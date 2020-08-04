Дайджест новостей на 04.08.2020
[В мире]
Основателя компании «Alibaba» вызвали в индийский суд из-за иска уволенного сотрудника
ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%
Экономика Южной Кореи оказалась в рецессии из-за ослабления внешнего спроса
Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
[Внешняя политика]
Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
[Внутренняя политика]
В России утвердили сроки перехода на электронные трудовые книжки
В Думу внесли законопроект о направлении маткапитала на газификацию жилых домов
[Экономика]
Официальная безработица на Дальнем Востоке выросла в три раза из-за коронавируса
[Общество]
В Москве арестованы 3 участника драк между армянами и азербайджанцами
[Происшествия]
1,2 тыс. домов в Тульской области остались без водоснабжения из-за прорыва водовода
[Протесты]
В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков
При беспорядках в Белграде пострадали 36 человек
[Пенсии]
Глава Пенсионного фонда рассказал о порядке назначения пенсий
[Культура]
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
[В мире]
В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса
США будут продавать оружие Тайваню, несмотря на санкции Китая
Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии
Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве
[Внешняя политика]
Кремль назвал угрозу санкций США против газопроводов давлением на бизнес
Азербайджан обсудил с Россией внезапную проверку боеготовности
[Внутренняя политика]
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
[Экономика]
В России из-за коронавируса стало на миллион безработных больше
[Общество]
В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы
[Происшествия]
В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами
[Протесты]
25 июля в Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала
25 июля жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию
[Пенсии]
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
[Культура]
ФБР расследует деятельность «фабрики подделок» американских художников
[В мире]
В Портленде силовики применили газ против мэра
Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов
Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку
[Внешняя политика]
Абхазия продлевала закрыла закрытие границ с Россией до 21 июля
Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау
[Внутренняя политика]
Полпред президента на Дальнем Востоке раскритиковал работу руководства Хабаровского края
В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края
[Экономика]
Банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов
[Общество]
Мошенники весной звонили россиянам на 300% чаще, заявили в Центральном банке
[Происшествия]
В Астраханской области 65 тыс. человек остались без воды
[Протесты]
Больше 60 человек задержали на акциях в поддержку Фургала в нескольких городах
В Краснодаре на сутки арестовали трех задержанных на акции в поддержку Фургала
[Пенсии]
В Госдуме отреагировали на идею ввести пенсионный налоговый вычет
[Культура]
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»