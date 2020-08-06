Дайджест новостей на 07.08.2020

 

Дайджест новостей на 07.08.2020

 

[В мире]

 

МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером

 

США перебросили на Гуам два стратегических бомбардировщика

 

Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

 

Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом

 

[Внешняя политика]

 

Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список

 

Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки

 

[Внутренняя политика]

 

Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции

 

Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»

 

[Экономика]

 

Банки захотели списывать деньги со «спящих» счетов

 

[Общество]

 

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9

 

[Происшествия]

 

В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

 

[Протесты]

 

Ведущего Youtube-канала «Штаб Навального в Хабаровске» избили после митинга

 

В Сербии при беспорядках пострадали 118 полицейских

 

[Пенсии]

 

Центробанк ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

 

[Образование]

 

Студентов и преподавателей без антител к коронавирусу обяжут носить маски

 

[В мире]

 

В австралийской Виктории объявили режим бедствия из-за коронавируса

 

Белоруссия увеличит на границе с Украиной число пограничных нарядов

 

Парламент Туниса отклонил внесение вотума недоверия своему председателю

 

Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

 

[Внешняя политика]

 

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

 

В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина

 

[Внутренняя политика]

 

Отчет о работе кабмина за 2019 год. Главное

 

Туристы получат компенсации по 5 – 15 тысяч рублей за отдых в России

 

[Экономика]

 

Добыча нефти в РФ в июле снизилась на 16 % в сравнении с 2019 годом

 

[Общество]

 

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

 

[Происшествия]

 

В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выброса из очистных сооружений в Ангару

 

[Протесты]

 

В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест

 

В Аргентине прошли митинги против карантина

 

[Пенсии]

 

Минфин готовит поправки в бюджетный кодекс, позволяющие перечислять в Пенсионный фонд конфискованные средства

 

[Наука]

 

К Марсу отправили третью миссию за месяц

 

[В мире]

 

Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет

 

США расширяют санкции против Ирана

 

Трамп призвал продлить мараторий на выселение американцев из съемного жилья за неуплату

 

Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов

 

[Внешняя политика]

 

Песков заявил, что Россия будет открывать границы по принципу взаимности

 

МИД России ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

 

[Внутренняя политика]

 

Жириновский заявил, что Фургал до задержания планировал подать заявление об отставке

 

Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края из-за акций протеста

 

[Экономика]

 

Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле

 

[Общество]

 

В Петербурге возбудили дело об убийстве после гибели украинского рэпера

 

[Происшествия]

 

Дым от лесных пожаров окутал Якутск

 

[Протесты]

 

В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского

 

В Белграде протестующие попытались спровоцировать полицию

 

[Пенсии]

 

Работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсионных выплат

 

[Культура]

 

В Лондоне обнаружили картину Рубенса под вековым слоем пыли

Рабкор.ру
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6-8-2020 События, , 9
Дайджест новостей на 04.08.2020
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