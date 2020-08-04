Дайджест новостей на 04.08.2020

 

Дайджест новостей на 04.08.2020

 

[В мире]

 

Основателя компании «Alibaba» вызвали в индийский суд из-за иска уволенного сотрудника

 

ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%

 

Экономика Южной Кореи оказалась в рецессии из-за ослабления внешнего спроса

 

Кабинет министров Израиля одобрил частичный карантин по выходным

 

В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса

 

[Внешняя политика]

 

Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

 

[Внутренняя политика]

 

В России утвердили сроки перехода на электронные трудовые книжки

 

В Думу внесли законопроект о направлении маткапитала на газификацию жилых домов

 

[Экономика]

 

Официальная безработица на Дальнем Востоке выросла в три раза из-за коронавируса

 

[Общество]

 

В Москве арестованы 3 участника драк между армянами и азербайджанцами

 

[Происшествия]

 

1,2 тыс. домов в Тульской области остались без водоснабжения из-за прорыва водовода

 

[Протесты]

 

В Сербии по нескольким городам прокатилась волна беспорядков

 

При беспорядках в Белграде пострадали 36 человек

 

[Пенсии]

 

Глава Пенсионного фонда рассказал о порядке назначения пенсий

 

[Культура]

 

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

 

[В мире]

 

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

 

США будут продавать оружие Тайваню, несмотря на санкции Китая

 

Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии

 

Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве

 

[Внешняя политика]

 

Кремль назвал угрозу санкций США против газопроводов давлением на бизнес

 

Азербайджан обсудил с Россией внезапную проверку боеготовности

 

[Внутренняя политика]

 

Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

 

Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

 

[Экономика]

 

В России из-за коронавируса стало на миллион безработных больше

 

[Общество]

 

В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы

 

[Происшествия]

 

В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

 

[Протесты]

 

25 июля в Хабаровске назвали число людей на незаконной акции в поддержку Фургала

 

25 июля жители Хабаровска вышли на новую вечернюю несанкционированную акцию

 

[Пенсии]

 

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

 

[Культура]

 

ФБР расследует деятельность «фабрики подделок» американских художников

 

[В мире]

 

В Портленде силовики применили газ против мэра

 

Парламент Болгарии одобрил перестановки в правительстве

 

Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

 

Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

 

[Внешняя политика]

 

Абхазия продлевала закрыла закрытие границ с Россией до 21 июля

 

Врачи из Астрахани прибыли на помощь коллегам в казахстанский Атырау

 

[Внутренняя политика]

 

Полпред президента на Дальнем Востоке раскритиковал работу руководства Хабаровского края

 

В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Хабаровского края

 

[Экономика]

 

Банки отклонили 2/3 обращений за кредитами от зарплатных клиентов

 

[Общество]

 

Мошенники весной звонили россиянам на 300% чаще, заявили в Центральном банке

 

[Происшествия]

 

В Астраханской области 65 тыс. человек остались без воды

 

[Протесты]

 

Больше 60 человек задержали на акциях в поддержку Фургала в нескольких городах

 

В Краснодаре на сутки арестовали трех задержанных на акции в поддержку Фургала

 

[Пенсии]

 

В Госдуме отреагировали на идею ввести пенсионный налоговый вычет

 

[Культура]

 

Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»

Рабкор.ру
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4-8-2020 События, , 4
Хроники коронавируса 18Дайджест новостей на 07.08.2020
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