Дайджест новостей на 18.08.2020

Дайджест новостей на 18.08.2020

 

[В мире]

 

Бельгия отказалась выдать Испании бывшего члена кабмина Каталонии

 

ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте

 

Литва направила ноту протеста Белоруссии в связи с пуском Белорусской АЭС

 

[Внешняя политика]

 

Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных «вагнеровцев»

 

Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии россиян

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев заверил, что продолжит начатые Фургалом социальные программы в Хабаровском крае

 

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске

 

[Экономика]

 

На российском мясном рынке назревает конфликт между поставщиками сырья и переработчиками

 

[Общество]

 

Телеканал «Царьград» обратился в Генпрокуратуру в связи с удалением аккаунта на Youtube

 

[Происшествия]

 

В июне летальность коронавирусной инфекции в России составила от 2,9% до 5%

 

[Протесты]

 

В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских

 

Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике

 

Протестующие заблокировали движение в центре Софии

 

[Культура]

 

В Калининграде прошла церемония гашения марки в честь 300-летия битвы при Гренгаме

 

[В мире]

 

Власти Ливана опровергли сведения об отказе от международной помощи

 

Эрдоган заявил о возобновлении Турцией геолого-разведочного бурения в Средиземном море

 

[Внешняя политика]

 

Посол России назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

 

Мальта и Люксембург согласились пересмотреть налогообложение с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Сергей Удальцов получил десять суток ареста за несогласованную акцию

 

Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

 

[Экономика]

 

Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом

 

[Общество]

 

Останкинская телебашня погасла на час в знак траура по погибшим в Бейруте

 

[Происшествия]

 

Пропавшую в Тюмени девятилетнюю девочку нашли живой

 

[Протесты]

 

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали на 10 суток за участие в несогласованных акциях

 

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

 

В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков

 

[Пенсии]

 

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

 

[Образование]

 

Россияне назвали доступность образования в стране приоритетом соответствующего нацпроекта

 

[В мире]

 

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

 

США ввели санкции против ряда китайских граждан из-за Гонконга

 

[Внешняя политика]

 

Александр Габуев о месте России в спорах между США и Китаем

 

Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в России

 

[Внутренняя политика]

 

Экс-главу Иркутской области Левченко оштрафовали по делу о сговоре вокруг аэропорта

 

Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

 

[Экономика]

 

Роспотребнадзор нашел 314 партий товаров с нарушениями в магазинах в 26 субъектах Российской Федерации

 

[Общество]

 

Жена депутата Некрасова заработала в 2019 году в 124 раза больше супруга

 

[Происшествия]

 

Подросток умер в хосписе монастыря, который удерживает схимонах Сергий

 

[Протесты]

 

На Лесбосе автомобиль въехал в группу демонстрантов

 

В Иерусалиме на акции протеста задержали более 30 человек

 

В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ

 

[Пенсии]

 

Россияне назвали желаемый размер пенсии

 

[Образование]

 

Учителя взбунтовались против школьных правил вводимях в новом учебном году

Рабкор.ру
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18-8-2020 События, , 9
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