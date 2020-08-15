Дайджест новостей на 15.08.2020

 

Дайджест новостей на 15.08.2020

 

[В мире]

 

Макрон объяснил свой визит в Ливан особой ответственностью за судьбу страны

 

Хуан Карлос I сообщил королю Испании о решении покинуть страну

 

США конфискуют два здания, купленные на незаконно выведенные из Приватбанка средства

 

[Внешняя политика]

 

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

 

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

 

[Внутренняя политика]

 

ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

 

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы

 

[Экономика]

 

Глобальный экспорт в 2020 году упадет на 12%

 

[Общество]

 

Естественная убыль населения в России за первые полгода составила 265,6 тысяч человек

 

[Происшествия]

 

В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки

 

[Протесты]

 

В Болгарии два полицейских пострадали при протестах

 

В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров

 

В Мали 14 человек погибли в ходе протестов

 

[Культура]

 

Ростовский кремль открыл выставки для посетителей

 

 

[В мире]

 

Марокко направило срочную гуманитарную помощь в Ливан

 

Вьетнам выразил протест КНР из-за военных маневров в Южно-Китайском море

 

МИД Китая выразил протест США в связи с планами поставить беспилотники Тайваню

 

[Внешняя политика]

 

С 1 августа открыта граница России с Абхазией

 

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев призвал прекратить акции в поддержку Фургала

 

В указе Путина нашли предпосылки к «заморозке» пенсий россиян

 

[Экономика]

 

Росстат зафиксировал замедление темпов возведения жилья

 

[Общество]

 

Даже при не изменившейся разнице доходов россияне после эпидемии могут ощутить себя беднее

 

[Происшествия]

 

В Норильске произошел новый разлив топлива

 

[Протесты]

 

В Белоруссии на несанкционированных более 250 человек

 

Здание посольства Украины в Ереване облили борщом

 

В Чикаго около 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

 

[Образование]

 

В МГУ заявили, что задержание экс-проректора Гришина не связано с его работой в вузе

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15-8-2020 События, , 108
Дайджест новостей на 13.08.2020
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