Дайджест новостей на 02.09.20

 

Дайджест новостей на 02.09.20

 

[В мире]

 

Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии

 

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

 

[Внешняя политика]

 

В Минске освободили задержанных российских журналистов

 

В Совете Федерации заявили, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом

 

[Внутренняя политика]

 

Родителям первоклассников могут дать специальный выходной

 

[Экономика]

 

Урожай яблок в России в 2020 году может составить 1,2 млн тонн

 

[Общество]

 

Пригожин раскритиковал Спивакова за отказ от врученного Лукашенко ордена

 

[Происшествия]

 

В Кабардино-Балкарии пенсионер не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой

 

[Протесты]

 

После завершения голосования 9 августа в Белоруссии начались задержания

 

9 августа ливанская армия начала разгонять демонстрантов в Бейруте

 

9 августа в Бресте произошел разгон несанкционированной акции протеста

 

9 августа милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

 

[Пенсии]

 

В России выявили выплату пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов рублей

 

[Образование]

 

В Кировской области с сентября всех учеников начальных классов обеспечат горячим питанием

 

[В мире]

 

Штаб Тихановской призвал не допускать насилия против мирных демонстрантов

 

В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам

 

[Внешняя политика]

 

В Госдуме считают, что для Белоруссии готовили майдан по сценарию Украины

 

Посол России призвал сохранить стратегию отношений Москвы и Минска

 

[Внутренняя политика]

 

Хабаровский край получит федеральную поддержку на расселение аварийного жилья

 

[Экономика]

 

Доля доходов бизнеса в РФ в пандемию снизилась до минимума за последние 20 лет

 

[Общество]

 

Скабеева одобрила действия силовиков в Белоруссии

 

[Происшествия]

 

Семья заслуженных врачей из Челябинска погибла в автоаварии

 

[Протесты]

 

9 августа милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске

 

9 августа в Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

 

9 августа в Минске произошли столкновения протестующих с полицией

 

9 августа силовики применили водометы против протестующих в Минске

 

[Пенсии]

 

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

 

[Образование]

 

МГУ стал лидером среди вузов России в Шанхайском рейтинге

 

[В мире]

 

Президент Молдавии поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

 

Лукашенко обвинил Чехию в организации беспорядков в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

 

СМИ сообщили о намерении Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

 

[Внутренняя политика]

 

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменят в Подмосковье

 

[Экономика]

 

Почти половина держателей кредитных карт в России используют только четверть  их лимита

 

[Общество]

 

Опрос показал, сколько россиян доверяют результатам выборов в Белоруссии

 

[Происшествия]

 

На Кубани из-за пожара пострадало около 64 га лесов заповедника Утриш

 

[Протесты]

 

10 августа в центре Минска прогремело несколько взрывов

 

В Портленде задержали девятерых участников беспорядков

 

10 августа белорусские правозащитники назвали число задержанных на митингах

 

10 августа правозащитники сообщили о погибшем во время беспорядков в Минске

 

[Пенсии]

 

Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий «рабочими вещами»

 

[Культура]

 

В Минске в Купаловском театре уволили около 60 сотрудников

Рабкор.ру
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