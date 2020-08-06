Дайджест новостей на 07.08.2020
[В мире]
МИД Ирана оценил действия американских военных в инциденте с лайнером
США перебросили на Гуам два стратегических бомбардировщика
Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса
Во Франции сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
[Внешняя политика]
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан РФ и Китая за кибератаки
[Внутренняя политика]
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Навальный заявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
[Экономика]
Банки захотели списывать деньги со «спящих» счетов
[Общество]
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9
[Происшествия]
В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса
[Протесты]
Ведущего Youtube-канала «Штаб Навального в Хабаровске» избили после митинга
В Сербии при беспорядках пострадали 118 полицейских
[Пенсии]
Центробанк ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет
[Образование]
Студентов и преподавателей без антител к коронавирусу обяжут носить маски
[В мире]
В австралийской Виктории объявили режим бедствия из-за коронавируса
Белоруссия увеличит на границе с Украиной число пограничных нарядов
Парламент Туниса отклонил внесение вотума недоверия своему председателю
Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
[Внешняя политика]
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за визита Путина
[Внутренняя политика]
Отчет о работе кабмина за 2019 год. Главное
Туристы получат компенсации по 5 – 15 тысяч рублей за отдых в России
[Экономика]
Добыча нефти в РФ в июле снизилась на 16 % в сравнении с 2019 годом
[Общество]
В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры
[Происшествия]
В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выброса из очистных сооружений в Ангару
[Протесты]
В столице Сербии восемь часов продолжался мирный протест
В Аргентине прошли митинги против карантина
[Пенсии]
Минфин готовит поправки в бюджетный кодекс, позволяющие перечислять в Пенсионный фонд конфискованные средства
[Наука]
К Марсу отправили третью миссию за месяц
[В мире]
Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет
США расширяют санкции против Ирана
Трамп призвал продлить мараторий на выселение американцев из съемного жилья за неуплату
Президент Индонезии поддержал планы открытия острова Бали для туристов
[Внешняя политика]
Песков заявил, что Россия будет открывать границы по принципу взаимности
МИД России ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
[Внутренняя политика]
Жириновский заявил, что Фургал до задержания планировал подать заявление об отставке
Дегтярев заявил, что не покинет пост врио главы Хабаровского края из-за акций протеста
[Экономика]
Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле
[Общество]
В Петербурге возбудили дело об убийстве после гибели украинского рэпера
[Происшествия]
Дым от лесных пожаров окутал Якутск
[Протесты]
В Гонконге задержали семь человек по делу о ранении полицейского
В Белграде протестующие попытались спровоцировать полицию
[Пенсии]
Работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсионных выплат
[Культура]
В Лондоне обнаружили картину Рубенса под вековым слоем пыли