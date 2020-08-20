Дайджест новостей на 20.08.2020
[В мире]
Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы
[Внешняя политика]
Посол РФ заявил о провокации третьей страны для задержания россиян в Белоруссии
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
[Внутренняя политика]
Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском
Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении 10 млрд рублей помощи
[Экономика]
1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись за год
[Общество]
Народная инициатива в Екатеринбурге за прямые выборы мэра
[Происшествия]
Жительницу Новгородской области подозревают в убийстве двух новорожденных детей
[Протесты]
На Украине прошли протесты против дистанционного обучения
Полиция разогнала протестующих, живших почти меся около мэрии Нью-Йорка
В Портленде протестующие штурмовали здание суда
[Пенсии]
Правительство одобрило особый порядок начисления пенсионного стажа
[Образование]
Более 400 школ в Сибири подключились к цифровой образовательной платформе Сбербанка
[В мире]
Несколько стран во главе с США обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга
В Турции зафиксировали рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом
[Внешняя политика]
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России
[Внутренняя политика]
В Госдуме поддержали идею выплатить россиянам с детьми еще 10 тысяч рублей
Путин подписал закон о трехдневном голосовании
[Экономика]
Территория опережающего развития «Якутия» готовится к продажам бриллиантов на экспорт
[Общество]
Россияне в выходные спят около 9,5 часов
[Происшествия]
В Петербурге на пришедшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина
[Протесты]
В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок
В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек
В Портленде активистки Wall of Moms встали живой цепью перед силовиками
[Пенсии]
Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам
[Образование]
Торжественные линейки в очном формате пройдут 1 сентября в школах Ульяновской области