Дайджест новостей на 18.08.2020
[В мире]
Бельгия отказалась выдать Испании бывшего члена кабмина Каталонии
ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте
Литва направила ноту протеста Белоруссии в связи с пуском Белорусской АЭС
[Внешняя политика]
Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных «вагнеровцев»
Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян
[Внутренняя политика]
Дегтярев заверил, что продолжит начатые Фургалом социальные программы в Хабаровском крае
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске
[Экономика]
На российском мясном рынке назревает конфликт между поставщиками сырья и переработчиками
[Общество]
Телеканал «Царьград» обратился в Генпрокуратуру в связи с удалением аккаунта на Youtube
[Происшествия]
В июне летальность коронавирусной инфекции в России составила от 2,9% до 5%
[Протесты]
В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских
Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике
Протестующие заблокировали движение в центре Софии
[Культура]
В Калининграде прошла церемония гашения марки в честь 300-летия битвы при Гренгаме
[В мире]
Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи
Эрдоган заявил о возобновлении Турцией геолого-разведочного бурения в Средиземном море
[Внешняя политика]
Посол России назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Мальта и Люксембург согласились пересмотреть налогообложение с Россией
[Внутренняя политика]
Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию
Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
[Экономика]
Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом
[Общество]
Останкинская телебашня погасла на час в знак траура по погибшим в Бейруте
[Происшествия]
Пропавшую в Тюмени девятилетнюю девочку нашли живой
[Протесты]
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали на 10 суток за участие в несогласованных акциях
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков
[Пенсии]
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
[Образование]
Россияне назвали доступность образования в стране приоритетом соответствующего нацпроекта
[В мире]
В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской
США ввели санкции против ряда китайских граждан из-за Гонконга
[Внешняя политика]
Александр Габуев о месте России в спорах между США и Китаем
Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в России
[Внутренняя политика]
Экс-главу Иркутской области Левченко оштрафовали по делу о сговоре вокруг аэропорта
Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались
[Экономика]
Роспотребнадзор нашел 314 партий товаров с нарушениями в магазинах в 26 субъектах Российской Федерации
[Общество]
Жена депутата Некрасова заработала в 2019 году в 124 раза больше супруга
[Происшествия]
Подросток умер в хосписе монастыря, который удерживает схимонах Сергий
[Протесты]
На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов
В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек
В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ
[Пенсии]
Россияне назвали желаемый размер пенсии
[Образование]
Учителя взбунтовались против школьных правил вводимях в новом учебном году