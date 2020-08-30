Дайджест новостей на 28.08.2020

 

Дайджест новостей на 28.08.2020

 

[В мире]

 

В Вашингтоне продлили работу участка на выборах президента Белоруссии

 

Тихановская победила по итогам голосования на участке в Варшаве

 

[Внешняя политика]

 

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев решил вернуть хабаровским чиновникам право летать бизнес-классом за счет бюджета

 

В Минздраве отреагировали на недоверие врачей к вакцине от коронавируса

 

[Экономика]

 

Гречка и настойка пустырника вошли в список наиболее подорожавших за год товаров

 

[Общество]

 

Сбербанк планирует до конца года увеличить число касс торговых точек в Ленобласти на 57%

 

[Происшествия]

 

«Мосгаз» назвал причину прорыва трубы на востоке Москвы

 

[Протесты]

 

15 августа акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний

 

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

 

В Молдавии аграрии вывели технику на трассы

 

В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек

 

[Пенсии]

 

Всем шахтерам-пенсиоерам будут выдавать «угольный паек»

 

[Культура]

 

Ленинградский зоопарк отметил 155-летний юбилей

 

[В мире]

 

Лукашенко по предварительным итогам выборов набрал 80,2% голосов

 

Тихановская получила 9,9% голосов на выборах президента Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Зюганов раскритиковал белорусскую оппозицию

 

[Внутренняя политика]

 

Валерий Рашкин о протестах в Белоруссии

 

Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн рублей

 

[Экономика]

 

«Роснефть» зафиксировала 11 млрд рублей убытка за I полугодие

 

[Общество]

 

Росстат назвал наиболее подешевевшие за год товары и услуги

 

[Происшествия]

 

Следственный комитет возбудил дело после обрушения породы на шахтеров в Кузбассе

 

[Протесты]

 

Два человека погибли в столкновениях в Багдаде

 

В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек

 

Протестующие перекрыли движение в центре Софии

 

В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек

 

В Вашингтоне при стрельбе один человек погиб и более 20 пострадали

 

[Культура]

 

В Москве отменен перфоманс режиссера из Израиля из-за подозрения на коронавирус у артиста

 

[В мире]

 

10 августа белорусская милиция перешла на усиленный режим

 

10 августа в центре Минска высадили военных

 

[Внешняя политика]

 

Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности

 

[Внутренняя политика]

 

Кабмин планирует упростить еще ряд процедур согласование при строительстве

 

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

 

[Экономика]

 

«Норникель» планирует с октября начать возвращать сотрудников в офис

 

[Общество]

 

Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля

 

[Происшествия]

 

Умер один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе

 

[Протесты]

 

В Сербии протестующие забросали яйцами депутатов нового созыва

 

Во Львовской области медики перекрыли дорогу

 

Протестующие в Портленде подожгли офис Ассоциации полиции

 

Протестующие в Портленде применили слепящие лазеры против полиции

 

В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции

 

[Культура]

 

Фестиваль музыки Ruskeala Symphony открылся в горном парке Карелии

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30-8-2020 События, , 7
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