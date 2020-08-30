Дайджест новостей на 28.08.2020
[В мире]
В Вашингтоне продлили работу участка на выборах президента Белоруссии
Тихановская победила по итогам голосования на участке в Варшаве
[Внешняя политика]
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
[Внутренняя политика]
Дегтярев решил вернуть хабаровским чиновникам право летать бизнес-классом за счет бюджета
В Минздраве отреагировали на недоверие врачей к вакцине от коронавируса
[Экономика]
Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров
[Общество]
Сбербанк планирует до конца года увеличить число касс торговых точек в Ленобласти на 57%
[Происшествия]
«Мосгаз» назвал причину прорыва трубы на востоке Москвы
[Протесты]
15 августа акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
В Молдавии аграрии вывели технику на трассы
В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек
[Пенсии]
Всем шахтерам-пенсиоерам будут выдавать «угольный паек»
[Культура]
Ленинградский зоопарк отметил 155-летний юбилей
[В мире]
Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,2% голосов
Тихановская получила 9,9% голосов на выборах президента Белоруссии
[Внешняя политика]
Зюганов раскритиковал белорусскую оппозицию
[Внутренняя политика]
Валерий Рашкин о протестах в Белоруссии
Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей
[Экономика]
«Роснефть» зафиксировала 11 млрд рублей убытка за I полугодие
[Общество]
Росстат назвал наиболее подешевевшие за год товары и услуги
[Происшествия]
Следственный комитет возбудил дело после обрушения породы на шахтеров в Кузбассе
[Протесты]
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
Протестующие перекрыли движение в центре Софии
В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек
В Вашингтоне при стрельбе один человек погиб и более 20 пострадали
[Культура]
В Москве отменен перфоманс режиссера из Израиля из-за подозрения на коронавирус у артиста
[В мире]
10 августа белорусская милиция перешла на усиленный режим
10 августа в центре Минска высадили военных
[Внешняя политика]
Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности
[Внутренняя политика]
Кабмин планирует упростить еще ряд процедур согласование при строительстве
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей
[Экономика]
«Норникель» планирует с октября начать возвращать сотрудников в офис
[Общество]
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
[Происшествия]
Умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе
[Протесты]
В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва
Во Львовской области медики перекрыли дорогу
Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции
Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции
В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
[Культура]
Фестиваль музыки Ruskeala Symphony открылся в горном парке Карелии