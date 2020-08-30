Дайджест новостей на 25.08.2020
[В мире]
В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
Правительство Маврикия запросило компенсацию за разлив мазута
[Внешняя политика]
Группировка МЧС России полностью выведена из Ливана
Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания
[Внутренняя политика]
На депутата Галямину завели уголовное дело по «дадинской статье»
На Кубани усилили контроль за ношением масок в условиях пандемии
[Экономика]
Спрос IT-компаний на госаккредитацию вырос в 7 раз из-за налогового маневра
[Общество]
Российские актеры и музыканты подписали открытое письмо в поддержку белорусского народа
[Происшествия]
В Новосибирской области задержали браконьеров за незаконный отстрел косуль
[Протесты]
В Калифорнии протестующие подожгли здание суда
В Берлине автомобиль въехал в толпу
На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек
[Пенсии]
Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
[Образование]
В Минобрнауки заявили, что вузы вправе делать студентам скидки на платное обучение
[В мире]
ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии
9 августа в Минске наблюдались проблемы с доступом к интернету
[Внешняя политика]
Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей
[Внутренняя политика]
В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Запрет на работу хостелов в Крыму продлили до 1 сентября
[Экономика]
Турецкая фирма Enka купит бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы
[Общество]
9 августа в Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах
[Происшествия]
Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Петербурге ликвидировали
[Протесты]
9 августа в Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
9 августа в Петербурге произошел митинг у посольства Белоруссии
10 августа в Москве у посольства Белоруссии прошел митинг
11 августа у посольства Белоруссии в Москве прошла акция в поддержку протестующих
[Пенсии]
Депутат рассказала о социальных льготах для российских пенсионеров
[Культура]
[В мире]
9 августа в Варшаве образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах
9 августа в центре Минска несколько часов не было интернета
[Внешняя политика]
В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать
[Внутренняя политика]
Власти Кубани ожидают федеральной поддержки в решении проблемы дефицита воды на курортах
В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом
[Экономика]
Число заявок на ипотеку в России в июле выросло на 21,3%
[Общество]
Число сенаторов, задекларировавших недвижимость за рубежом, уменьшилось в 2019 году
[Происшествия]
Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми
[Протесты]
12 августа у посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»
12 августа в Москве задержали участника акции у посольства Белоруссии
В Башкирии прошла акция противников разработки горы Куштау
14 августа у посольства Белоруссии в Москве в шестой раз собрались протестующие
[Пенсии]
Неработающие пенсионеры смогут получить новые выплаты
[Культура]
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» в этом году пройдет онлайн