Дайджест новостей на 20.08.2020

 

Дайджест новостей на 20.08.2020

 

[В мире]

 

Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными

 

Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы 

 

[Внешняя политика]

 

Посол РФ заявил о провокации третьей страны для задержания россиян в Белоруссии

 

Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поручил срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском

 

Путин поддержал просьбу врио главы Иркутской области о выделении 10 млрд рублей помощи

 

[Экономика]

 

1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись за год

 

[Общество]

 

Народная инициатива в Екатеринбурге за прямые выборы мэра

 

[Происшествия]

 

Жительницу Новгородской области подозревают в убийстве двух новорожденных детей

 

[Протесты]

 

На Украине прошли протесты против дистанционного обучения

 

Полиция разогнала протестующих, живших почти меся около мэрии Нью-Йорка

 

В Портленде протестующие штурмовали здание суда

 

[Пенсии]

 

Правительство одобрило особый порядок начисления пенсионного стажа

 

[Образование]

 

Более 400 школ в Сибири подключились к цифровой образовательной платформе Сбербанка

 

[В мире]

 

Несколько стран во главе с США обвинили Китай в подрыве автономии Гонконга

 

В Турции зафиксировали рекордный за последние 45 дней рост числа заболевших коронавирусом

 

[Внешняя политика]

 

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

 

В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуме поддержали идею выплатить россиянам с детьми еще 10 тысяч рублей

 

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

 

[Экономика]

 

Территория опережающего развития «Якутия» готовится к продажам бриллиантов на экспорт

 

[Общество]

 

Россияне в выходные спят около 9,5 часов

 

[Происшествия]

 

В Петербурге на пришедшем из Бельгии судне изъяли более 25 кг кокаина

 

[Протесты]

 

В Болгарии протестующие заблокировали несколько транспортных развязок

 

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 50 человек

 

В Портленде активистки Wall of  Moms  встали живой цепью перед силовиками

 

[Пенсии]

 

Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам

 

[Образование]

 

Торжественные линейки в очном формате пройдут 1 сентября в школах Ульяновской области

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20-8-2020 События, , 59
Дайджест новостей на 18.08.2020
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