаварии
[Протесты]
9 августа милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске
9 августа в Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих
9 августа в Минске произошли столкновения протестующих с полицией
9 августа силовики применили водометы против протестующих в Минске
[Пенсии]
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
[Образование]
МГУ стал лидером среди вузов России в Шанхайском рейтинге
[В мире]
Президент Молдавии поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Лукашенко обвинил Чехию в организации беспорядков в Белоруссии
[Внешняя политика]
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
СМИ сообщили о намерении Трампа встретиться с Путиным до выборов в США
[Внутренняя политика]
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменят в Подмосковье
[Экономика]
Почти половина держателей кредитных карт в России используют только четверть их лимита
[Общество]
Опрос показал, сколько россиян доверяют результатам выборов в Белоруссии
[Происшествия]
На Кубани из-за пожара пострадало около 64 га лесов заповедника Утриш
[Протесты]
10 августа в центре Минска прогремело несколько взрывов
В Портленде задержали девятерых участников беспорядков
10 августа белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах
10 августа правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске
[Пенсии]
Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий «рабочими вещами»
[Культура]
В Минске в Купаловском театре уволили около 60 сотрудников