Дайджест новостей на 25.08.2020

 

Дайджест новостей на 25.08.2020

 

[В мире]

 

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

 

Правительство Маврикия запросило компенсацию за разлив мазута

 

[Внешняя политика]

 

Группировка МЧС России полностью выведена из Ливана

 

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

 

[Внутренняя политика]

 

На депутата Галямину завели уголовное дело по «дадинской статье»

 

На Кубани усилили контроль за ношением масок в условиях пандемии

 

[Экономика]

 

Спрос IT-компаний на госаккредитацию вырос в 7 раз из-за налогового маневра

 

[Общество]

 

Российские актеры и музыканты подписали открытое письмо в поддержку белорусского народа

 

[Происшествия]

 

В Новосибирской области задержали браконьеров за незаконный отстрел косуль

 

[Протесты]

 

В Калифорнии протестующие подожгли здание суда

 

В Берлине автомобиль въехал в толпу

 

На акции протеста в Израиле задержали более десяти человек

 

[Пенсии]

 

Эксперт рассказал,  как получить пенсию в 50 тысяч рублей

 

[Образование]

 

В Минобрнауки заявили, что вузы вправе делать студентам скидки на платное обучение

 

[В мире]

 

ВВС США нанесли авиаудар по сирийской армии

 

9 августа в Минске наблюдались проблемы с доступом к интернету

 

[Внешняя политика]

 

Посольство Белоруссии в Москве объяснило километровые очереди избирателей

 

[Внутренняя политика]

 

В Сочи усилили контроль за ношением масок из-за роста числа заразившихся коронавирусом

 

Запрет на работу хостелов в Крыму продлили до 1 сентября

 

[Экономика]

 

Турецкая фирма Enka купит бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы

 

[Общество]

 

9 августа в Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах

 

[Происшествия]

 

Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Петербурге ликвидировали

 

[Протесты]

 

9 августа в Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

 

9 августа в Петербурге произошел митинг у посольства Белоруссии

 

10 августа в Москве у посольства Белоруссии прошел митинг

 

11 августа у посольства Белоруссии в Москве прошла акция в поддержку протестующих

 

[Пенсии]

 

Депутат рассказала о социальных льготах для российских пенсионеров

 

[Культура]

 

Умер актер Николай Губенко

 

[В мире]

 

9 августа в Варшаве образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах

 

9 августа в центре Минска несколько часов не было интернета

 

[Внешняя политика]

 

В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что не все успели проголосовать

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Кубани ожидают федеральной поддержки в решении проблемы дефицита воды на курортах

 

В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за нарушение мер по борьбе с коронавирусом

 

[Экономика]

 

Число заявок на ипотеку в России в июле выросло на 21,3%

 

[Общество]

 

Число сенаторов, задекларировавших недвижимость за рубежом, уменьшилось в 2019 году

 

[Происшествия]

 

Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

 

[Протесты]

 

12 августа у посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

 

12 августа в Москве задержали участника акции у посольства Белоруссии

 

В Башкирии прошла акция противников разработки горы Куштау

 

14 августа у посольства Белоруссии в Москве в шестой раз собрались протестующие

 

[Пенсии]

 

Неработающие пенсионеры смогут получить новые выплаты

 

[Культура]

 

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» в этом году пройдет онлайн

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30-8-2020 События, , 3
Хроники коронавируса 21
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