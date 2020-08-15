Дайджест новостей на 15.08.2020
[В мире]
Макрон объяснил свой визит в Ливан особой ответственностью за судьбу страны
Хуан Карлос I сообщил королю Испании о решении покинуть страну
США конфискуют два здания, купленные на незаконно выведенные из Приватбанка средства
[Внешняя политика]
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
[Внутренняя политика]
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы
[Экономика]
Глобальный экспорт в 2020 году упадет на 12%
[Общество]
Естественная убыль населения в России за первые полгода составила 265,6 тысяч человек
[Происшествия]
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
[Протесты]
В Болгарии два полицейских пострадали при протестах
В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров
В Мали 14 человек погибли в ходе протестов
[Культура]
Ростовский кремль открыл выставки для посетителей
[В мире]
Марокко направило срочную гуманитарную помощь в Ливан
Вьетнам выразил протест КНР из-за военных маневров в Южно-Китайском море
МИД Китая выразил протест США в связи с планами поставить беспилотники Тайваню
[Внешняя политика]
С 1 августа открыта граница России с Абхазией
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией
[Внутренняя политика]
Дегтярев призвал прекратить акции в поддержку Фургала
В указе Путина нашли предпосылки к «заморозке» пенсий россиян
[Экономика]
Росстат зафиксировал замедление темпов возведения жилья
[Общество]
Даже при не изменившейся разнице доходов россияне после эпидемии могут ощутить себя беднее
[Происшествия]
В Норильске произошел новый разлив топлива
[Протесты]
В Белоруссии на несанкционированных более 250 человек
Здание посольства Украины в Ереване облили борщом
В Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу
[Образование]
В МГУ заявили, что задержание экс-проректора Гришина не связано с его работой в вузе